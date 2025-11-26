Xe cứu trợ chật kín đường làng, len lỏi tận xóm xa: Khung cảnh đặc biệt ở vùng lũ Đắk Lắk

Thời điểm nước lũ dâng cao, nhiều khu vực ở Đắk Lắk bị chia cắt, đời sống người dân đảo lộn hoàn toàn. Trước tình thế đầy khó khăn của miền Trung, các đoàn cứu trợ từ nhiều tỉnh, thành đã không quản đường sá xa xôi, tìm về vùng lũ để chung tay hỗ trợ bà con. Từ sáng sớm 20.11, ở các xã Hòa Thịnh, Tây Hòa, Hòa Xuân… những đoàn xe cứu trợ chở đầy nhu yếu phẩm liên tục xuất hiện ở quốc lộ, chật kín đường làng, len lỏi vào tận các thôn xóm bị ngập sâu.
Ở xã vùng trũng như Hòa Thịnh, Hòa Xuân bị chia cắt bởi, các nhóm thiện nguyện mang áo phao, ngồi trên xuồng, ca nô lướt trong dòng nước lũ để trao lương thực, sữa, nước sạch... cho các hộ dân.
Không chỉ có nhóm thiện nguyện mà lực lượng chức năng địa phương cũng căng mình túc trực. Bộ đội, công an, dân quân tự vệ phối hợp đưa từng đoàn cứu trợ đến nơi xa nhất của khu vực bị ngập. Tại các điểm trường, nhà văn hóa thôn, từng thùng mì, bao gạo, nước tinh khiết được phân phát khẩn trương để người dân kịp chống chọi với cái đói cái khát trong thời điểm khó khăn nhất.
Lúc này đây, ngay giữa vùng lũ, hình ảnh những đoàn xe lặng lẽ mang theo tấm lòng thiện nguyện từ phương xa đã sưởi ấm tinh thần bà con, giúp người dân thêm vững vàng vượt qua khó khăn.
