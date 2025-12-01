Thủy điện Sông Ba Hạ: TGĐ nghỉ phép, tham gia làm việc với cơ quan chức năng

Ngày 1.12, thông tin từ website của Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, HĐQT của công ty này vừa ban hành nghị quyết thông qua phương án nhân sự tạm thời để điều hành các hoạt động của công ty.

Cụ thể, ông Nguyễn Đình Vũ, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật – An toàn thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của Phòng Kỹ thuật - An toàn trong thời gian trưởng phòng tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ thay đổi nhiều nhân sự tạm thời để duy trì điều hành ẢNH: CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Ông Nguyễn Hồng Việt, Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư, nguyên là Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn chủ động, kịp thời phối hợp, hỗ trợ cho ông Nguyễn Đình Vũ trong công tác điều hành, giải quyết các công việc về Kỹ thuật - An toàn; đặc biệt các công việc có liên quan tới quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Ông Nguyễn Thành Lâm, Phó quản đốc Phân xưởng Vận hành thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của Phân xưởng Vận hành trong thời gian quản đốc tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, Chủ tịch Hội đồng quản trị được phân công tạm thời điều hành các hoạt động của Ban Điều hành Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ và nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật công ty trong thời gian Tổng giám đốc nghỉ phép và tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 19.11, hồ thủy điện Sông Ba Hạ (Đắk Lắk) vận hành xả lũ với lưu lượng lên tới 16.100 m3/giây. Nhiều địa phương ở hạ du hồ thủy điện Sông Ba Hạ sau đó chìm trong nước lũ "lịch sử", gây thiệt hại nặng.