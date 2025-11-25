Khen thưởng người đàn ông cứu hơn 40 người ở rốn lũ xã Hòa Thịnh, Phú Yên cũ

Ngày 25.11, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ban hành quyết định khen thưởng đối với ông Trần Công Thành (trú tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, Phú Yên cũ) đã có thành tích xuất sắc đột xuất, kịp thời cứu người trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Thành đã dũng cảm cứu người trong đợt mưa lũ từ ngày 18 - 22.11 tại khu vực rốn lũ xã Hòa Thịnh.

Ông Thành bên chiếc thuyền đã cứu hơn 40 người dân ở rốn lũ xã Hòa Thịnh ẢNH: T.X

Trước đó, vào các ngày 19 - 20.11, nước lũ tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh dâng nhanh, nhiều người dân phải phá ngói lên mái nhà chờ lực lượng ứng cứu. Lúc này, giữa dòng nước chảy xiết, ông Thành đã dũng cảm chèo thuyền đến từng nhà, ứng cứu hơn 40 người sơ tán đến căn nhà hai tầng ở gần đó.

Trong lúc chèo thuyền ứng cứu, ông Thành không ngại nguy hiểm, chỉ tập trung vào việc khẩn cấp - cứu người dân thoát khỏi sự đe dọa của nước lũ.

Với tinh thần dũng cảm đã giúp ông vượt qua nỗi sợ khi bị nước lũ chảy xiết đe dọa. Việc UBND tỉnh Đắk Lắk kịp thời khen thưởng ông Thành là sự ghi nhận xứng đáng cho nghĩa cử cao đẹp của ông.