Trao cứu trợ, chăm lo trẻ mồ côi do lũ ở Đắk Lắk

Đức Liên - Văn Châu
28/11/2025 10:05 GMT+7

Ngày 25.11, Quỹ Khởi sự từ tâm thông qua Báo Thanh Niên đã đến các địa điểm bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt tại các xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, P.Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk), trao quà cứu trợ cho bà con, đặc biệt hỗ trợ các gia đình có người thân tử vong.

Đồng thời, Quỹ xem xét tiếp nhận các trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn vào chương trình học bổng Tự lực vì chính tôi, hỗ trợ chi phí học tập cho các em đến 18 tuổi.

Trao cứu trợ, chăm lo trẻ mồ côi do lũ ở Đắk Lắk- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Liên trao quà tại thôn Mỹ Cảnh, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk

Ảnh: VĂN CHÂU

Tại các địa phương nói trên, Quỹ đã trao nhiều phần quà thiết yếu, gồm lương thực, thuốc men và bỉm tã cho trẻ em, với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Cầm túi quà, bà Nguyễn Thị Minh Hương (thôn Mỹ Cảnh, xã Hòa Thịnh) xúc động nói những ngày qua gia đình bà chưa được bữa nào no bụng. Bà cho biết hầu hết bà con ở địa phương bị thiệt hại, có hộ mất cả người thân. "Nhờ những phần quà kịp lúc như thế này mà bà con ở đây vượt qua được đến hôm nay. Chúng tôi rất biết ơn các nhà hảo tâm trên cả nước đã hướng về miền Trung", bà Hương nói.

Quỹ Khởi sự từ tâm đã đến thăm và chia buồn cùng 9 hộ gia đình có người thân mất trong đợt lũ này. Mỗi gia đình được Quỹ hỗ trợ từ 2-5 triệu đồng, nhằm phần nào san sẻ mất mát, tiếp thêm động lực vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Bên cạnh đó, đối với các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ, Quỹ ghi nhận thông tin để xem xét đỡ đầu, đưa các em vào chương trình học bổng Tự lực vì chính tôi. Chương trình sẽ hỗ trợ một phần chi phí học tập cho các em đến năm 18 tuổi, hoặc kéo dài đến bậc đại học tùy theo nhu cầu và điều kiện của từng trường hợp.

Trao cứu trợ, chăm lo trẻ mồ côi do lũ ở Đắk Lắk- Ảnh 2.

Đại diện Quỹ Khởi sự từ tâm thăm hỏi gia đình chị Bùi Thị Mai, có chồng mất trong lũ, ở thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk; và tiếp nhận cháu Lê Văn Phòng vào chương trình học bổng Tự lực vì chính tôi

Ảnh: VĂN CHÂU

Ông Nguyễn Đức Liên, Cố vấn truyền thông, Chủ tịch danh dự Quỹ Khởi sự từ tâm, cho biết khi trực tiếp đến các địa bàn bị ảnh hưởng bởi lũ, chứng kiến cảnh tượng tan hoang và những thiệt hại nặng nề của người dân, ông không khỏi xúc động. Ông Liên cho hay, bên cạnh việc thăm hỏi và hỗ trợ trước mắt, Quỹ sẽ tiếp tục tiếp nhận hồ sơ các trẻ mồ côi, những em có cha hoặc mẹ mất trong đợt lũ này, để đưa vào chương trình học bổng, nhằm hỗ trợ kịp thời, chia sẻ bớt gánh nặng với gia đình.

Quỹ Khởi sự từ tâm cũng đang phối hợp với chính quyền địa phương ủng hộ thêm 100 tấn gạo, phân bổ đến các thôn, xã chịu thiệt hại nặng, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau lũ.

