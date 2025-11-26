Quan tài... ế chất đầy trong chùa ở Hòa Thịnh: Trụ trì từ chối nhận thêm

Những ngày qua ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ), nhiều xe chở quan tài từ thiện tiến vào tâm lũ. Nước rút, nhiều quan tài không dùng tới được chất đầy trong chùa Phi Lai.

Những chiếc quan tài... ế ở chùa Phi Lai, xã Hòa Thịnh sáng 26.11 ẢNH: CAO AN BIÊN

Ghi nhận của Thanh Niên trưa nay 26.11, chùa Phi Lai là điểm tập kết nhiều hàng hòa cứu trợ, phân phát cho bà con ở vùng lũ Hòa Thịnh. Nhiều đoàn cứu trợ từ nhiều nơi tìm đến đây hỗ trợ cho bà con.

Tại một góc của chùa, nhiều chiếc quan tài được chất chồng lên nhau, che bạt. Các quan tài này được các đơn vị mang đến vùng lũ hỗ trợ cho bà con lúc nguy cấp, song tới thời điểm này bị "ế".

"Ế" quan tài

Hòa thượng Thích Thiện Đạo, trụ trì chùa Phi Lai, cho biết nhà chùa hiện đang giữ 17 chiếc quan tài được mang tới xã Hòa Thịnh đợt lũ này. Theo đó, số quan tài này được chở từ Gia Lai đến để hỗ trợ cho những gia đình có người xấu số ở Hòa Thịnh nói riêng và vùng lũ Đắk Lắk nói chung.

Hòa thượng Thích Thiện Đạo, trụ trì chùa Phi Lai ẢNH: CAO AN BIÊN

Chùa Phi Lai hiện là nơi tập kết nhiều hàng hóa cứu trợ cho bà con ẢNH: CAO AN BIÊN

"Người ta nghe trên mạng có nhiều người chết ở Hòa Thịnh, nên các đoàn mới chở số lượng lớn quan tài tới đây. Tuy nhiên, nhiều quan tài hiện không dùng tới. Họ đành gửi lại cho chùa, nếu ai cần để lo hậu sự cho người thân đã mất thì chùa phát", vị trụ trì chia sẻ.

Tuy nhiên những ngày qua, những chiếc quan tài "ế" vẫn nằm đó. Theo hòa thượng Thích Thiện Đạo, đợt lũ vừa rồi, một số đơn vị, các đoàn cứu trợ cũng liên hệ chùa hỏi về việc hỗ trợ quan tài, tuy nhiên chùa không nhận thêm.

Nhiều xe tải chở quan tài về Đắk Lắk (Phú Yên cũ) đợt lũ vừa qua ẢNH: CAO AN BIÊN

Quan tài được mang tới kịp thời, hỗ trợ cho những gia đình có người thân mất vì lũ dữ ẢNH: CAO AN BIÊN

Một gia đình ở Hòa Thịnh cho biết ngay sau khi lũ rút, bà lập tức lo tang lễ cho người bác lớn tuổi đã mất. Thông qua chính quyền địa phương, bà nhận quan tài từ một đoàn thiện nguyện hỗ trợ và đã hoàn tất hậu sự cho người thân.

"Lũ dâng cao, bác tôi cao tuổi, mất một chân, sức khỏe yếu nên đã không qua khỏi. Lúc đó nước siết, tôi sống ở nhà một mình nên không làm gì được. Giờ gia đình lo hậu sự cho bác chu toàn, biết ơn các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương giúp đỡ gia đình”, người phụ nữ chia sẻ.