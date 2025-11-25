Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Gia đình

Một đêm trắng trời: Đại gia đình ở rốn lũ Hòa Thịnh mất trắng 4 căn nhà

+1
Cao An Biên - Huy Đạt - Phạm Hữu và 1 người khác
25/11/2025 05:45 GMT+7

Chỉ trong một đêm nước lũ tràn về rốn lũ Hòa Thịnh như cơn đại hồng thủy, đại gia đình sống cạnh nhau mất trắng 4 căn nhà, cha mẹ già phải sống tạm trong nhà vệ sinh.

Lũ rút ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ), cụ Trần Văn Khánh và vợ là cụ Lê Thị Yến đều 76 tuổi, sống ở đội 3, thôn Phú Hữu ngồi thẫn thờ trên đống đổ nát khi 4 căn nhà của vợ chồng cụ và các con cạnh nhau đều mất trắng chỉ sau một đêm.

Bàng hoàng 

Căn nhà nơi vợ chồng già sống mấy chục năm nay cạnh 3 căn nhà lân cận của 3 người con trai, đã bị nước lũ đánh sập chỉ trong vài giờ khiến ông bà cụ rơi nước mắt vì quá xót xa, bàng hoàng.

Xót xa đại gia đình mất 4 căn nhà sau một đêm ở rốn lũ Hòa Thịnh - Ảnh 1.

Những căn nhà bị sập hoàn toàn sau lũ ở xã Hòa Thịnh

ẢNH: HUY ĐẠT

"Tôi 76 tuổi rồi, chưa bao giờ nghĩ mình và 3 đứa con trai lại mất nhà cùng lúc", cụ Khánh mắt ngấn lệ, giọng nghẹn ngào. Nhà sập hết, ông và vợ được người thân cải tạo căn nhà vệ sinh để ở tạm, các thành viên còn lại trong nhà dựng tạm bạt để che nắng che mưa.

Anh Trần Chủ Nghĩa (46 tuổi) là con trai thứ của ông Khánh vẫn chưa hết ám ảnh khi nhớ lại khoảnh khắc cả gia đình đối diện với tử thần. Thời điểm đó, nước lũ lên quá nhanh, trong đêm tối chỉ kịp đưa vợ và 2 con nhỏ chạy sang nhà nội cạnh bên, nơi có nền nhà cao hơn để trú.

Ngay sau đó, căn nhà của vợ chồng anh Nghĩa đổ sập sau lưng. Chưa kịp hoàn hồn, anh Nghĩa lại nghe tiếng động dữ dội khác ở phía sau nhà, sau đó nhà cha mẹ của anh cũng bị dòng nước dữ quật đổ.

“Tôi quá hoảng loạn! Nhìn nước xiết chảy ngay trước mắt, tôi nghĩ chỉ cần chậm một phút là cả nhà bị cuốn theo”, anh Nghĩa nhớ lại.

Xót xa đại gia đình mất 4 căn nhà sau một đêm ở rốn lũ Hòa Thịnh - Ảnh 2.

Cụ Khánh và cụ Yến xót xa khi căn nhà của mình và các con giờ chỉ là đống đổ nát

ẢNH: CAO AN BIÊN

Xót xa đại gia đình mất 4 căn nhà sau một đêm ở rốn lũ Hòa Thịnh - Ảnh 3.
Xót xa đại gia đình mất 4 căn nhà sau một đêm ở rốn lũ Hòa Thịnh - Ảnh 4.
Xót xa đại gia đình mất 4 căn nhà sau một đêm ở rốn lũ Hòa Thịnh - Ảnh 5.

Những căn nhà cả đời tích cóp để xây nên, nay mất trắng

ẢNH: HUY ĐẠT

Trong đêm hỗn loạn ấy, dù đã cùng cha mẹ và cả gia đình sang nhà người anh trai lánh nạn, anh Nghĩa vẫn có cảm giác bất an. Người đàn ông đưa cả đại gia đình tiếp tục lên ghe, men theo dòng nước để sang nhà một người hàng xóm cách đó vài trăm mét.

