Cô sinh viên lặng lẽ đi cứu trợ lũ, hoàn cảnh khiến nhóm drone nghẹn ngào

Dòng trạng thái của Nguyễn Thị Hồng Huệ, sinh viên năm 3 ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường đại học Phú Yên trên Facebook hôm 25.11 khiến nhiều người xót xa. Nhưng bất ngờ và nghẹn ngào nhất có lẽ là các thành viên nhóm cứu trợ lũ lụt bằng drone của anh Trần Ngọc Bình.

"Đã chẳng còn gì"

Hồng Huệ viết: "Đã chẳng còn gì. Tháng 11.2025 có lẽ là tháng đáng nhớ nhất trong suốt 20 năm cuộc đời. Trận lũ lụt đi qua đã để lại cái cảnh tan hoang, xáo trộn. Nguồn kinh tế chính của gia đình mình là chăn nuôi và trồng trọt nhưng giờ đây đã mất trắng, những con gà mái treo lơ lửng trên chuồng. Những bồ lúa chuẩn bị cho mùa vụ năm sau đã lên hết mầm, gạo thì bị pha trộn với bùn lầy, vết tường rạn nứt, bàn thờ ông bà ngổn ngang. Tấm ảnh thờ khó khăn khôi phục cho ba giờ chẳng còn".

Khu vực chuồng trại nuôi gà - nguồn kinh tế chính của nhà Huệ bị nhấn chìm hoàn toàn Ảnh: NVCC

Nhìn vào dấu vết trên bức tường thấy nhà Huệ nước lũ dâng lên cao đến mái nhấn chìm mọi đồ đạc Ảnh: NVCC

"Ai mà ngờ nhà em ấy cũng hoang tàn như thế này. Nhóm chúng tôi ai cũng sốc khi nhà em ở rốn lũ Hòa Thịnh. Dù cả đoàn từng đến đây hỗ trợ bà con, nhưng em tuyệt nhiên không hé lời than vãn", anh Trần Ngọc Bình (32 tuổi) giám đốc Công ty Nông nghiệp số - 115 Drone ở Tây Ninh ra cứu trợ vùng lũ từ đêm 20.11 đến ngày 24.11 cho biết.

Những ngày đó, nhóm của anh Bình nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ Huệ. Cô sinh viên nhiệt tình, hăng hái giúp nấu cơm, chuyển lương thực, phân loại hàng hóa, chỉ đường cho các nhóm thiện nguyện từ xa đến.

"Nhờ Huệ mà những nơi xóm làng xa xôi, bị cô lập đã được tiếp tế lương thực kịp thời", anh Nguyễn Minh Phụng - một người dân địa phương cho biết.

Dù nhà cửa tan hoang, Huệ (bìa phải) vẫn nhiệt tình đi giúp đỡ người dân thôn xóm Ảnh: NVCC

"Ngày 23.11, khi cả đoàn trên đường đi đưa cơm, thuốc, cho bà con ở các thôn thuộc xã Hòa Thịnh, nhìn xóm làng đổ nát hết, em cũng lo. Em muốn về nhà nhưng không dám xin anh Bình chở vào", Huệ nói và biết nhà mình ở thôn Mỹ Điền. Trước ngày lũ về, Huệ đang ở trọ gần trường học, mẹ vào TP.HCM phẫu thuật khối u ở chân nên không có ai ở nhà. Chị gái của Huệ lập gia đình và sống ở thôn khác, Huệ đã liên lạc được và biết mọi người bình an.



Mãi đến ngày 25.11, khi đoàn của anh Bình đã rời Đắk Lắk, Huệ về nhà, đi vào bên trong và thấy mọi thứ mất hết, chẳng khác nhà bà con trong làng là bao. Như một cách giải tỏa cảm xúc đau buồn, mất mát, Huệ chia sẻ hình ảnh nhà của mình lên mạng xã hội khiến nhiều người bất ngờ.



Chưa biết bắt đầu từ đâu, nhưng sẽ gượng dậy

Sau khi rời Đắk Lắk, biết được hoàn cảnh của Huệ, anh Bình trăn trở mãi. Hình ảnh về những ngôi nhà trống trơn từ trước ra sau cùng đồ đạc dính bùn đất chất đống trước sân thôi thúc anh muốn tiếp tục giúp đỡ bà con vùng lũ.

Anh Bình (thứ 2 từ phải qua) cùng thành viên nhóm điều khiển drone đưa hàng cứu trợ Ảnh: NVCC

Cung cấp nhiều dịch vụ về drone, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, anh Bình hy vọng sắp tới có thể kết nối với nhiều đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ tạo việc làm cho người dân nơi đây. Hôm nay 29.11 nhóm anh Bình đã quay lại phun khử khuẩn cho bà con ở thôn Phú Thứ, xã Hòa Thịnh.

Riêng với Huệ, anh Bình nhớ lại: "Tôi đã từng thấy ánh mắt em ấy buồn và nhiều nỗi lo, nhưng vẫn rất nhiệt tình, làm việc không biết mệt". Chính điều đó càng làm các thành viên trong nhóm thương và mong muốn chia sẻ câu chuyện này để cộng đồng giúp đỡ gia đình em vực dậy, và em sẽ yên tâm học xong đại học.

Đợt lũ lần này, nhóm anh Bình chạy xe xuyên đêm 20.11 từ Tây Ninh đến Đắk Lắk, mục tiêu là xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân vì nghe nơi đây đã trở thành rốn lũ. Tuy nhiên, vì mưa lớn, nước dâng cao nên đội không thể ứng cứu ngay. Thay vì ngồi yên chờ đợi, anh Bình chạy xe xung quanh vùng lũ, bay drone khảo sát tình hình ngập lụt, kết nối, hướng dẫn các đoàn thiện nguyện đến sau.

Chuyến hàng cứu trợ của anh Bình trong đêm mưa gió, hôm 23.11 Ảnh: NVCC

Nhóm của anh Bình có 1 đoàn từ Tây Ninh và từ Lâm Đồng đến vùng lũ, mang theo 3 bộ drone và 1 xuồng hơi. Mỗi drone thả hàng có thể tải khoảng 50 - 70 kg. Nhóm dùng 1 drone tầm nhiệt, có đèn, loa di chuyển vào xác định khu vực có người, ghim vị trí rồi trở ra. Sau đó 1 drone khác bay vào thả hàng cho người dân. Lần đầu người dân chưa biết phối hợp, quãng đường xa, hết pin, drone phải bay trở ra nhưng những chuyến sau đã chuyển suôn sẻ.

Drone của anh Bình nhiều lần bay vượt qua đường dây điện 500 kV, qua 1 ngọn đồi, 1 con sông mới với quãng đường khoảng 1,5 km, bất chấp thời tiết không thuận lợi để tiếp tế cho người dân.



Một chuyến hàng thả xuống thành công, nhìn vào màn hình camera mờ mờ, mắt cả đội cũng nhòe đi vì quá xúc động. Những khoảnh khắc đó, cô sinh viên Hồng Huệ cũng chứng kiến, vỡ òa khi biết mọi người đã nhận được hàng. "Em rất biết ơn nhóm của anh Bình, và những đoàn thiện nguyện phương xa đến giúp đỡ quê hương em", cô gái nói.