Đời sống Người sống quanh ta

Xe cứu trợ chật kín đường làng, len lỏi tận xóm xa: Khung cảnh đặc biệt ở vùng lũ Đắk Lắk

Phạm Hữu - Huy Đạt - Cao An Biên
26/11/2025 06:00 GMT+7

Trong trận lũ lịch sử tháng 11 này, từng đoàn xe cứu trợ nối đuôi nhau vào Đắk Lắk, len lỏi đến tận các xóm xa nhất. Đường làng chật kín người mang quà phương xa, tạo nên khung cảnh hiếm thấy giữa rốn lũ.

Thời điểm nước lũ dâng cao, nhiều khu vực ở Đắk Lắk bị chia cắt, đời sống người dân đảo lộn hoàn toàn. Trước tình thế đầy khó khăn của miền Trung, các đoàn cứu trợ từ nhiều tỉnh, thành đã không quản đường sá xa xôi, tìm về vùng lũ để chung tay hỗ trợ bà con. Từ sáng sớm 20.11, ở các xã Hòa Thịnh, Tây Hòa, Hòa Xuân… những đoàn xe cứu trợ chở đầy nhu yếu phẩm liên tục xuất hiện ở quốc lộ, chật kín đường làng, len lỏi vào tận các thôn xóm bị ngập sâu.

Đường làng chật kín xe cứu trợ, len lỏi đến tận xóm xa: Khung cảnh đặc biệt ở vùng lũ Đắk Lắk - Ảnh 1.

Khắp các con đường từ thôn đến xã ở Hòa Thịnh đều có đoàn từ thiện chạy ngang qua

ẢNH: PHẠM HỮU

Ở xã vùng trũng như Hòa Thịnh, Hòa Xuân bị chia cắt bởi, các nhóm thiện nguyện mang áo phao, ngồi trên xuồng, ca nô lướt trong dòng nước lũ để trao lương thực, sữa, nước sạch... cho các hộ dân.

Đường làng chật kín xe cứu trợ, len lỏi đến tận xóm xa: Khung cảnh đặc biệt ở vùng lũ Đắk Lắk - Ảnh 2.

Ở Đắk Lắk thời gian này dễ nhận thấy cảnh xe tải, container đậu khắp nơi để phân phối hàng cứu trợ qua các xe nhỏ hơn

ẢNH: PHẠM HỮU

Đường làng chật kín xe cứu trợ, len lỏi đến tận xóm xa: Khung cảnh đặc biệt ở vùng lũ Đắk Lắk - Ảnh 3.

Nhiều người dân ở phường Tuy Hòa và các xã lân cận tập trung gần xe cứu trợ chờ nhận nhu yếu phẩm. Anh Công Nguyên ở TP.HCM đã kêu gọi bạn bè thân thiết cùng nhau góp hàng góp sức giúp bà con

ẢNH: PHẠM HỮU

Đường làng chật kín xe cứu trợ, len lỏi đến tận xóm xa: Khung cảnh đặc biệt ở vùng lũ Đắk Lắk - Ảnh 4.

Ở thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, các đoàn xe cứu trợ cũng len lỏi tìm đến, trao tận tay những phần quà hỗ trợ cho bà con

ẢNH: PHẠM HỮU

Đường làng chật kín xe cứu trợ, len lỏi đến tận xóm xa: Khung cảnh đặc biệt ở vùng lũ Đắk Lắk - Ảnh 5.

Suốt những ngày qua, đoàn xe chở hàng cứu trợ của anh Phạm Đạt (một chủ doanh nghiệp tại TP.HCM) len lỏi khắp các nơi ở rốn lũ Đắk Lắk. Anh cho biết, đi len lỏi vào tận các vùng sâu, xa mới gửi quà tận tay cho bà con. Trong ảnh đoàn xe cứu trợ của anh trao quà ở thôn Phú Thịnh, xã Tuy An Đông

Đường làng chật kín xe cứu trợ, len lỏi đến tận xóm xa: Khung cảnh đặc biệt ở vùng lũ Đắk Lắk - Ảnh 6.

Người dân vùng lũ nhận được tình yêu thương từ khắp cả nước

ẢNH: PHẠM HỮU

Đường làng chật kín xe cứu trợ, len lỏi đến tận xóm xa: Khung cảnh đặc biệt ở vùng lũ Đắk Lắk - Ảnh 7.

Tại xã Hòa Thịnh, nơi được xem là rốn lũ ở Đắk Lắk đón rất nhiều đoàn cứu trợ tìm đến

ẢNH: PHẠM HỮU

Đường làng chật kín xe cứu trợ, len lỏi đến tận xóm xa: Khung cảnh đặc biệt ở vùng lũ Đắk Lắk - Ảnh 8.

Những con đường nhỏ nay đông đúc các đoàn cứu trợ

ẢNH: PHẠM HỮU

Không chỉ có nhóm thiện nguyện mà lực lượng chức năng địa phương cũng căng mình túc trực. Bộ đội, công an, dân quân tự vệ phối hợp đưa từng đoàn cứu trợ đến nơi xa nhất của khu vực bị ngập. Tại các điểm trường, nhà văn hóa thôn, từng thùng mì, bao gạo, nước tinh khiết được phân phát khẩn trương để người dân kịp chống chọi với cái đói cái khát trong thời điểm khó khăn nhất.

Đường làng chật kín xe cứu trợ, len lỏi đến tận xóm xa: Khung cảnh đặc biệt ở vùng lũ Đắk Lắk - Ảnh 9.

Bộ đội, công an, dân quân tự vệ phối hợp đưa các đoàn cứu trợ vào vùng bị cô lập

ẢNH: PHẠM HỮU

Đường làng chật kín xe cứu trợ, len lỏi đến tận xóm xa: Khung cảnh đặc biệt ở vùng lũ Đắk Lắk - Ảnh 10.

Lương thực, thực phẩm... được ưu tiên chuyển cho người dân sớm nhất

ẢNH: PHẠM HỮU

Đường làng chật kín xe cứu trợ, len lỏi đến tận xóm xa: Khung cảnh đặc biệt ở vùng lũ Đắk Lắk - Ảnh 11.

Lực lượng chức năng hỗ trợ trao thực phẩm tận tay bà con vùng lũ

ẢNH: PHẠM HỮU

Lúc này đây, ngay giữa vùng lũ, hình ảnh những đoàn xe lặng lẽ mang theo tấm lòng thiện nguyện từ phương xa đã sưởi ấm tinh thần bà con, giúp người dân thêm vững vàng vượt qua khó khăn.

