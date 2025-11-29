Lâm Đồng hỗ trợ 120 triệu đồng cho người dân bị sập nhà do thiên tai

Thông xe qua đèo Prenn, tiếp tục xử lý sạt lở trên đèo Mimosa, đèo D'Ran...

Theo báo cáo khắc phục thiên tai của UBND tỉnh Lâm Đồng (số 247), tính đến ngày 29.11, tỉnh đã khắc phục cơ bản các vụ sạt lở trên các tuyến giao thông trọng yếu. Cụ thể, đối với đèo Prenn, đã hoàn thành việc khắc phục sạt lở tạm thời, thông xe bình thường vào ngày 25.11.

Đối với đèo Mimosa, đã thực hiện việc thi công xong phần nền móng cấp phối đá dăm tuyến tránh, lắp đặt rào tôn khu vực sạt lở, hệ thống biển báo hiệu phân làn; đang thảm bê tông nhựa và sẽ thông tuyến ngày 30.11.

Đèo Mimosa bị sạt lở ẢNH: LÂM VIÊN

Đồng thời, hiện nay Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) đang chỉ đạo đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế tiến hành khảo sát để đề xuất có phương án khắc phục toàn diện, trong thời gian sớm nhất (dự kiến làm cầu cạn dài 100 m qua khu vực sạt lở).

Đối với đèo D'Ran, đã dọn dẹp được khoảng 7.000 m3/50.000 m3 đất đá; dự kiến ngày 30.11 sẽ thông tuyến một làn đường và đến ngày 10.12 sẽ thực hiện dọn dẹp toàn bộ khoảng 50.000 m3 khối lượng đất đá bị sạt lở ở đèo này.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, hiện nay Ban Quản lý dự án 85 đã chỉ đạo đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế, tiến hành khảo sát để đề xuất có phương án khắc phục đối với phần tường chắn ta luy âm bị sạt lở, hư hỏng.

Đèo D'Ran bị sạt lở, hư hỏng ẢNH: LÂM VIÊN

Đối với tuyến QL27C ( nối Nha Trang - Đà Lạt), hiện đã dọn dẹp xong phần đất sạt lở ta luy dương khoảng 22.000 m3 và thông tuyến đoạn đi qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng vào chiều 28.11.

Ngoài ra, tại một số tuyến giao thông trọng điểm khác xảy ra sạt trượt, sụt lún trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã giao các cơ quan chức năng có liên quan khắc phục tạm thời để đảm bảo lưu thông.

Về lâu dài, UBND tỉnh đã giao cho Sở Xây dựng, các Ban Quản lý dự án thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để khảo sát, đánh giá toàn diện các vị trí đèo, vị trí địa hình chia cắt, đề xuất UBND tỉnh triển khai các dự án kiên cố hóa, nhằm hạn chế sạt lở.

Hỗ trợ 120 triệu đồng/căn nhà bị sập để xây dựng lại nhà mới

Đối với những hộ dân bị sập nhà cửa do ảnh hưởng thiên tai, mưa lũ (76 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn), hiện địa phương đã thống nhất mức hỗ trợ mức kinh phí là 120 triệu đồng/căn nhà bị sập để xây dựng lại nhà mới. Hiện nay công tác khảo sát, xây dựng nhà mới cho người dân đang triển khai, dự kiến hoàn thành xây dựng trong thời gian trước ngày 31.1.2026.

Khu vực Đơn Dương có nhiều nhà dân bị ngập trong đợt mưa lũ vừa qua ẢNH: LÂM VIÊN

Riêng đối với 749 căn nhà bị hư hỏng, cần phải sửa chữa, UBND tỉnh thống nhất hỗ trợ từ 20 triệu đồng, đến 40 triệu đồng/căn. Đồng thời huy động các lực lượng như quân đội, công an, đoàn thanh niên hỗ trợ sửa chữa, khắc phục đảm bảo có chỗ ở an toàn, ổn định cuộc sống và hoàn thành trước ngày 30.11.

Đối với nguồn kinh phí 500 tỉ đồng do Trung ương hỗ trợ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cấp phát khẩn cấp 97 tỉ đồng cho 30 xã, phường bị thiệt hại do mưa lũ; còn lại 403 tỉ đồng sẽ thực hiện phân bổ và tổ chức giải ngân trực tiếp đến người dân và các địa phương bị thiệt hại, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích và kịp thời trong thời gian sớm nhất.

Trận lũ lịch sử cuốn phăng hàng trăm ha nhà lưới, nhà kính ở thủ phủ rau Lâm Đồng

Riêng đối với 1.000 tấn gạo được Trung ương hỗ trợ, hiện nay đã tiếp nhận từ Chi cục Dự trữ Nhà nước Khu vực VIII và đã phân bổ gạo cho 40 địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại để cấp phát cho người dân.

Ngoài ra, thời gian qua tỉnh đã tiếp nhận và hỗ trợ kịp thời khoảng trên 50 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, bao gồm gạo, mì gói, nước uống, sữa, quần áo, thuốc men và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác cho người dân trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua.