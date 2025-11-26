Cả cánh đồng bốc mùi sau lũ dữ: Người Hòa Thịnh lo nguồn nước ô nhiễm

Trên những con đường vào các thôn ở xã Hòa Thịnh, theo ghi nhận của phóng viên hôm nay 26.11 nhiều nơi vẫn còn bùn đất, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân cũng như việc di chuyển của các đoàn xe cứu trợ