Trước bão số 15: Đắk Lắk khẩn cấp di dời 13 hộ dân do sạt lở núi

Nguy cơ sạt lở núi Ụ Voi

Ngày 26.11, chính quyền xã Ô Loan, Đắk Lắk (H.Tuy An, Phú Yên cũ) đã tổ chức di dời khẩn cấp 13 hộ dân với 37 nhân khẩu tại thôn Tuy Dương đến điểm tránh trú an toàn ở nhà văn hóa thôn trước nguy cơ sạt lở núi Ụ Voi tiếp tục lan rộng sau đợt mưa lớn kéo dài.

Việc này cũng đồng thời để chủ động ứng phó bão số 15 (bão Koto) bởi đây là khu vực nằm sát chân núi, được đánh giá có nguy cơ cao xảy ra sạt lở khi đất đá đã ngấm nước trong nhiều ngày.

Lực lượng chức năng xã Ô Loan rào chắn cấm người dân đến gần khu vực sạt lở nguy hiểm ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Theo người dân thôn Tuy Dương, hiện tượng rạn nứt và trượt đất bắt đầu xuất hiện sau đợt mưa lớn kéo dài ngày 19.11. Ông Đặng Văn Ích (60 tuổi), sống ngay dưới chân núi Ụ Voi, là một trong những người đầu tiên phát hiện sự bất thường này.

"Sáng ra tôi thấy phía sau vườn xuất hiện nhiều vết răng nứt rộng 5 - 10 cm, có vết cả một gang tay. Đất trong vườn chuối bị sụp xuống khoảng nửa mét. Nhìn lên rẫy keo phía sau núi, có một dải đất bị kéo sạt lở dài chừng 500 m, rất đáng sợ", ông Ích cho biết.

Khu vực sạt lở, trượt đất trên núi Ụ Voi, thôn Tuy Dương, xã Ô Loan uy hiếp đến tính mạng và tài sản người dân ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Theo ông Ích, trước đây khu vực này từng xuất hiện tình trạng này, nhưng nay lại xuất hiện tình trạng sạt lở quy mô lớn và sụp đất khiến người dân vô cùng hoang mang và lo lắng. Không chỉ có một điểm sạt lở, nhiều vết răn đất khác tiếp tục xuất hiện, kéo xuống sát khu dân cư.

"Chúng tôi lo lắm, chỉ cần thêm một trận mưa lớn nữa, đất no nước thì đất đá trên núi có thể đổ xuống bất cứ lúc nào nên chúng tôi liền báo cáo lên chính quyền", ông Ích nói.

Những vết sụp đất cao khoảng 0,5 m xuất hiện sau đợt mưa lớn ngày 19.11 ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

'Vết sạt lở to lắm, nhìn mà lạnh người...'

Nhận tin báo từ người dân, chính quyền xã Ô Loan đã cử lực lượng kiểm tra hiện trạng. Lãnh đạo xã xác định khu vực sạt lở núi có dấu hiệu mở rộng nhanh, trong khi bão số 15 đang di chuyển gần, nguy cơ tiếp tục mưa lớn là rất cao. Ngay lập tức, phương án bảo vệ dân được triển khai nhanh chóng.

Đến chiều 26.11, toàn bộ 37 nhân khẩu trong vùng nguy hiểm được đưa đến nhà văn hóa thôn Tuy Dương. Lực lượng công an, dân quân và cán bộ xã được điều động canh gác 24/24 giờ, lập rào chắn và biển cảnh báo để người dân không vào khu vực nguy hiểm. Việc di dời được thực hiện khẩn trương, ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ và các hộ có nhà nằm sát chân núi.

Ông Nguyễn Hùng Dũng, Chủ tịch UBND xã Ô Loan, cho biết địa phương chuẩn bị đầy đủ vật dụng thiết yếu phục vụ người dân trong thời gian tránh trú bão. "Tại nhà văn hóa, chúng tôi bố trí 40 giường xếp, thức ăn, nước uống để bà con yên tâm ở lại. Người lớn có thể về nhà trong ngày để chăm sóc gia súc, vật nuôi, nhưng đến 16 giờ phải quay lại điểm tránh trú. Riêng người già và trẻ em ở lại thường xuyên cho đến khi tình hình an toàn", ông Dũng nói.

Các vết răng đất rộng từ 5 - 10 cm xuất hiện trên vườn, rẫy sau khu dân cư thôn Tuy Dương khiến người dân lo lắng ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Ở điểm tránh trú, cuộc sống tạm bợ nhưng an toàn, giúp người dân bớt lo lắng. Bà Đặng Thị Xứng (74 tuổi), một trong những người đầu tiên được di dời, chia sẻ: "Hôm qua địa phương đến vận động di dời, tôi đồng ý ngay vì ở nhà không yên tâm chút nào. Vết sạt lở to lắm, nhìn mà lạnh người. Bây giờ lên đây, được lo ăn uống đàng hoàng, chỗ ngủ sạch sẽ, tối đến có cán bộ túc trực nên cũng đỡ sợ".

13 hộ dân với 37 nhân khẩu dưới chân núi Ụ Voi được chính quyền xã Ô Loan di dời đến nơi tránh trú để đảm bảo an toàn ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Theo ghi nhận của PV, khu vực xuất hiện sạt lở nằm trong vùng có địa hình dốc, đất tơi, trồng keo và chuối nên dễ bị trượt khi thấm nước. Việc mưa kéo dài suốt nhiều ngày khiến mặt đất no nước, tạo điều kiện cho khối đất đá lớn trôi xuống. Hiện trường xuất hiện hàng chục vết răn nứt với chiều rộng từ vài cm đến cả gang tay.

Chính quyền xã Ô Loan cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến sạt lở và ảnh hưởng của bão số 15. Lực lượng túc trực 24/24 giờ để kịp thời cảnh báo, đồng thời chuẩn bị phương án mở rộng vùng di dời nếu mưa lớn quay lại.