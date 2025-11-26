Cả cánh đồng bốc mùi sau lũ dữ: Người Hòa Thịnh lo nguồn nước ô nhiễm

Khi nước lũ rút, xác trâu, bò, chó, gà, vịt… nằm đầy đồng, để lại mùi phân hủy nồng nặc bao trùm cánh đồng, khiến người dân vùng lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk) ám ảnh và lo ngại nguồn nước bị ô nhiễm.
Ghi nhận của Thanh Niên tại xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk, Phú Yên cũ) những ngày sau lũ, người dân vẫn đang trong những ngày bắt đầu tái thiết cuộc sống với nhiều khó khăn. Những cánh đồng hiện ra sau lũ cùng cảnh tượng xác trâu, bò, gà, vịt… phân hủy, bốc mùi hôi thối, rác ở khắp nơi khiến nhiều người ám ảnh.
Bình luận (0)