Quỹ Khởi sự từ tâm cùng Báo Thanh Niên hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk

C HIA SẺ CÙNG BÀ CON

Sau đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề cho người dân khu vực phía đông Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ), Quỹ Khởi sự từ tâm (thành viên Tập đoàn Kim Oanh) phối hợp cùng Báo Thanh Niên, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM và Ủy ban MTTQ VN tỉnh Đắk Lắk trao nhu yếu phẩm, tiền mặt cho người dân.

Ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh Đắk Lắk (giữa), trao tặng quà cho người dân xã Sơn Hòa Ảnh: HỮU TÚ

Đại diện Quỹ Khởi sự từ tâm cho biết đợt mưa lũ vừa qua, đơn vị đã tổ chức nhiều đoàn cứu trợ đến các xã, phường bị thiệt hại nặng ở khu vực phía đông Đắk Lắk và Khánh Hòa. Đây là chuyến cứu trợ thứ ba của quỹ sau trận mưa lũ lịch sử vừa qua.

Ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh Đắk Lắk, gửi lời cảm ơn sự đồng hành của Báo Thanh Niên và Quỹ Khởi sự từ tâm đã hỗ trợ 100 tấn gạo và 1,5 tỉ đồng. "Người dân ở phía đông chịu thiệt hại rất nặng nề, sự đồng hành của các đoàn cứu trợ là động lực để người dân tái thiết cuộc sống", ông Thế bày tỏ.

Đại diện Quỹ Khởi sự từ tâm (Tập đoàn Kim Oanh) và Báo Thanh Niên trao bảng tượng trưng 100 tấn gạo và 1,5 tỉ đồng cho đại diện Ủy ban MTTQ VN tỉnh Đắk Lắk Ảnh: HỮU TÚ

Tại buổi trao quà ở xã Hòa Xuân vào chiều 30.11, Quỹ Khởi sự từ tâm đã trao tặng 30 tấn gạo cho 1.500 hộ dân (mỗi hộ 20 kg gạo) bị thiệt hại do mưa, lũ trên địa bàn xã. Đồng thời, quỹ còn hỗ trợ thêm mỗi hộ dân 300.000 đồng để mua các nhu yếu phẩm cần thiết trong gia đình.

Người dân xã Sơn Hòa nhận gạo và tiền từ Quỹ Khởi sự từ tâm Ảnh: HỮU TÚ

Tại đây, ông Nguyễn Phú Đức, Giám đốc Quỹ Khởi sự từ tâm; nhà báo Nguyễn Ngọc Phúc, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ, cùng các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi, động viên, tặng quà người dân sớm vượt qua những khó khăn, tái thiết cuộc sống. "Sau mưa lũ, có nhiều đoàn thiện nguyện đến với địa phương, hỗ trợ nhu yếu phẩm. Hôm nay, tôi rất mừng khi được đoàn thiện nguyện hỗ trợ gạo và tiền mặt. Bây giờ có tiền cũng khó mua gạo, cứ có gạo là tôi mừng", bà Trần Thị Lùng (80 tuổi) bày tỏ.

Trong ngày 1.12, Quỹ tiếp tục trao gạo và tiền mặt cho người dân các xã, phường Sơn Hòa, Đông Hòa, Hòa Hiệp… Riêng tại xã Hòa Thịnh, rốn lũ vừa qua, đoàn đã trao thêm 500 chiếc mền gửi đến bà con.

500 chiếc mền gửi tặng bà con rốn lũ xã Hòa Thịnh Ảnh: HỮU TÚ

H Ỗ TRỢ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT

Từ bài viết trên Báo Thanh Niên về gia cảnh người vợ câm điếc một mình nuôi 3 con nhỏ sau khi mất chồng trong lũ dữ, đoàn thiện nguyện đã tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Thương (32 tuổi, xã Hòa Xuân) để thăm hỏi và sẻ chia. Ông Nguyễn Phú Đức cho biết trước mắt quỹ sẽ hỗ trợ cho 3 cháu nhỏ số tiền 36 triệu đồng trong năm đầu tiên. "Sự mất mát của gia đình cũng như các cháu, chúng tôi thật sự bày tỏ lòng sẻ chia và cố gắng hỗ trợ trong khả năng cho phép. Trong tương lai, chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan cùng chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ cho 3 cháu quỹ học bổng ăn học cho đến khi các cháu 18 tuổi", ông Đức nói.

Quỹ Khởi sự từ tâm hỗ trợ cho 36 triệu đồng (năm đầu tiên) cho 3 cháu con chị Nguyễn Thị Thương ở xã Hòa Xuân Ảnh: HỮU TÚ

Thay mặt gia đình, bà Lê Thị Ngọc Ánh (69 tuổi, mẹ chị Thương) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi được Quỹ Khởi sự từ tâm quan tâm, động viên gia đình trước mất mát to lớn. "Mong ước của vợ chồng già chúng tôi là các cháu được tiếp tục đi học đầy đủ. Với số tiền hỗ trợ ban đầu của quỹ dành cho 3 cháu, chúng tôi rất cảm kích và vui mừng", bà Ánh bộc bạch.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Phúc, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ, tặng quà cho bà con xã Hòa Xuân Ảnh: HỮU TÚ

Ngoài ra, Quỹ Khởi sự từ tâm còn hỗ trợ thêm cho 3 cháu có hoàn cảnh đặc biệt ở xã Hòa Mỹ, Hòa Thịnh có người thân không may bị mất trong đợt lũ vừa qua. Với sự đồng hành của quỹ, các em sẽ có điểm tựa vững chắc, tiếp bước trên con đường học tập. "Chúng tôi sẽ đồng hành và tạo quỹ học tập đến năm 18 tuổi cho các em. Nếu đến 18 tuổi, các em không tiếp tục học đại học hay cao đẳng thì vẫn có một số tiền cố định để học nghề. Khi có nghề trong tay, các em sẽ lo được cho bản thân, gia đình và nếu có thể sẽ lan tỏa yêu thương đến những người có hoàn cảnh đặc biệt", ông Đức nhắn nhủ.



