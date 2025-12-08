Chi tiền bồi thường hỗ trợ cho người dân thuộc dự án quảng trường cạnh hồ Gươm

Sáng 8.12, tại ngân hàng, UBND P.Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tiến hành chi trả tiền cho những người dân thuộc diện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên khu vực TOD phía đông hồ Hoàn Kiếm (hay còn gọi là hồ Gươm).

Người dân làm thủ tục nhận tiền bồi thường hỗ trợ thuộc dự án quảng trường cạnh hồ Gươm ẢNH: KHẮC HIẾU

Danh sách chi trả đợt 1 được thực hiện trong sáng 8.12 gồm 13 hộ dân trên đường Đinh Tiên Hoàng. Trong đợt 2 sẽ có 12 hộ dân được chi trả tiền.

Là một trong số các hộ dân sống trong khu vực có quyết định thu hồi đất, ông Nguyễn Quốc Hùng (ở 61 Đinh Tiên Hoàng) cho biết, gia đình ông rất đồng thuận và nhất trí với quan điểm, chính sách của nhà nước. Vì vậy, gia đình sẽ hợp tác tích cực nhất với cơ quan chức năng để công việc được thuận lợi

"Hôm nay, tôi được bên chính quyền hướng dẫn ra nhận tiền đền bù và đã nhận được một lô đất bên chỗ xã Đông Hội. Tôi cảm ơn chính quyền khi đã tạo điều kiện cho chúng tôi đến nơi ở mới thuận tiện, và rất là hợp lý với những mong muốn của gia đình", ông Hùng bày tỏ.

Trước đó, sáng 22.10, Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng P.Hoàn Kiếm đã mời người dân thuộc diện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên khu vực TOD phía đông hồ Hoàn Kiếm kiểm tra các quỹ đất và quỹ nhà tái định cư tại P.Việt Hưng và xã Đông Anh (Hà Nội).

Tại buổi kiểm tra, nhiều hộ dân đánh giá các khu đất, nhà tái định cư nằm ở vị trí thoáng mát, rộng, khác biệt rõ rệt so với không gian chật chội đang sinh sống trong phố cổ.

Theo UBND P.Hoàn Kiếm, với tầm quan trọng và yêu cầu tiến độ của dự án, cũng như để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, UBND TP.Hà Nội đã thống nhất một số chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đặc thù cho dự án.

Ngoài việc ưu tiên xác định vị trí đất khi đền bù, P.Hoàn Kiếm bố trí tái định cư bằng đất ở tại xã Đông Anh và P.Việt Hưng đối với các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được bồi thường về đất. Đồng thời, UBND thành phố đã bố trí quỹ nhà tái định cư tại P.Việt Hưng, giúp các hộ dân có thêm lựa chọn về tái định cư bằng căn hộ.

Dự án cải tạo không gian phía đông hồ Hoàn Kiếm được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên bằng nguồn vốn đầu tư công. Giai đoạn 2 xây dựng ba tầng hầm dưới quảng trường, kết nối với nhà ga C9 của tuyến metro số 2, Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. Khu vực cải tạo phía đông hồ Hoàn Kiếm hiện có 47 chủ sử dụng đất, trong đó có 12 tổ chức, cơ quan và 35 hộ dân (32 hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở; 2 hộ có hợp đồng thuê nhà với Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội; 2 hộ nằm trong số quản lý nhưng không có hợp đồng thuê nhà). Trong khu vực này có một số công trình giá trị, gồm các trụ sở Viện Văn học (biệt thự nhóm 2); Điện lực Hà Nội (biệt thự nhóm 3); Sở VH-TT (công trình kiến trúc có giá trị), "nhà đèn" và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên khu đất của Điện lực Hà Nội.



