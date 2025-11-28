Khánh Hòa: Tàu cá bị chìm trên đường tránh bão số 15, 3 ngư dân mất tích

Ngày 28.11, các lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương tìm kiếm 3 ngư dân mất tích sau khi tàu cá NT 90329 TS chìm gần bãi biển Bình Tiên (xã Công Hải), cách bờ khoảng 300 m. Do ảnh hưởng bão số 15 (bão Koto), khu vực này có sóng lớn, gió mạnh, khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Theo tổ công tác Bình Tiên (Đồn biên phòng Vĩnh Hải), tàu cá NT 90329 TS do ông Nguyễn Văn Trung (49 tuổi, ở P.Đông Hải, Khánh Hòa) làm thuyền trưởng, trên tàu có 5 người, hành nghề lưới rê. Tối 27.11, khi đang trên đường vào bờ tránh bão số 15, tàu cá này bị sóng lớn đánh chìm.

Trong số 5 ngư dân trên tàu, có 2 người đã bơi vào bờ an toàn, 3 người còn lại mất tích.

Lực lượng Đồn biên phòng Vĩnh Hải tìm kiếm ngư dân mất tích ẢNH: CTV

Ngay sau khi nhận thông tin, Đồn biên phòng Vĩnh Hải đã điều ca nô cao tốc cùng 6 cán bộ, chiến sĩ ra hiện trường, phối hợp với Đồn biên phòng Bình Ba, chính quyền địa phương và các tàu thuyền ngư dân tham gia tìm kiếm.

Đến 13 giờ 30 ngày 28.11, lực lượng cứu nạn vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm quanh vị trí tàu chìm và các vùng biển lân cận. Công tác cứu hộ diễn ra liên tục trong điều kiện sóng lớn, gió mạnh.

Các cơ quan chức năng cho biết sẽ huy động tối đa phương tiện và nhân lực, rà soát tất cả khu vực nghi vấn nhằm sớm tìm thấy 3 ngư dân mất tích, đồng thời đảm bảo an toàn cho hoạt động cứu nạn.

Để ứng phó bão số 15, chiều 27.11, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành lệnh cấm biển nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trên biển. Theo đó, từ 7 giờ ngày 28.11, tất cả tàu du lịch, tàu vận tải và phương tiện khai thác, đánh bắt thủy hải sản bị cấm hoạt động, đi lại trên biển cho đến khi có thông báo mới.