Khoảnh khắc sinh tử, người hàng xóm tốt bụng đã mở cửa, đưa tất cả vào nhà trú ngụ giữa đêm mưa gió, hành động mà anh Nghĩa nói “có lẽ suốt đời không quên được”. Những ngày sau đó, anh Nghĩa ngồi ghe về thăm nhà thì lặng người trước khung cảnh tận 4 căn nhà của đại gia đình giờ chỉ là những đống đổ nát nằm chỏng chơ giữa sân.

Không còn gì để mất, không biết bắt đầu lại từ đâu

"Giờ đây, cả gia đình không biết bắt đầu lại từ đâu… Vợ chồng tôi trắng tay hoàn toàn, 2 đứa con đang tuổi đi học, tôi lo chúng bị gián đoạn việc học. Nhiều người nói rằng sau lũ bắt đầu lại từ đầu, nhưng tôi không biết bắt đầu bằng cái gì”, anh Nghĩa nói, mắt đỏ hoe.

Bà Lê Thị Yến là mẹ của anh Nghĩa lọm khọm bước trên nền đất ngổn ngang gạch đá, bà cố nhặt lại cái nồi nhôm móp méo, tấm chăn ướt sũng còn vương lại trong đống đổ nát phơi lên mái nhà đã đổ sập.

Xót xa đại gia đình mất 4 căn nhà sau một đêm ở rốn lũ Hòa Thịnh - Ảnh 6.

Bà Yến xót xa nhìn đống đổ nát

ẢNH: HUY ĐẠT

Xót xa đại gia đình mất 4 căn nhà sau một đêm ở rốn lũ Hòa Thịnh - Ảnh 7.
Xót xa đại gia đình mất 4 căn nhà sau một đêm ở rốn lũ Hòa Thịnh - Ảnh 8.

Vợ chồng anh Nghĩa không biết bắt đầu lại từ đâu sau lũ

ẢNH: HUY ĐẠT

“Ở tuổi xế chiều, tôi không tưởng tượng được cảnh tượng này, nhà cửa tan hoang, con cái bơ vơ không nơi ăn chốn ở…”, bà nói trong tiếng thở dài nghẹn ngào, giữa dòng nước mắt lăn dài trên má.

Thương mẹ, con cháu trong nhà, người thân, xóm giềng cũng dành những cái ôm, những lời động viên, mong cụ bà bớt đau buồn bởi "còn người là còn của". Cạnh bên, cụ Khánh cũng cho biết những ngày qua, nhiều nhà hảo tâm từ nhiều nơi cũng đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ phần nào gia đình khắc phục hậu quả của lũ lụt.

Xót xa đại gia đình mất 4 căn nhà sau một đêm ở rốn lũ Hòa Thịnh - Ảnh 9.

Xót xa đại gia đình mất 4 căn nhà sau một đêm ở rốn lũ Hòa Thịnh - Ảnh 10.
Xót xa đại gia đình mất 4 căn nhà sau một đêm ở rốn lũ Hòa Thịnh - Ảnh 11.

Ông bà cụ sống tạm trong nhà vệ sinh, trong khi các thành viên khác trong gia đình dựng bạt ở tạm

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chính tình cảm đó đã khiến cụ ông xúc động, không biết làm sao để đáp đến hết nghĩa tình của đồng bào. Thiệt hại là quá lớn, hành trình gượng dậy sau lũ dữ của vợ chồng cụ Khánh và các con sẽ rất khó khăn, nhưng ông tin rằng chỉ cần có niềm tin và hy vọng, mọi thứ rồi sẽ lại tốt đẹp như tình người ở mảnh đất này.

Tin liên quan

Học sinh vùng lũ phường Phú Yên trở lại trường, mất sách vở thì báo cô giáo

Học sinh vùng lũ phường Phú Yên trở lại trường, mất sách vở thì báo cô giáo

Ghi nhận của Thanh Niên sáng nay 24.11, tại Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, học sinh bắt đầu đi học trở lại sau khi nước lũ rút.

Cứu trợ rốn lũ Hòa Thịnh hôm nay: Có người chỉ xin thêm cái quần

'Không có cháu Phong, cha con tôi chết rồi': Chuyện người hùng chèo ghe cứu dân giữa lũ dữ

Khám phá thêm chủ đề

Hòa Thịnh tình hình lũ miền trung Phú Yên Đắk Lắk cứu trợ miền trung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận