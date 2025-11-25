Tấm lòng ngành điện TP.HCM: Tiếp sức đồng bào vùng thiên tai

Ông Lê Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC chia sẻ, thời gian qua người dân các tỉnh miền Trung và Tây nguyên đã trải qua nhiều ngày mưa lớn, lũ quét và sạt lở, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trong bối cảnh đó, Đảng và Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng khẩn trương hỗ trợ địa phương ứng phó, ổn định đời sống người dân. Trách nhiệm với cộng đồng, EVNHCMC luôn coi việc sẻ chia với đồng bào vùng thiên tai là nghĩa vụ thiêng liêng, là biểu hiện sâu sắc của tinh thần ngành điện "thắp sáng niềm tin" không chỉ bằng dòng điện, mà còn bằng tình người, bằng sự đồng hành trong lúc khó khăn.

Ngay sau lời kêu gọi, các đại biểu tham dự Đại hội Công Đoàn EVNHCMC đã trực tiếp quyên góp được 66,58 triệu đồng để gửi đến đồng bào miền Trung - Tây nguyên. EVNHCMC sẽ tiếp tục có các hoạt động quyên góp, hỗ trợ người dân vùng thiên tai, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách", toàn bộ số tiền quyên góp sẽ chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.

Trước đó, EVNHCMC đã tham gia đóng góp 600 triệu đồng gửi đến đồng bào miền Bắc, miền Trung trong các đợt bão lũ trước.