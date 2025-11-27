Đắk Lắk: Mưa lũ khiến 63 người tử vong, thiệt hại gần 5.500 tỉ đồng

Ngày 27.11, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã có văn bản về công tác phòng, chống và khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh.

Người dân ở rốn lũ xã Hòa Thịnh dọn dẹp nhà cửa sau trận lũ lịch sử ẢNH: HỮU TÚ

Ngay sau bão Kalmaegi (bão số 13) với nhiều thiệt hại nặng nề, từ ngày 15 - 21.11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra mưa rất lớn, liên tục, trên diện rộng.

Mực nước các sông khu vực phía đông Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ) đều vượt so với mức lịch sử được ghi nhận, gây nên tình trạng lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh.



Mưa lũ đã khiến nhiều căn nhà của người dân bị hư hỏng ẢNH: HỮU TÚ

Tính đến hết ngày 26.11, toàn tỉnh đã ghi nhận 63 người tử vong, 8 người mất tích; 133 ngôi nhà bị sập, hư hỏng hoàn toàn; nhiều cơ sở hạ tầng về giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi... bị hư hại nặng; hàng triệu con gia súc, gia cầm bị chết; gần 99.500 lồng nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; khoảng 70.000 ha cây trồng hằng năm và lâu năm bị ngập úng, hư hại… Ước tính sơ bộ tổng thiệt hại đến nay gần 5.500 tỉ đồng.

Trong và sau mưa lũ, tỉnh đã chủ động triển khai nhiều phương án, kịch bản và huy động bổ sung các nguồn lực để ứng phó.

Tỉnh đã huy động lực lượng sơ tán khoảng 11.300 hộ, với hơn 36.000 người dân đến nơi an toàn; lực lượng địa phương đã sử dụng mọi phương tiện hiện có để ứng cứu, đưa hàng nghìn người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.