Đắk Lắk: Mưa lũ khiến 63 người tử vong, thiệt hại gần 5.500 tỉ đồng

Hữu Tú
Hữu Tú
27/11/2025 17:22 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản thống kê thiệt hại do mưa lũ, trong đó có 63 người tử vong, thiệt hại gần 5.500 tỉ đồng.

Ngày 27.11, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã có văn bản về công tác phòng, chống và khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh. 

Đắk Lắk: Mưa lũ khiến 63 người tử vong, thiệt hại gần 5.500 tỉ đồng- Ảnh 1.

Người dân ở rốn lũ xã Hòa Thịnh dọn dẹp nhà cửa sau trận lũ lịch sử

ẢNH: HỮU TÚ

Ngay sau bão Kalmaegi (bão số 13) với nhiều thiệt hại nặng nề, từ ngày 15 - 21.11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra mưa rất lớn, liên tục, trên diện rộng.

Mực nước các sông khu vực phía đông Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ) đều vượt so với mức lịch sử được ghi nhận, gây nên tình trạng lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đắk Lắk: Mưa lũ khiến 63 người tử vong, thiệt hại gần 5.500 tỉ đồng- Ảnh 2.

Mưa lũ đã khiến nhiều căn nhà của người dân bị hư hỏng

ẢNH: HỮU TÚ

Tính đến hết ngày 26.11, toàn tỉnh đã ghi nhận 63 người tử vong, 8 người mất tích; 133 ngôi nhà bị sập, hư hỏng hoàn toàn; nhiều cơ sở hạ tầng về giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi... bị hư hại nặng; hàng triệu con gia súc, gia cầm bị chết; gần 99.500 lồng nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; khoảng 70.000 ha cây trồng hằng năm và lâu năm bị ngập úng, hư hại… Ước tính sơ bộ tổng thiệt hại đến nay gần 5.500 tỉ đồng. 

Trong và sau mưa lũ, tỉnh đã chủ động triển khai nhiều phương án, kịch bản và huy động bổ sung các nguồn lực để ứng phó. 

Tỉnh đã huy động lực lượng sơ tán khoảng 11.300 hộ, với hơn 36.000 người dân đến nơi an toàn; lực lượng địa phương đã sử dụng mọi phương tiện hiện có để ứng cứu, đưa hàng nghìn người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. 

Nỗ lực tái thiết sau lũ lịch sử

Nỗ lực tái thiết sau lũ lịch sử

Hơn một tuần sau đợt mưa lũ lịch sử, các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai vẫn oằn mình vượt qua những vết thương còn loang lổ. Từ những xóm núi sạt lở đến những rốn lũ chìm trong bùn đất, người dân gom góp từng chút sức lực để dựng lại cuộc sống, trong khi chính quyền chạy đua từng ngày để bảo đảm an sinh.

Cán bộ Công an TP.HCM bị thương trong nhiệm vụ khắc phục ngập lụt ở Đắk Lắk

Ứng phó bão số 15, Đắk Lắk yêu cầu hạ nước hồ thủy điện Sông Ba Hạ

