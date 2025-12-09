Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
150 triệu đồng hỗ trợ bà con vùng lũ dưới chân thủy điện

Đức Huy
Đức Huy
09/12/2025 07:46 GMT+7

Ngày 8.12, Công ty TNHH Bánh Đồng Tiến phối hợp với Báo Thanh Niên trao 15 suất quà, mỗi suất 10 triệu đồng, hỗ trợ các hộ dân bị sập nhà tại xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

BỊ LŨ CUỐN, 3 NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH MAY MẮN THOÁT CHẾT

Xóm Điều (thôn Đông Hòa, xã Sơn Hòa), khu dân cư nằm ngay dưới chân thủy điện Sông Ba Hạ, trở nên tiêu điều sau lũ. Nhà tốc mái, đồ đạc bị cuốn sạch, nhiều gia đình trắng tay chỉ sau một đêm. Trong số đó, nhà ông Trương Văn Mót bị dòng nước xiết cuốn sập hoàn toàn. Khi lũ bất ngờ đổ về trong đêm, ông Mót cùng hai người con cố gắng di dời tài sản. Ba cha con vừa chèo xuồng ra khỏi nhà thì dòng lũ ập đến lật úp xuồng. Không kịp trở tay, họ buộc phải leo lên mái nhà tìm điểm bấu víu. Nhưng chỉ vài phút sau, cả mái nhà cũng bị dòng nước hung dữ kéo đổ, cuốn trôi ba cha con giữa đêm tối.

150 triệu đồng hỗ trợ bà con vùng lũ dưới chân thủy điện - Ảnh 1.

Đại diện Công ty TNHH Bánh Đồng Tiến trao tiền hỗ trợ bà con xóm Điều

Ảnh: ĐỨC HUY

Trong khoảnh khắc sinh tử, rất may dòng nước đẩy họ trôi vào sát mái căn nhà cấp 4 của người cháu. Hai người cháu đang tránh lũ trên mái nhà đã kịp kéo từng người lên, cứu ba cha con thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Không chỉ mất nhà, gia đình ông còn mất cả số tiền dành dụm.

Gia đình ông Mót đang được Nhà nước hỗ trợ xây dựng lại nhà theo "chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động khi đến thăm bà con vùng lũ. Ngoài ra, Công ty Bánh Đồng Tiến trao thêm 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn trước mắt.

NHÀ SẬP, BỆNH TẬT BỦA VÂY

Không chỉ gia đình ông Mót, nhiều hộ ở xóm Điều cũng rơi vào cảnh kiệt quệ sau lũ. Nhà ông Ngô Bình bị sập hoàn toàn, hiện chính quyền và lực lượng quân đội đang khẩn trương dựng lại nhà mới cho ông. Trước đó, ông Bình bị trượt té gãy chân trong bão số 13 (Kalmaegi) nên còn đang điều trị, chưa thể tự xoay xở việc nhà.

150 triệu đồng hỗ trợ bà con vùng lũ dưới chân thủy điện - Ảnh 2.

Người dân xóm Điều nhặt nhạnh tài sản còn sót lại sau lũ

Ảnh: ĐỨC HUY

Cách đó vài căn, gia đình ông Trương Đông còn có hoàn cảnh thương tâm hơn. Ông Đông mắc bệnh suy thận giai đoạn 5, mỗi tuần phải chạy thận 3 lần. Lũ quét sạch căn nhà và toàn bộ tài sản của gia đình. Đêm trước ngày nhận quà, ông Đông trở bệnh nặng, phải đưa xuống bệnh viện cấp cứu.

Gia đình ông Đông cũng được Công ty TNHH Bánh Đồng Tiến hỗ trợ 10 triệu đồng. Anh Trương Minh Vũ, con trai ông Đông, vừa thu dọn đống đổ nát vừa lo cho cha trong bệnh viện, chia sẻ: "Phần tiền hỗ trợ của công ty lúc này thật sự quý giá. Gia đình có tiền thuốc thang cho ba và mua lại những vật dụng thiết yếu. Cảm ơn công ty, cảm ơn Báo Thanh Niên đã quan tâm đến hoàn cảnh chúng tôi".

Xóm Điều còn hơn 10 trường hợp khác cũng trong cảnh nhà bị sập, tài sản trôi hết; mỗi hộ đều nhận được 10 triệu đồng từ Công ty Bánh Đồng Tiến để vượt qua thời điểm khó khăn.

Chia sẻ với bà con xóm Điều, bà Nguyễn Thị An Lành, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Bánh Đồng Tiến, bày tỏ: "Với tinh thần lá lành đùm lá rách, của ít lòng nhiều, chúng tôi mong góp chút tấm lòng để bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai".

Ông Sô Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa, nói: "Thay mặt địa phương, tôi chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành, chia sẻ với người dân Sơn Hòa trong lúc hoạn nạn".

