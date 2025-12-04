Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lâm Đồng: Ca nô cứu hộ 'chạy' trên QL1 đoạn qua xã Hồng Sơn

Quế Hà
Quế Hà
04/12/2025 10:22 GMT+7

Rạng sáng nay (4.12), nước lũ tràn về khu vực xã Hồng Sơn (Lâm Đồng, thuộc H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũ) và chảy xiết khiến tuyến QL1 qua xã này nước chảy như sông, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Rạng sáng nay, nước lũ kết hợp mưa lớn từ tối 3.12 khiến nhiều khu vực gần ngã ba Gộp, thuộc xã Hồng Sơn, ngập sâu.

Ngập sâu nghiêm trọng trên QL1 tại xã Hồng Sơn gây ách tắc giao thông cục bộ - Ảnh 1.

Tuyến QL1 đoạn qua xã Hồng Sơn (Lâm Đồng) lúc 8 giờ ngày 4.12

ẢNH: D.T

Người dân địa phương cho biết, từ 2 giờ ngày 4.12, nước lũ đổ về nhanh, tràn qua tuyến QL1, vị trí tại đoạn Km 1678 (dân địa phương gọi là ngã ba Gộp) khiến các phương tiện không thể lưu thông. Người dân ở khu vực ngập sâu được lực lượng địa phương di dời đến nơi an toàn.

Theo quan sát, có nhiều nhà bị ngập cao hơn 1 m, có nơi tới 2 m. Nhiều đồ đạc như thùng nước, đồ thau nhựa của người dân trôi lềnh bềnh theo dòng nước trên QL1.

Ngập sâu nghiêm trọng trên QL1 tại xã Hồng Sơn gây ách tắc giao thông cục bộ - Ảnh 2.

Ca nô cứu hộ "chạy" trên QL1 đoạn qua xã Hồng Sơn

ẢNH: D.T

Mưa lớn lại sạt lở đèo Mimosa và các đèo, gây ngập lụt nặng nhiều nơi

Lực lượng chức năng tại địa phương chốt chặn 2 đầu gần Km 1678 trên QL1 để điều tiết, không cho các phương tiện lưu thông qua khu vực này để tránh tình trạng bị trôi xe.

Theo anh Nguyễn Văn An (người dân xã Hồng Sơn), đây là lần đầu tiên xảy ra ngập QL1 tại vị trí ngã ba Gộp.

Ngập sâu nghiêm trọng trên QL1 tại xã Hồng Sơn gây ách tắc giao thông cục bộ - Ảnh 3.

Do mưa lớn, kết hợp xả lũ khiến xã Hồng Sơn bị ngập sâu

ẢNH: D.T

Các xe tải gầm cao được sử dụng để chở lực lượng cứu hộ qua vị trí nước ngập sâu. Mô tô nước được huy động đến hiện trường để hỗ trợ di dời người dân. Một số tấm bê tông dải phân cách bị dòng chảy mạnh xô lệch sang một bên đường. Không chỉ vậy, theo thông tin ban đầu, tuyến QL1 đi qua khu vực xã Lương Sơn cũng đang bị ngập do nước lũ về tràn qua đường khiến ách tắc giao thông.

Tin liên quan

Hồ Sông Quao, hồ Lòng Sông xả tràn, cảnh báo ngập lụt hạ du

Hồ Sông Quao, hồ Lòng Sông xả tràn, cảnh báo ngập lụt hạ du

Theo thông báo của công ty khai thác hồ thủy lợi Sông Quao và hồ Lòng Sông, từ 4 giờ sáng nay 4.12 sẽ xả tràn với lưu lượng từ 500 - 1.200 m3/giây, cảnh báo sẽ ngập úng vùng hạ du.

Khám phá thêm chủ đề

ngập sâu QL 1 xã Lương Sơn Xã Hồng Sơn mưa lớn nước lũ Lâm Đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận