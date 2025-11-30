Quỹ Khởi sự từ tâm hỗ trợ 3 cháu nhỏ mất cha trong đợt lũ lịch sử

Ngày 30.11, Báo Thanh Niên phối hợp với Quỹ Khởi sự từ tâm (thành viên Tập đoàn Kim Oanh), Hội chữ thập đỏ TP.HCM trao nhu yếu phẩm, tiền mặt cho người dân ở phía đông Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ) chịu ảnh hưởng do trận lũ lịch sử.

Báo Thanh Niên phối hợp cùng Quỹ Khởi sự từ tâm trao 100 tấn gạo, 1,5 tỉ đồng cho người dân vùng lũ Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

Sáng cùng ngày, ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cảm ơn sự đồng hành của Báo Thanh Niên phối hợp cùng Quỹ Khởi sự từ tâm đã hỗ trợ 100 tấn gạo và 1,5 tỉ đồng cho người dân chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi trao quà ở xã Hòa Xuân, nhà báo Nguyễn Ngọc Phúc, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ đã thăm hỏi, động viên người dân sớm vượt qua những khó khăn, sớm tái thiết cuộc sống.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Phúc, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ trao quà cho người dân xã Hòa Xuân ẢNH: HỮU TÚ

Quỹ Khởi sự từ tâm đã trao tặng 30 tấn gạo dành cho 1.500 hộ dân (mỗi hộ 20 kg gạo) đang bị thiệt hại do mưa, lũ trên địa bàn xã Hòa Xuân. Đồng thời, quỹ còn hỗ trợ thêm cho mỗi người dân 300.000 đồng để mua các nhu yếu phẩm cần thiết trong gia đình.

Quỹ Khởi sự từ tâm hỗ trợ tiền mặt cho người dân xã Hòa Xuân ẢNH: HỮU TÚ

"Sau mưa lũ, có nhiều đoàn thiện nguyện đến với địa phương, hỗ trợ nhu yếu phẩm. Hôm nay, tôi rất mừng khi được đoàn thiện nguyện hỗ trợ gạo và tiền mặt. Bây giờ, có tiền cũng khó mua gạo, cứ có gạo là tôi mừng", bà Trần Thị Lùng (80 tuổi) bày tỏ.

Người dân vui mừng nhận quà hỗ trợ sau mưa lũ ẢNH: HỮU TÚ

Thông qua bài viết đăng tải trên Báo Thanh Niên về câu chuyện người vợ câm điếc một mình gồng gánh nuôi 3 con nhỏ sau khi mất chồng trong lũ dữ, Quỹ Khởi sự từ tâm đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Thơm (32 tuổi, trú tại xã Hòa Xuân).

Ông Nguyễn Phú Đức, Giám đốc Quỹ Khởi sự từ tâm cho biết, trước mắt, quỹ sẽ hỗ trợ cho 3 cháu nhỏ số tiền 36 triệu đồng trong năm đầu tiên. Quỹ sẽ làm việc với chính quyền địa phương về việc hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho 3 cháu nhỏ.

"Với sự mất mát của gia đình cũng như các cháu, chúng tôi thật sự bày tỏ lòng sẻ chia và cố gắng hỗ trợ trong khả năng cho phép. Trong tương lai, chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, tiếp tục hỗ trợ cho 3 cháu có quỹ học bổng đến năm 18 tuổi…", ông Đức chia sẻ.

Quỹ Khởi sự từ tâm thăm hỏi, động viên gia đình chị Thơm và 3 cháu nhỏ mất cha ẢNH: HỮU TÚ

Thay mặt gia đình, bà Lê Thị Ngọc Ánh (69 tuổi, mẹ chị Thương) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi được Quỹ Khởi sự từ tâm quan tâm, động viên gia đình trước mất mát to lớn. "Mong ước của vợ chồng già chúng tôi là các cháu được tiếp tục đi học đầy đủ. Với số tiền hỗ trợ ban đầu của quỹ dành cho 3 cháu, chúng tôi rất cảm kích và vui mừng", bà Ánh bộc bạch.