Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Học sinh vùng lũ phường Phú Yên trở lại trường, mất sách vở thì báo cô giáo

Cao An - Huy Đạt
24/11/2025 11:27 GMT+7

Ghi nhận của Thanh Niên sáng nay 24.11, tại Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, học sinh bắt đầu đi học trở lại sau khi nước lũ rút.

Anh Ngô Anh Bản (35 tuổi) chở con trai Ngô Thành Đạt học lớp 1 đến trường sau lũ cho biết dù lớp chưa đầy đủ học sinh, nhưng anh cũng mong con sớm đi học lại.

"Những ngày qua nhà tôi cũng thiệt hại nhiều do lũ lụt, giờ nước rút thì bắt đầu dọn dẹp, ổn định cuộc sống. Thấy các cháu đi học lại được mình cũng an tâm", anh chia sẻ.

Học sinh vùng lũ phường Phú Yên trở lại trường, mất sách vở thì báo cô giáo- Ảnh 1.

Anh Bản và con trai đến trường sáng 24.11

Ảnh: Cao An Biên

Học sinh vùng lũ phường Phú Yên trở lại trường, mất sách vở thì báo cô giáo- Ảnh 2.

Học sinh phường Phú Yên đi học lại ngày đầu tiên sau trận lũ kéo dài gần 1 tuần

Ảnh: Cao An Biên

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Trâm (ở phường Phú Yên) cho biết hôm nay chở 2 con đi học lại bữa đầu tiên sau lũ nhưng ở trường chưa có điện, nước cũng có chút bất tiện cho các con.

Tuy nhiên, buổi học đầu tiên thầy cô chủ nhiệm thông báo học sinh nào thiệt hại sách vở thì báo lên để cô giáo, nhà trường thống kê.

Học sinh vùng lũ phường Phú Yên trở lại trường, mất sách vở thì báo cô giáo- Ảnh 3.

Chị Trâm chở con đi học, sáng 24.11, phường Phú Yên có mưa nhỏ

Ảnh: Huy Đạt

Học sinh vùng lũ phường Phú Yên trở lại trường, mất sách vở thì báo cô giáo- Ảnh 4.

Học sinh đến trường sau lũ, phụ huynh cảm thấy vui, yên tâm

Ảnh: Cao An Biên

"Tôi chưa thể đi làm trở lại sau lũ, nhà cửa ngập lụt thiệt hại tài sản nhưng không đáng kể so với nhiều nơi khác. Nhìn các con vui vẻ ngày đầu đến lớp sau gần 1 tuần nghỉ học cũng thấy vui theo", chị Trâm xúc động.

102 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 13.000 tỉ đồng

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, cập nhật đến hết ngày 23.11, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã làm 91 người chết (Quảng Trị 1 người, Huế 2 người, Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 3 người, Đắk Lắk 63 người, Khánh Hòa 15 người, Lâm Đồng 5 người); 11 người mất tích (Đà Nẵng 2 người, Đắk Lắk 8 người, Khánh Hòa 1 người).

Mưa lũ làm 1.154 nhà bị hư hỏng và hơn 200.000 nhà bị ngập lụt (Gia Lai 19.200 nhà, Đắk Lắk 150.000 nhà, Khánh Hòa 30.655 nhà; Lâm Đồng 1.137 nhà). Đến chiều cùng ngày, Đắk Lắk còn 2 xã; tỉnh Lâm Đồng còn 127 hộ dân bị ngập. 

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, đường giao thông… với tổng ước tính về kinh tế khoảng 13.078 tỉ đồng (Quảng Ngãi 650 tỉ đồng, Gia Lai 1.000 tỉ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỉ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỉ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỉ đồng).

Cũng trong ngày 23.11, quân đội huy động 44.848 chiến sĩ/1.785 phương tiện các loại (1.058 ô tô, 272 tàu xuồng, 65 xe đặc chủng, 6 máy bay, 12 flycam, 10 máy bơm, 6 máy phát điện, 3 chó nghiệp vụ, 353 phương tiện khác) tổ chức giúp nhân dân tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng khắc phục hậu quả.

Tin liên quan

Quan tài vượt lũ vào đến cửa: Con gái nghẹn ngào 'không còn bộ đồ khô cho mẹ'

Quan tài vượt lũ vào đến cửa: Con gái nghẹn ngào 'không còn bộ đồ khô cho mẹ'

Bà Lê Thị Cúc nằm lại giữa biển nước 4 ngày. Khi quan tài được ca nô đưa vào tận cửa ở rốn lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk), người con gái chỉ biết khóc nghẹn vì không còn một bộ đồ khô để khâm liệm cho mẹ.

Cụ bà ở Đắk Lắk từ chối quà cứu trợ, nói câu khiến nhiều người rơi nước mắt

Đắk Lắk: Một quán ăn sáng đèn, bà con xúm lại nấu cơm gửi vào rốn lũ

Khám phá thêm chủ đề

học sinh vùng lũ lũ lụt phường Phú Yên học sinh Đắk Lắk Phú Yên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận