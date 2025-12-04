Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Rà soát vận hành liên hồ sau vụ Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ kỷ lục

Phan Hậu
Phan Hậu
04/12/2025 14:27 GMT+7

Sau vụ việc Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ kỷ lục trong đợt mưa lớn lịch sử ở miền Trung vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương để điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ trên 5 lưu vực sông.

Liên quan đến công tác kiểm tra, làm rõ quy trình vận hành Thủy điện sông Ba Hạ trong đợt xả lũ kỷ lục trong tháng 11, nhiều phóng viên đặt câu hỏi với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 4.12.

Rà soát vận hành liên hồ sau vụ Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ kỷ lục- Ảnh 1.

Ngày 19.11, Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng kỷ lục lên tới 16.100 m3/giây (ảnh minh họa)

ẢNH : MINH DUY

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, về vấn đề thủy điện xả lũ, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã họp để kiến nghị với Chính phủ. 

Nhưng theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, vấn đề này, Chính phủ sẽ họp với các bộ, xem từng bộ phải làm gì, để giải quyết hồ chứa thủy lợi, thủy điện vận hành liên hồ chứa, vai trò trách nhiệm của từng bộ trong việc này, trên cơ sở đánh giá thực trạng mưa lũ lịch sử miền Trung.

Cũng theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, không chỉ riêng lũ lụt miền Trung mà câu chuyện thoát nước, chống ngập lụt ở đồng bằng sông Hồng, sạt lở đất ở vùng núi phía bắc... đều phải có kịch bản rất khoa học. 

"Khi nào Chính phủ họp có đề án, quyết định, bộ sẽ thông tin đầy đủ đến báo chí", ông Tiến nói.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, ngày 26.11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký văn bản gửi các, bộ, ngành, địa phương để lấy ý kiến dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của các quy trình vận hành liên hồ chứa trên 5 lưu vực sông miền Trung, gồm: sông Hương, sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Trà Khúc, sông Ba, sông Kôn - Hà Thanh.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lấy ý kiến của 5 bộ, gồm: Công thương, Công an, Xây dựng, Quốc phòng và Khoa học công nghệ; 5 đơn vị liên quan gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty TNHH MTV vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Hội Thủy lợi Việt Nam.

5 tỉnh, thành miền Trung được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị gửi ý kiến gồm: Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng gửi văn bản lấy ý kiến của 44 đơn vị, công ty thủy điện, đơn vị vận hành hồ thủy lợi trên 5 lưu vực sông nói trên.

Trước đó, chiều 19.11, do mưa lớn, lũ về hồ tăng nhanh, hồ thủy điện sông Ba Hạ (tỉnh Đắk Lắk) đã phải vận hành xả lũ với lưu lượng lên tới 16.100 m3/giây.  Đây là mức xả kỷ lục, lớn nhất của công trình này kể từ khi đưa vào vận hành. Nhiều địa phương ở hạ du hồ thủy điện sông Ba Hạ sau đó chìm trong nước lũ "lịch sử", thiệt hại nặng.

Đến ngày 26.11, chỉ đạo tại cuộc họp với 6 tỉnh miền Trung và các bộ, ngành ứng phó bão số 15, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu rà soát trách nhiệm của chủ hồ và quy trình liên hồ về quy trình vận hành hồ thủy điện, bảo đảm thông tin đến hạ du kịp thời. Theo Phó thủ tướng, nếu không có biện pháp kiểm soát điều tiết, việc xả lũ đột ngột có thể gây ra lũ quét, mất an toàn cho người dân.

Mới đây, ngày 1.12, Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ thông tin trên website, Hội đồng quản trị  công ty này ban hành nghị quyết thông qua phương án nhân sự tạm thời để điều hành các hoạt động của công ty trong thời gian một số cán bộ nghỉ phép và làm việc với cơ quan chức năng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
