Lâm Đồng: Ca nô cứu hộ 'chạy' trên QL1 đoạn qua xã Hồng Sơn

Rạng sáng nay, nước lũ kết hợp mưa lớn từ tối 3.12 khiến nhiều khu vực gần ngã ba Gộp, thuộc xã Hồng Sơn, ngập sâu.

Tuyến QL1 đoạn qua xã Hồng Sơn (Lâm Đồng) lúc 8 giờ ngày 4.12 ẢNH: D.T

Người dân địa phương cho biết, từ 2 giờ ngày 4.12, nước lũ đổ về nhanh, tràn qua tuyến QL1, vị trí tại đoạn Km 1678 (dân địa phương gọi là ngã ba Gộp) khiến các phương tiện không thể lưu thông. Người dân ở khu vực ngập sâu được lực lượng địa phương di dời đến nơi an toàn.

Theo quan sát, có nhiều nhà bị ngập cao hơn 1 m, có nơi tới 2 m. Nhiều đồ đạc như thùng nước, đồ thau nhựa của người dân trôi lềnh bềnh theo dòng nước trên QL1.

Ca nô cứu hộ "chạy" trên QL1 đoạn qua xã Hồng Sơn ẢNH: D.T

Mưa lớn lại sạt lở đèo Mimosa và các đèo, gây ngập lụt nặng nhiều nơi

Lực lượng chức năng tại địa phương chốt chặn 2 đầu gần Km 1678 trên QL1 để điều tiết, không cho các phương tiện lưu thông qua khu vực này để tránh tình trạng bị trôi xe.

Theo anh Nguyễn Văn An (người dân xã Hồng Sơn), đây là lần đầu tiên xảy ra ngập QL1 tại vị trí ngã ba Gộp.

Do mưa lớn, kết hợp xả lũ khiến xã Hồng Sơn bị ngập sâu ẢNH: D.T

Các xe tải gầm cao được sử dụng để chở lực lượng cứu hộ qua vị trí nước ngập sâu. Mô tô nước được huy động đến hiện trường để hỗ trợ di dời người dân. Một số tấm bê tông dải phân cách bị dòng chảy mạnh xô lệch sang một bên đường. Không chỉ vậy, theo thông tin ban đầu, tuyến QL1 đi qua khu vực xã Lương Sơn cũng đang bị ngập do nước lũ về tràn qua đường khiến ách tắc giao thông.