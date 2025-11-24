Ông cụ bán vé số chở mì gói cứu trợ: Nói một câu làm ai cũng nghẹn

Điểm tập kết hàng hoá, nhu yếu phẩm cứu trợ vùng lũ tỉnh Đắk Lắk của Chùa Liên Trì và nhóm Thiện Duyên do chị Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (45 tuổi) đại diện, đặt ở số 2, đường Hùng Vương, phường Buôn Mê Thuột. Sáng 21.11, trong cơn mưa, có ông cụ khuyết tật, đi xe 3 bánh chở đến những thùng mì gói, sữa... để tặng bà con vùng lũ.

Ông cụ mừng rỡ khi thấy nhóm của chị Nguyệt, các thành viên trong nhóm ai cũng xúc động. Chị Nguyệt cho biết ông cụ tên Đạt, khoảng 80 tuổi, là người dân địa phương ở khu vực phường Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, gần nơi chị sinh sống.

Ông cụ cho biết: "Tiền mua quà được tôi bán vé số dành dụm mà có, già rồi không ăn bao nhiêu. Phần quà mà mang đến có trị giá 1 triệu đồng. Trước đó, tôi cũng đã ủng hộ cho một nhóm thiện nguyện phần quà 1 triệu đồng".



Ông Đạt mừng rỡ chở quà cứu trợ đến chỗ nhóm của chị Nguyệt, sáng 21.11 Ảnh: NVCC

Đoạn hội thoại giữa ông Đạt và chị Nguyệt diễn ra ngắn ngủi. Tặng quà xong, ông vội rời đi như những lần gặp gỡ trước đây.

"Ông cụ sợ tôi biết hoàn cảnh của ông thì sẽ tìm đến thăm, ông sợ làm phiền tôi", chị Nguyệt nói và cho biết ông là "mối quen" tặng quà để chị làm thiện nguyện, đặc biệt là những lần bão lũ nhiều năm qua.

Ông cho biết, đợt này, khi nghe tin lũ lụt muốn ủng hộ bà con nên thấy có người tiếp nhận hàng hoá ở chỗ chị Nguyệt từng tập kết hàng hoá nên đã mua đồ đến gửi. Đến nơi ông mới biết không phải nhóm chị Nguyệt nhưng vẫn vui vẻ tặng quà, ông còn đòi tặng thêm tiền nhưng nhóm không nhận.



Mong muốn của ông là gửi gắm món quà của mình ở nhóm Thiện Duyên nên đã tìm số điện thoại để hỏi. Khi biết tin chị Nguyệt có tiếp nhận hàng, ông mua mì gói, sữa, nước... lái xe máy 3 bánh đội mưa mang đến. Trước khi rời đi, ông Đạt dặn chị Nguyệt phải lưu số điện thoại của ông. Khi nào có quyên góp thì báo trước để ông mua đồ mang đến.

Đoạn clip nhận đựa "mưa tim" của cộng đồng mạng

Chị Nguyệt thường thấy ông Đạt đi bán vé số trên đường nhưng tặng tiền thì không lấy. Khi có hoạt động tặng quà cho người già, người khuyết tật trên địa bàn phường Buôn Mê Thuột, chị nhiều lần ngỏ ý tặng ông nhưng ông từ chối.



Ông nói: "Tôi không nhận đâu, cô cho tôi thì tôi cũng đem cho người khác. Cô thương tôi thì tặng cho những người họ cần hơn".

Chị Nguyệt cho biết: "Nhà chùa và nhóm đã có nhiều đợt quyên góp nhu yếu phẩm giúp đỡ người dân vùng lũ nhiều năm. Đợt lũ ở tỉnh Phú Yên cũ lần này vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con quê nhà. Đến ngày 22.11, nhóm đã có 4 chuyến xe hàng hoá chuyển đến bà còn vùng lũ lụt kịp thời và sẽ còn thêm nhiều chuyến nữa lên đường".