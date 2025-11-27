Cứu hơn 100 người giữa lũ dữ: Chuyện sinh tồn trong căn nhà 2 tầng ở Hòa Thịnh

Sáng 26.11, phóng viên Thanh Niên trở lại Hòa Thịnh sau những ngày dài chìm trong lũ, trên con đường vào thôn Phú Hữu, hai bên ngổn ngang rác thải, người, xe chen nhau đi trên con đường đầy bùn đất để lấy đồ cứu trợ…

Cưu mang hơn 100 người giữa lũ dữ

Nhiều người dân nơi đây vui mừng khi họ nhận được quà cứu trợ, họ cám ơn các nhà hảo tâm từ khắp nơi trên đất nước và cũng cảm ơn một người đàn ông trong xóm, người đã giúp họ giữ được mạng sống trong lũ dữ.

Căn nhà 2 tầng của anh Tân đã giúp đỡ hơn 100 người trong thôn Phú Hữu vượt qua cơn "đại hồng thủy" ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đó là anh Phan Duy Tân (40 tuổi) sống xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), chủ căn nhà 2 tầng hiếm hoi giữa ruộng đồng mênh mông tại thôn Phú Hữu. Những ngày lũ dữ, gia đình anh Tân đã cưu mang hàng trăm người.

"Tôi làm việc ở TP.HCM, mấy hôm trước về nhà thăm mẹ chưa kịp vào lại thì cơn lũ về nên mắc kẹt ở đây. Ngày lũ tràn về, tầng 2 trong căn nhà tôi làm nơi trú ngụ cho gần 100 người. Nhiều người trong số họ sau lũ nhà hư hỏng, đổ sập cả, thương lắm!", anh Tân chia sẻ.

Nhìn đi nhìn lại, trong thôn Phú Hữu, nhà của anh Tân và chị gái Phan Thị Thơ (43 tuổi) là 2 căn nhà lầu hiếm hoi. Nhà của anh Tân mới xây dựng, nhiều tầng, rộng rãi và kiên cố hơn so với những căn xung quanh. Ngày đỉnh lũ, nước ngập lút tầng 1 của gia đình anh, một người đàn ông khác trong làng dùng ghe cứu hộ những người mắc kẹt, chở đến nhà anh Tân trú ẩn, đi vào qua cửa sổ tầng hai.

Chủ nhà nhớ lại thời điểm lũ tràn về, dâng cao bất ngờ khiến bà con ở Hòa Thịnh không kịp trở tay ẢNH: CAO AN BIÊN

Bếp lò nấu cơm trong những ngày lũ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Suốt 3 ngày 2 đêm bị cô lập trong biển nước, căn nhà của anh Tân trở thành nơi an toàn cho hơn 100 người dân trong thôn. Họ biết ơn anh Tân, chị Thơ khi cả hai mở cửa đón họ, vét sạch lương thực trong nhà để mọi người cùng nhau sinh tồn.

Căn nhà của anh Tân có 2 tầng gồm nhiều phòng. Ngày đầu lũ mới tràn tới, mực nước còn thấp, anh Tân vẫn lội ra đồng lùa bò về. Tầng 1 nước lên đến đâu anh nâng bàn thờ cha anh đến đó, anh Tân cũng không nghĩ chỉ vài giờ sau đó, nước đổ về nhanh, chảy xiết và dâng cao ngập cả tầng 1.

"Tối lại, nước về và dâng nhanh lắm, tôi nghe xóm làng la hét cầu cứu khắp nơi. Nhà tôi cao nên vẫn có nơi trú ẩn tạm gọi là an toàn, nhưng mẹ tôi thì lo lắng cho hàng xóm ngoài kia không biết sao. Nhiều người lội đến được nhà tôi, nhưng khi nước lên lút tầng 1, họ được một người đàn ông cứu hộ bằng thuyền chở đến nhà tôi rồi vào bằng cửa sổ tầng 2", anh Tân kể lại.

"Nếu không có nhà Tân, tôi không biết số phận gia đình mình giờ thế nào..."

Anh Tân không nhớ rõ con số, nhưng ước chừng hơn 100 người đã vượt được lũ dữ vào nhà anh tránh trú. Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mới sinh đều có cả. Đặc biệt, chủ nhà đã sắp xếp đâu vào đấy cho mọi người trong lúc nguy cấp nhất.

Anh bố trí người đến lánh nạn ở nhiều phòng khác nhau ẢNH: CAO AN BIÊN

"Tầng cao ráo trong nhà còn một số gian phòng, phòng có không gian ấm cúng, có chăn màn tôi dành cho người già, trẻ em, riêng chị em phụ nữ trong đó có những người vừa sinh xong con nhỏ được tôi đưa vào ở phòng riêng. Còn tôi cùng anh em trai tráng trong làng khỏe mạnh lên gian nhà ở tầng thượng ở tạm", anh Tân chia sẻ.

Lúc này trong nhà anh Tân chỉ còn nửa bao gạo cùng một ít lương thực được anh cất trữ cho riêng gia đình anh, anh chẳng nghĩ là sẽ có đông người vào nhà mình tránh lũ như thế và anh cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì sẵn sàng đưa gạo, đưa đồ ăn ra cho bà con cùng nhau vượt qua cơn đói.

"Ai nấy vào nhà tôi cũng ướt nhẹp, run rẩy và đói. Lúc này chỉ còn một bao gạo, tôi dùng bếp củi nấu cho mọi người ăn, mấy hôm sau khi hết gạo thì tôi phải dùng gạo hỏng cho bò ăn để nấu cho mọi người ăn với nước mắm, vào tình thế đó buộc phải làm vậy nếu không chết đói mất", chị Thơ - chị gái của anh Tân kể lại.

Chị Thơ làm nhiệm vụ nấu nướng cho bà con tới nhà tránh lũ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ông Dũng kể lại khoảnh khắc được anh Tân mở cửa đón tránh lũ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cách nhà anh Tân khoảng 20 m, căn nhà của ông Lê Văn Dũng (55 tuổi) bị ngập lút mái nhà, căn nhà cấp 4 của ông là nơi sinh sống 5 người, trong đó có 2 người bị khuyết tật. Tối 19.11, khi nước lũ tràn về ông leo lên mái nhà trú, đến sáng thì có người đưa thuyền đến cứu cả nhà ông đưa về nhà anh Tân.

"Một mình tôi phải cố gắng giữ cho 5 mạng người trong nhà, nhất là 2 đứa con bị khuyết tật, may thay có người chở tôi đến nhà anh Tân, phụ tôi bồng từng ngày trèo qua cửa sổ. Nói thật, nếu không có ngôi nhà của anh Tân, tôi và nhiều người dân trong xóm không biết số phận giờ thế nào", ông Dũng nói.

Mọi thứ tại Phú Hữu nói riêng và Hòa Thịnh nói chung đang dần ổn định trở lại. Người dân vui mừng khi được cả nước yêu thương. Họ biết ơn và cảm động khi giữ được mạng sống nhờ tấm lòng bao dung của gia đình anh Tân. Còn với anh Tân, bà Thơ… cả hai hạnh phúc khi đã làm được một việc ý nghĩa cho bà con.

Ông Dương Văn Tụ, trưởng thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) xác nhận với Báo Thanh Niên sự việc anh Phan Duy Tân cứu hơn 100 người trong thôn thời điểm nước lũ dâng cao vừa qua. Theo trưởng thôn, nhà anh Tân ở vị trí cao, có 2 tầng nên khi lũ dâng vẫn có thể sinh hoạt trên tầng hai cũng như giúp đỡ cho bà con ở khu vực xung quanh.