Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khánh Hòa: Tàu cá bị chìm trên đường tránh bão số 15, 3 ngư dân mất tích

Hiền Lương
Hiền Lương
28/11/2025 14:41 GMT+7

Một tàu cá trên đường tránh bão số 15, khi cách bờ khoảng 300 m, đã bị chìm, khiến 3 ngư dân mất tích. Các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Ngày 28.11, các lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương tìm kiếm 3 ngư dân mất tích sau khi tàu cá NT 90329 TS chìm gần bãi biển Bình Tiên (xã Công Hải), cách bờ khoảng 300 m. Do ảnh hưởng bão số 15 (bão Koto), khu vực này có sóng lớn, gió mạnh, khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Theo tổ công tác Bình Tiên (Đồn biên phòng Vĩnh Hải), tàu cá NT 90329 TS do ông Nguyễn Văn Trung (49 tuổi, ở P.Đông Hải, Khánh Hòa) làm thuyền trưởng, trên tàu có 5 người, hành nghề lưới rê. Tối 27.11, khi đang trên đường vào bờ tránh bão số 15, tàu cá này bị sóng lớn đánh chìm.

Trong số 5 ngư dân trên tàu, có 2 người đã bơi vào bờ an toàn, 3 người còn lại mất tích.

Khánh Hòa: Tàu cá bị chìm trên đường tránh bão số 15, 3 ngư dân mất tích - Ảnh 1.

Lực lượng Đồn biên phòng Vĩnh Hải tìm kiếm ngư dân mất tích

ẢNH: CTV

Ngay sau khi nhận thông tin, Đồn biên phòng Vĩnh Hải đã điều ca nô cao tốc cùng 6 cán bộ, chiến sĩ ra hiện trường, phối hợp với Đồn biên phòng Bình Ba, chính quyền địa phương và các tàu thuyền ngư dân tham gia tìm kiếm.

Đến 13 giờ 30 ngày 28.11, lực lượng cứu nạn vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm quanh vị trí tàu chìm và các vùng biển lân cận. Công tác cứu hộ diễn ra liên tục trong điều kiện sóng lớn, gió mạnh.

Các cơ quan chức năng cho biết sẽ huy động tối đa phương tiện và nhân lực, rà soát tất cả khu vực nghi vấn nhằm sớm tìm thấy 3 ngư dân mất tích, đồng thời đảm bảo an toàn cho hoạt động cứu nạn.

Để ứng phó bão số 15, chiều 27.11, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành lệnh cấm biển nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trên biển. Theo đó, từ 7 giờ ngày 28.11, tất cả tàu du lịch, tàu vận tải và phương tiện khai thác, đánh bắt thủy hải sản bị cấm hoạt động, đi lại trên biển cho đến khi có thông báo mới.

Tin liên quan

Ứng phó bão số 15: Khánh Hòa ra lệnh khẩn, cấm biển từ 7 giờ ngày 28.11

Ứng phó bão số 15: Khánh Hòa ra lệnh khẩn, cấm biển từ 7 giờ ngày 28.11

Khánh Hòa cấm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển từ 7 giờ ngày 28.11, đồng thời hạn chót cho tất cả tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản phải vào bờ là trước 18 giờ cùng ngày, để ứng phó bão số 15 (bão Koto).

Khám phá thêm chủ đề

ngư dân mất tích tránh bão bão số 15 tàu cá bị chìm Khánh Hòa tàu cá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận