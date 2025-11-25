Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Khen thưởng người đàn ông cứu hơn 40 người ở rốn lũ xã Hòa Thịnh, Phú Yên cũ

Hữu Tú
Hữu Tú
25/11/2025 17:26 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Lắk có quyết định khen thưởng đối với người đàn ông đã dũng cảm chèo thuyền kịp thời ứng cứu hơn 40 người dân thoát khỏi nguy hiểm ở rốn lũ xã Hòa Thịnh (thuộc tỉnh Phú Yên cũ).

Ngày 25.11, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ban hành quyết định khen thưởng đối với ông Trần Công Thành (trú tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, Phú Yên cũ) đã có thành tích xuất sắc đột xuất, kịp thời cứu người trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Thành đã dũng cảm cứu người trong đợt mưa lũ từ ngày 18 - 22.11 tại khu vực rốn lũ xã Hòa Thịnh.

Khen thưởng người đàn ông cứu hơn 40 người ở rốn lũ xã Hòa Thịnh - Ảnh 1.

Ông Thành bên chiếc thuyền đã cứu hơn 40 người dân ở rốn lũ xã Hòa Thịnh

ẢNH: T.X

Trước đó, vào các ngày 19 - 20.11, nước lũ tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh dâng nhanh, nhiều người dân phải phá ngói lên mái nhà chờ lực lượng ứng cứu. Lúc này, giữa dòng nước chảy xiết, ông Thành đã dũng cảm chèo thuyền đến từng nhà, ứng cứu hơn 40 người sơ tán đến căn nhà hai tầng ở gần đó.

Trong lúc chèo thuyền ứng cứu, ông Thành không ngại nguy hiểm, chỉ tập trung vào việc khẩn cấp - cứu người dân thoát khỏi sự đe dọa của nước lũ.

Với tinh thần dũng cảm đã giúp ông vượt qua nỗi sợ khi bị nước lũ chảy xiết đe dọa. Việc UBND tỉnh Đắk Lắk kịp thời khen thưởng ông Thành là sự ghi nhận xứng đáng cho nghĩa cử cao đẹp của ông.

Tin liên quan

Rốn lũ Hòa Thịnh nhìn từ flycam: Làng quê ngổn ngang sau nước rút

Rốn lũ Hòa Thịnh nhìn từ flycam: Làng quê ngổn ngang sau nước rút

Nước đang rút dần ở rốn lũ Hòa Thịnh (Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) để lộ một làng quê ngổn ngang, hoang tàn. Từ góc nhìn flycam, những mái ngói bật tung, nhiều căn nhà sập hoặc biến dạng, sân vườn ngổn ngang rác lẫn bùn non, hiện rõ mức độ tàn phá của trận lũ lịch sử.

Khám phá thêm chủ đề

Khen thưởng cứu người rốn lũ Đắk Lắk xã Hòa Thịnh Phú Yên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận