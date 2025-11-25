Chủ quán phở ở Đắk Lắk đãi đoàn cứu trợ: Thiếu rau, xin hành lá từ TP.HCM

Những ngày này, từ khắp mọi miền đất nước, những đoàn xe cứu trợ cho bà con vùng lũ liên tục đổ về Đắk Lắk (Phú Yên cũ), nơi bà con chịu nhiều thiệt hại nặng nề vì lũ dữ.

Nhiều đoàn cứu trợ đồng bào vùng lũ hào hứng thưởng thức tô phở mà vợ chồng anh Dũng mời ẢNH: CAO AN BIÊN

Từ đây, quán phở của vợ chồng anh Nguyễn Viết Dũng (34 tuổi) nằm trên đường Hùng Vương, phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) quyết định mở cửa, phục vụ phở miễn phí cho các đoàn cứu trợ.

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên hôm 24.11, ngày đầu tiên anh Dũng đãi phở các nhà hảo tâm đến giúp đỡ cho bà con Phú Yên cũ, quán ăn đông nghẹt người tìm đến thưởng thức, có thời điểm ngồi kín bàn.

Các thành viên trong đoàn cứu trợ thưởng thức những tô phở ngon lành buổi sáng, nạp năng lượng để tiếp tục hành trình giúp đỡ bà con vùng lũ các loại nhu yếu phẩm, tái thiết lại cuộc sống sau lũ.

Trả nợ ân tình mảnh đất Phú Yên cũ!

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Dũng cho biết anh và vợ là chị Trương Thị Tường Vi (26 tuổi) quyết định làm điều ý nghĩa này vì lý do đặc biệt. Sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh, anh Dũng vào Phú Yên cũ lập nghiệp, tính đến nay cũng đã hơn 5 năm.

Anh Dũng (phải) nhận lời cảm ơn đầy chân tình từ anh Đình, là thành viên trong đoàn thiện nguyện chùa Liên Trì từ phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đến hỗ trợ bà con vùng lũ những ngày qua ẢNH: CAO AN BIÊN

Mọi người thưởng thức phở Đắk Lắk ẢNH: CAO AN BIÊN

"Với tôi, nơi này chính là quê hương thứ hai của mình. Khi mảnh đất này bị lũ dữ tàn phá, tôi hiểu được những khó khăn của bà con ở đây cũng như những đoàn đi cứu trợ, vợ chồng tôi quyết định làm điều gì đó trong khả năng của mình, góp một chút sức cho bà con, cho các đoàn không ngại đường xa đến đây giúp đỡ", anh chủ chia sẻ.

Theo anh Dũng, ngày 24.11 anh mới phục vụ bữa đầu tiên vì lũ lụt gây mất điện, không có nước sạch. Anh chủ phải xin nước ở những nơi khác về nấu phở, thậm chí nhờ người quen ở TP.HCM tiện đường mang hành lá vào để sử dụng vì ở Đắk Lắk (Phú Yên cũ) còn khan hiếm thực phẩm sau lũ, đặc biệt là các loại rau củ.

Vừa ăn xong phần phở của quán anh Dũng, anh Nguyễn Mạnh Đình đoàn thiện nguyện chùa Liên Trì từ phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đến tận quầy bếp bắt tay, gửi lời cảm ơn tới bữa ăn sáng của anh chủ tốt bụng.

Những cái nắm tay đầy chân tình ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày đầu đãi khách, anh chủ phục vụ 400 tô phở ẢNH: BÁ CƯỜNG

Anh Đình chia sẻ đoàn của mình mang theo ca nô hỗ trợ việc cứu hộ, cứu nạn những ngày qua. “Phở ngon, được anh chủ đãi thì quá tuyệt vời. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới anh chủ quán vì hành động đẹp và đầy nghĩa tình”, anh chia sẻ thêm.

Ngày đầu đãi khách, anh chủ cho biết phục vụ 400 tô phở và tiếp tục làm điều ý nghĩa này trong khả năng của mình. Anh hy vọng bà con vùng lũ Đắk Lắk sớm ổn định lại cuộc sống sau những ngày đau thương.