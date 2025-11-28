Ứng phó bão số 15: Lâm Đồng cấm tàu thuyền ra biển

Sáng 28.11, UBND tỉnh Lâm Đồng thông báo đã triển khai mức ứng phó cao nhất với bão số 15 (bão Koto). Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương và đặc khu Phú Quý khẩn trương kêu gọi tàu thuyền còn ngoài biển vào nơi tránh trú an toàn.

Sáng 28.11, bờ bè Hàm Tiến (P.Mũi Né, Lâm Đồng) bị sóng đánh sạt lở ẢNH: QUẾ HÀ

Từ 7 giờ ngày 28.11, cấm tàu thuyền, cả tàu du lịch, tàu vận tải, phương tiện khai thác đánh bắt thủy hải sản hoạt động trên biển cho đến khi có thông báo mới.

Tỉnh cũng yêu cầu bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều, sản xuất kinh doanh, đặc biệt là nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Các địa phương và đặc khu Phú Quý phải chủ động các phương án, kịch bản ứng phó của địa phương, dựa vào tình hình thực tế diễn biến bão lũ tại địa phương để triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng người dân, đặc biệt là ở vùng ven biển, hải đảo.

Quán ẩm thực khu phố bờ kè Hàm Tiến bị sóng đánh sập "hầm ếch" chiều 27.11 ẢNH: Q.H

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ khuya 27.11, do ảnh hưởng bão số 15, tại khu vực kè biển Liên Hương (xã Liên Hương, H.Tuy Phong, Bình Thuận cũ), sóng mạnh gây ngập lối đi ven kè, lực lượng chức năng đã di dời một số hộ dân.

Tại khu vực kè biển Hàm Tiến 1 (P.Mũi Né), nhiều quán hải sản sát bờ bị sóng lớn đánh thẳng vào mặt kè, làm hư hại hàng loạt hạng mục. Chủ các cơ sở buộc phải khẩn trương di dời tài sản vào sâu bên trong, tránh xa khu vực sóng uy hiếp. Nhiều người xếp bao cát thành từng lớp dày để chắn sóng tạm thời, cố gắng giảm thiểu thiệt hại khi thủy triều tiếp tục dâng cao.