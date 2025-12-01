Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thủy điện Sông Ba Hạ: TGĐ nghỉ phép, tham gia làm việc với cơ quan chức năng

Hữu Tú
Hữu Tú
01/12/2025 19:42 GMT+7

HĐQT Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ vừa có nghị quyết thông qua phương án nhân sự tạm thời để điều hành các hoạt động của công ty. Đáng chú ý, Tổng giám đốc của công ty nghỉ phép và tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Ngày 1.12, thông tin từ website của Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, HĐQT của công ty này vừa ban hành nghị quyết thông qua phương án nhân sự tạm thời để điều hành các hoạt động của công ty.

Cụ thể, ông Nguyễn Đình Vũ, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật – An toàn thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của Phòng Kỹ thuật - An toàn trong thời gian trưởng phòng tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ nghỉ phép - Ảnh 1.

Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ thay đổi nhiều nhân sự tạm thời để duy trì điều hành

ẢNH: CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Ông Nguyễn Hồng Việt, Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư, nguyên là Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn chủ động, kịp thời phối hợp, hỗ trợ cho ông Nguyễn Đình Vũ trong công tác điều hành, giải quyết các công việc về Kỹ thuật - An toàn; đặc biệt các công việc có liên quan tới quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Ông Nguyễn Thành Lâm, Phó quản đốc Phân xưởng Vận hành thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của Phân xưởng Vận hành trong thời gian quản đốc tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, Chủ tịch Hội đồng quản trị được phân công tạm thời điều hành các hoạt động của Ban Điều hành Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ và nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật công ty trong thời gian Tổng giám đốc nghỉ phép và tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 19.11, hồ thủy điện Sông Ba Hạ (Đắk Lắk) vận hành xả lũ với lưu lượng lên tới 16.100 m3/giây. Nhiều địa phương ở hạ du hồ thủy điện Sông Ba Hạ sau đó chìm trong nước lũ "lịch sử", gây thiệt hại nặng.

Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ được thành lập năm 2007 và trở thành công ty đại chúng từ 2008. Hồ chứa nằm trên sông Ba, thuộc địa phận H.Sông Hinh, Phú Yên (cũ) và H.Krông Ba, Gia Lai (cũ), với lưu vực khoảng 11.115 km2. Quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ công suất thiết kế 220 MW, sản lượng điện trung bình khoảng 601,7 triệu kWh/năm...

Tin liên quan

Ứng phó bão số 15, Đắk Lắk yêu cầu hạ nước hồ thủy điện Sông Ba Hạ

Ứng phó bão số 15, Đắk Lắk yêu cầu hạ nước hồ thủy điện Sông Ba Hạ

Ứng phó bão số 15, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk ban hành lệnh vận hành các hồ thủy điện, yêu cầu các thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H'Năng đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28.11.

Lũ về hồ thủy điện Sông Ba Hạ vẫn tăng nhanh

Xã Sơn Hòa đầu nguồn sông Ba Hạ ở Phú Yên cũ tan hoang sau lũ dữ

Khám phá thêm chủ đề

thủy điện Sông Ba Hạ Đắk Lắk Sông ba Sông Ba Hạ Xả lũ thủy điện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận