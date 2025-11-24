Học sinh vùng lũ phường Phú Yên trở lại trường, mất sách vở thì báo cô giáo

Anh Ngô Anh Bản (35 tuổi) chở con trai Ngô Thành Đạt học lớp 1 đến trường sau lũ cho biết dù lớp chưa đầy đủ học sinh, nhưng anh cũng mong con sớm đi học lại.



"Những ngày qua nhà tôi cũng thiệt hại nhiều do lũ lụt, giờ nước rút thì bắt đầu dọn dẹp, ổn định cuộc sống. Thấy các cháu đi học lại được mình cũng an tâm", anh chia sẻ.

Anh Bản và con trai đến trường sáng 24.11 Ảnh: Cao An Biên

Học sinh phường Phú Yên đi học lại ngày đầu tiên sau trận lũ kéo dài gần 1 tuần Ảnh: Cao An Biên

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Trâm (ở phường Phú Yên) cho biết hôm nay chở 2 con đi học lại bữa đầu tiên sau lũ nhưng ở trường chưa có điện, nước cũng có chút bất tiện cho các con.

Tuy nhiên, buổi học đầu tiên thầy cô chủ nhiệm thông báo học sinh nào thiệt hại sách vở thì báo lên để cô giáo, nhà trường thống kê.

Chị Trâm chở con đi học, sáng 24.11, phường Phú Yên có mưa nhỏ Ảnh: Huy Đạt

Học sinh đến trường sau lũ, phụ huynh cảm thấy vui, yên tâm Ảnh: Cao An Biên

"Tôi chưa thể đi làm trở lại sau lũ, nhà cửa ngập lụt thiệt hại tài sản nhưng không đáng kể so với nhiều nơi khác. Nhìn các con vui vẻ ngày đầu đến lớp sau gần 1 tuần nghỉ học cũng thấy vui theo", chị Trâm xúc động.

102 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 13.000 tỉ đồng

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, cập nhật đến hết ngày 23.11, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã làm 91 người chết (Quảng Trị 1 người, Huế 2 người, Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 3 người, Đắk Lắk 63 người, Khánh Hòa 15 người, Lâm Đồng 5 người); 11 người mất tích (Đà Nẵng 2 người, Đắk Lắk 8 người, Khánh Hòa 1 người).

Mưa lũ làm 1.154 nhà bị hư hỏng và hơn 200.000 nhà bị ngập lụt (Gia Lai 19.200 nhà, Đắk Lắk 150.000 nhà, Khánh Hòa 30.655 nhà; Lâm Đồng 1.137 nhà). Đến chiều cùng ngày, Đắk Lắk còn 2 xã; tỉnh Lâm Đồng còn 127 hộ dân bị ngập.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, đường giao thông… với tổng ước tính về kinh tế khoảng 13.078 tỉ đồng (Quảng Ngãi 650 tỉ đồng, Gia Lai 1.000 tỉ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỉ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỉ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỉ đồng).

Cũng trong ngày 23.11, quân đội huy động 44.848 chiến sĩ/1.785 phương tiện các loại (1.058 ô tô, 272 tàu xuồng, 65 xe đặc chủng, 6 máy bay, 12 flycam, 10 máy bơm, 6 máy phát điện, 3 chó nghiệp vụ, 353 phương tiện khác) tổ chức giúp nhân dân tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng khắc phục hậu quả.