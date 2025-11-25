Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Học sinh lượm lại giấy khen trôi theo nước lũ: 'Sách vở của con ướt hết rồi!'

25/11/2025 11:02 GMT+7

Hình ảnh các em nhỏ ở vùng lũ Đắk Lắk (Phú Yên cũ) tìm nhặt lại giấy khen bị nước lũ cuốn trôi khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Nước lũ rút, nhưng sách vở, tài liệu, dụng cụ học tập, giấy khen… của nhiều em học sinh ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) bị cuốn trôi theo dòng nước. Có em may mắn tìm lại được giấy khen, mừng rỡ như tìm lại được kho báu.

Học sinh lượm lại giấy khen trôi theo nước lũ: 'Sách vở của con ướt hết rồi!'- Ảnh 1.

Thôn Mỹ Xuân 2, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ), một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng của trận lũ lịch sử nước rút, lộ ra những cánh đồng xanh mướt. Nhiều người dân bắt đầu tìm lại đồ đạc bị nước lũ cuốn trôi

ẢNH: CAO AN BIÊN

Học sinh lượm lại giấy khen trôi theo nước lũ: 'Sách vở của con ướt hết rồi!'- Ảnh 2.

Một tờ giấy khen bị lũ cuốn được em học sinh tìm thấy

ẢNH: CAO AN BIÊN

Học sinh lượm lại giấy khen trôi theo nước lũ: 'Sách vở của con ướt hết rồi!'- Ảnh 3.

Em Ngọc Thái, hiện đang là học sinh lớp 9 Trường THCS Đồng Khởi, xã Hòa Thịnh cho biết lũ đã cuốn đi hầu hết sách vở, đồ dùng học tập của em. May mắn, em tìm được tấm giấy khen hồi còn học tiểu học nên mừng rỡ. "Em mong sẽ sớm trở lại trường học, những ngày lũ vừa qua, em nhớ thầy cô và các bạn lắm", cậu bé chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Học sinh lượm lại giấy khen trôi theo nước lũ: 'Sách vở của con ướt hết rồi!'- Ảnh 4.

Tại Trường THCS Đồng Khởi, xã Hòa Thịnh, các thầy cô giáo cũng đang dọn dẹp sau lũ để đón học sinh trở lại trường sớm

ẢNH: CAO AN BIÊN

Học sinh lượm lại giấy khen trôi theo nước lũ: 'Sách vở của con ướt hết rồi!'- Ảnh 5.

Bức tường trước trường cũng bị đổ sập vì trận lũ lịch sử vừa qua

ẢNH: CAO AN BIÊN

Học sinh lượm lại giấy khen trôi theo nước lũ: 'Sách vở của con ướt hết rồi!'- Ảnh 6.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Loan, Tổ trưởng Tổ Khoa học tự nhiên của trường cho biết thư viện ở tầng trệt của trường bị thiệt hại nặng vì hầu hết sách vở đều đã bị ướt do lũ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Học sinh lượm lại giấy khen trôi theo nước lũ: 'Sách vở của con ướt hết rồi!'- Ảnh 7.

Bùn đất bám đầy trên sách vở trong thư viện trường

ẢNH: CAO AN BIÊN

Học sinh lượm lại giấy khen trôi theo nước lũ: 'Sách vở của con ướt hết rồi!'- Ảnh 8.

Thầy Trần Văn Sáu, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Khởi thông tin sau lũ, trường bị sập 100 m tường rào, hỏng 12 bộ máy tính để bàn, 8 laptop, 8 TV, 8 máy in, 120 bộ bàn ghế, 250 bộ sách giáo khoa... tổng thiệt hại ước tính là 2 tỉ đồng. "Nhà trường đang nỗ lực để các em được đến trường sớm nhất. Các em khi đến trường sau lũ trước mắt sẽ được tặng vở, bút mới, không yêu cầu phải mặc đồng phục...", thầy hiệu trưởng chia sẻ thêm

ẢNH: CAO AN BIÊN

 

Xem thêm bình luận