Đời sống Cộng đồng

Người dân Khánh Hòa lưu ý: Ngày mai mở 3 điểm sửa xe miễn phí sau lũ

Bá Duy
Bá Duy
26/11/2025 12:40 GMT+7

Ngày 27 - 28.11, Khánh Hòa mở 3 điểm sửa xe miễn phí cho người dân có xe máy bị hư hỏng do ngập lụt, hỗ trợ kiểm tra động cơ và thay dầu để sớm ổn định đi lại sau lũ.

Ngày 25.11, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương đang có hàng ngàn xe máy bị hư hỏng động cơ, hệ thống điện do ngập lụt. Để góp phần giúp người dân vùng lũ sớm ổn định lại cuộc sống, Sở Xây dựng sẽ phối hợp Hội Kỹ thuật xe máy Khánh Hòa mở 3 điểm sửa xe miễn phí.

Những nơi thay dầu, sửa xe miễn phí cho người dân bị ngập lụt tại Khánh Hòa - Ảnh 1.

Hàng ngàn xe máy của người dân Khánh Hòa bị hư hỏng do ngập lụt

ẢNH: BÁ DUY

Theo đó, từ ngày 27.11, tại khu vực Diên Khánh, người dân có thể đem xe máy đến điểm sửa xe miễn phí tại Nhà thiếu nhi Diên Khánh (đường Trần Quý Cáp, xã Diên Khánh) để sửa chữa, thay nhớt. Liên hệ anh Nguyễn Trọng Giáp (096.8899.001) hoặc chị Khánh Trân (0879.443.339).

Tại khu vực Nha Trang có 2 điểm hỗ trợ gồm: Nhà thờ giáo sứ Chợ Mới (296 đường Lương Định Của, P.Tây Nha Trang), liên hệ chị Giang (093.8369.145) hoặc anh Hải (0975.887.103); UBND P.Nam Nha Trang (tổ dân phố Thủy Tú, P.Nam Nha Trang), liên hệ anh Sơn (090.9835.508) hoặc anh Phước (090.5770.049).

Những nơi thay dầu, sửa xe miễn phí cho người dân bị ngập lụt tại Khánh Hòa - Ảnh 2.

Nhiều xe máy của người dân xã Diên Điền bị hư hỏng do ngập lụt, chưa được sửa chữa vì khó khăn tài chính

ẢNH: BÁ DUY

Nhiều người dân ở vùng ngập sâu cho biết xe máy của họ bị ngâm nước suốt 2 ngày, giờ chỉ nổ được vài giây rồi tắt. Chi phí sửa chữa từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng trở thành gánh nặng lớn với nhiều gia đình trong bối cảnh vừa gánh chịu thiệt hại do lũ.

Anh Thành Phụng, Trưởng đoàn Hội Kỹ thuật xe máy Khánh Hòa, chia sẻ: "Chúng tôi hiểu xe máy là phương tiện sinh kế của bà con. Không có xe là không có cách đi làm, đi chợ, đưa con đi học. Hy vọng 2 ngày này giúp được nhiều người".

Trước đó, Trường ĐH Nha Trang cũng phối hợp Chi hội Lạnh và Điều hòa không khí Nha Trang sửa miễn phí các thiết bị gia dụng bị ngập lụt như máy giặt, tủ lạnh, quạt, nồi cơm điện, thời gian từ ngày 22.11 đến hết 28.11 tại Trung tâm Thực hành Nhiệt - Lạnh của trường.

Khám phá thêm chủ đề

