Học sinh lượm lại giấy khen trôi theo nước lũ: 'Sách vở của con ướt hết rồi!'

Em Ngọc Thái, hiện đang là học sinh lớp 9 Trường THCS Đồng Khởi, xã Hòa Thịnh cho biết lũ đã cuốn đi hầu hết sách vở, đồ dùng học tập của em. May mắn, em tìm được tấm giấy khen hồi còn học tiểu học nên mừng rỡ. "Em mong sẽ sớm trở lại trường học, những ngày lũ vừa qua, em nhớ thầy cô và các bạn lắm", cậu bé chia sẻ