Cả cánh đồng bốc mùi sau lũ dữ: Người Hòa Thịnh lo nguồn nước ô nhiễm

26/11/2025 13:30 GMT+7

Khi nước lũ rút, xác trâu, bò, chó, gà, vịt… nằm đầy đồng, để lại mùi phân hủy nồng nặc bao trùm cánh đồng, khiến người dân vùng lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk) ám ảnh và lo ngại nguồn nước bị ô nhiễm.

Ghi nhận của Thanh Niên  tại xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk, Phú Yên cũ) những ngày sau lũ, người dân vẫn đang trong những ngày bắt đầu tái thiết cuộc sống với nhiều khó khăn. Những cánh đồng hiện ra sau lũ cùng cảnh tượng xác trâu, bò, gà, vịt… phân hủy, bốc mùi hôi thối, rác ở khắp nơi khiến nhiều người ám ảnh.

Cả cánh đồng bốc mùi sau lũ dữ: Người Hòa Thịnh lo nguồn nước ô nhiễm - Ảnh 1.

Lúc rút, nhiều nơi ở xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng của trận lũ lịch sử vừa qua tan hoang, đổ nát

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cả cánh đồng bốc mùi sau lũ dữ: Người Hòa Thịnh lo nguồn nước ô nhiễm - Ảnh 2.

Nhiều nơi ở xã Hòa Thịnh sau lũ ngập rác. Rác hòa lẫn vào nguồn nước ở đây khiến nhiều người lo ngại về tình trạng ô nhiễm nước

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cả cánh đồng bốc mùi sau lũ dữ: Người Hòa Thịnh lo nguồn nước ô nhiễm - Ảnh 3.

Trên những cánh đồng, xác động vật chết nằm la liệt, bốc mùi hôi thối khiến nhiều người dân sống ở khu vực này ám ảnh, lo ngại về ô nhiễm nguồn nước cũng như gặp phải các vấn đề về sức khỏe

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cả cánh đồng bốc mùi sau lũ dữ: Người Hòa Thịnh lo nguồn nước ô nhiễm - Ảnh 4.

Sống ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (47 tuổi) cho biết những cánh đồng xung quanh nhà la liệt xác chết động vật đang phân hủy, bốc mùi hôi thối khiến bà ám ảnh. "Ngửi mấy ngày qua, tôi cảm giác mũi tôi bị khó chịu, mùi kinh khủng. Nguồn nước ở đây chắc phải rất lâu mới có thể sử dụng lại", bà ngao ngán

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cả cánh đồng bốc mùi sau lũ dữ: Người Hòa Thịnh lo nguồn nước ô nhiễm - Ảnh 5.

Trên những con đường vào các thôn ở xã Hòa Thịnh, theo ghi nhận của phóng viên hôm nay 26.11 nhiều nơi vẫn còn bùn đất, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân cũng như việc di chuyển của các đoàn xe cứu trợ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cả cánh đồng bốc mùi sau lũ dữ: Người Hòa Thịnh lo nguồn nước ô nhiễm - Ảnh 6.

Cả cánh đồng bốc mùi sau lũ dữ: Người Hòa Thịnh lo nguồn nước ô nhiễm - Ảnh 7.

Rác chất đống sau lũ

Cả cánh đồng bốc mùi sau lũ dữ: Người Hòa Thịnh lo nguồn nước ô nhiễm - Ảnh 8.

Cả cánh đồng bốc mùi sau lũ dữ: Người Hòa Thịnh lo nguồn nước ô nhiễm - Ảnh 9.

Bộ đội đi vào từng xóm nhỏ giúp dân thu gom rác, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường sau lũ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cả cánh đồng bốc mùi sau lũ dữ: Người Hòa Thịnh lo nguồn nước ô nhiễm - Ảnh 10.

Sau lũ, không có nước sạch, nhiều người ra sông giặt quần áo. Sau những ngày đầy ám ảnh, mỗi người ở rốn lũ Hòa Thịnh nói riêng và vùng lũ ở Đắk Lắk dần xây dựng lại cuộc sống

ẢNH: CAO AN BIÊN

 

Chủ một quán phở ở phường Tuy Hòa, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) quyết định đãi phở miễn phí cho đoàn cứu trợ từ khắp mọi miền Tổ quốc đến hỗ trợ bà con vùng lũ. Lý do phía sau gây xúc động.

