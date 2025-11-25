Một đêm trắng trời: Đại gia đình ở rốn lũ Hòa Thịnh mất trắng 4 căn nhà

Lũ rút ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ), cụ Trần Văn Khánh và vợ là cụ Lê Thị Yến đều 76 tuổi, sống ở đội 3, thôn Phú Hữu ngồi thẫn thờ trên đống đổ nát khi 4 căn nhà của vợ chồng cụ và các con cạnh nhau đều mất trắng chỉ sau một đêm.

Bàng hoàng

Căn nhà nơi vợ chồng già sống mấy chục năm nay cạnh 3 căn nhà lân cận của 3 người con trai, đã bị nước lũ đánh sập chỉ trong vài giờ khiến ông bà cụ rơi nước mắt vì quá xót xa, bàng hoàng.

Những căn nhà bị sập hoàn toàn sau lũ ở xã Hòa Thịnh ẢNH: HUY ĐẠT

"Tôi 76 tuổi rồi, chưa bao giờ nghĩ mình và 3 đứa con trai lại mất nhà cùng lúc", cụ Khánh mắt ngấn lệ, giọng nghẹn ngào. Nhà sập hết, ông và vợ được người thân cải tạo căn nhà vệ sinh để ở tạm, các thành viên còn lại trong nhà dựng tạm bạt để che nắng che mưa.

Anh Trần Chủ Nghĩa (46 tuổi) là con trai thứ của ông Khánh vẫn chưa hết ám ảnh khi nhớ lại khoảnh khắc cả gia đình đối diện với tử thần. Thời điểm đó, nước lũ lên quá nhanh, trong đêm tối chỉ kịp đưa vợ và 2 con nhỏ chạy sang nhà nội cạnh bên, nơi có nền nhà cao hơn để trú.

Ngay sau đó, căn nhà của vợ chồng anh Nghĩa đổ sập sau lưng. Chưa kịp hoàn hồn, anh Nghĩa lại nghe tiếng động dữ dội khác ở phía sau nhà, sau đó nhà cha mẹ của anh cũng bị dòng nước dữ quật đổ.

“Tôi quá hoảng loạn! Nhìn nước xiết chảy ngay trước mắt, tôi nghĩ chỉ cần chậm một phút là cả nhà bị cuốn theo”, anh Nghĩa nhớ lại.

Cụ Khánh và cụ Yến xót xa khi căn nhà của mình và các con giờ chỉ là đống đổ nát ẢNH: CAO AN BIÊN

Những căn nhà cả đời tích cóp để xây nên, nay mất trắng ẢNH: HUY ĐẠT

Trong đêm hỗn loạn ấy, dù đã cùng cha mẹ và cả gia đình sang nhà người anh trai lánh nạn, anh Nghĩa vẫn có cảm giác bất an. Người đàn ông đưa cả đại gia đình tiếp tục lên ghe, men theo dòng nước để sang nhà một người hàng xóm cách đó vài trăm mét.

Khoảnh khắc sinh tử, người hàng xóm tốt bụng đã mở cửa, đưa tất cả vào nhà trú ngụ giữa đêm mưa gió, hành động mà anh Nghĩa nói “có lẽ suốt đời không quên được”. Những ngày sau đó, anh Nghĩa ngồi ghe về thăm nhà thì lặng người trước khung cảnh tận 4 căn nhà của đại gia đình giờ chỉ là những đống đổ nát nằm chỏng chơ giữa sân.

Không còn gì để mất, không biết bắt đầu lại từ đâu

"Giờ đây, cả gia đình không biết bắt đầu lại từ đâu… Vợ chồng tôi trắng tay hoàn toàn, 2 đứa con đang tuổi đi học, tôi lo chúng bị gián đoạn việc học. Nhiều người nói rằng sau lũ bắt đầu lại từ đầu, nhưng tôi không biết bắt đầu bằng cái gì”, anh Nghĩa nói, mắt đỏ hoe.

Bà Lê Thị Yến là mẹ của anh Nghĩa lọm khọm bước trên nền đất ngổn ngang gạch đá, bà cố nhặt lại cái nồi nhôm móp méo, tấm chăn ướt sũng còn vương lại trong đống đổ nát phơi lên mái nhà đã đổ sập.

Bà Yến xót xa nhìn đống đổ nát ẢNH: HUY ĐẠT

Vợ chồng anh Nghĩa không biết bắt đầu lại từ đâu sau lũ ẢNH: HUY ĐẠT

“Ở tuổi xế chiều, tôi không tưởng tượng được cảnh tượng này, nhà cửa tan hoang, con cái bơ vơ không nơi ăn chốn ở…”, bà nói trong tiếng thở dài nghẹn ngào, giữa dòng nước mắt lăn dài trên má.

Thương mẹ, con cháu trong nhà, người thân, xóm giềng cũng dành những cái ôm, những lời động viên, mong cụ bà bớt đau buồn bởi "còn người là còn của". Cạnh bên, cụ Khánh cũng cho biết những ngày qua, nhiều nhà hảo tâm từ nhiều nơi cũng đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ phần nào gia đình khắc phục hậu quả của lũ lụt.

Ông bà cụ sống tạm trong nhà vệ sinh, trong khi các thành viên khác trong gia đình dựng bạt ở tạm ẢNH: CAO AN BIÊN

Chính tình cảm đó đã khiến cụ ông xúc động, không biết làm sao để đáp đến hết nghĩa tình của đồng bào. Thiệt hại là quá lớn, hành trình gượng dậy sau lũ dữ của vợ chồng cụ Khánh và các con sẽ rất khó khăn, nhưng ông tin rằng chỉ cần có niềm tin và hy vọng, mọi thứ rồi sẽ lại tốt đẹp như tình người ở mảnh đất này.