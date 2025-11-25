Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Giữa đổ nát sau lũ, người dân Hòa Thịnh bần thần: 'Không biết bắt đầu lại từ đâu'

+1
Bá Cường - Phạm Hữu - Huy Đạt và 1 người khác
25/11/2025 06:00 GMT+7

Sau lũ, nhiều căn nhà ở Hòa Thịnh (Đắk Lắk) chỉ còn đống bùn và mái sập. Người mất bò, kẻ mất sạch tài sản, ngồi bần thần giữa đổ nát mà không biết bắt đầu lại từ đâu.

Chiều 24.11, ghi nhận của PV Thanh Niên tại các thôn Mỹ Điền, Mỹ Hòa, Phú Diễn Trong (xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk), sau một tuần chống chọi với cơn lũ dữ, bà con đang căng sức dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, quét dọn bùn đất... Ai nấy đều cố gắng hết mình để cuộc sống sớm ổn định trở lại.

Thế nhưng, cũng ở rốn lũ Hòa Thịnh, có những người đến giờ chỉ ngồi bần thần, băn khoăn không biết bắt đầu lại từ đâu… bởi nhà của họ đã bị nước lũ phá hỏng gần như hoàn toàn. PV Thanh Niên băng qua con đường đầy bùn đất, trơn trượt đến nhà cụ Võ Ngọc Phương (84 tuổi, xã Hòa Thịnh) nằm chơi vơi giữa cánh đồng xã Hòa Thịnh. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà nát bươm đến chạnh lòng.

Cụ Phương bước ra chào chúng tôi, rồi nhìn về căn nhà cấp 4 gần như chẳng thể tận dụng lại thứ gì. "Mọi thứ trong nhà gần như bị cuốn trôi, đổ sập, tôi sống một mình, đi tránh lũ về thấy căn nhà như thế này chẳng biết bắt đầu lại từ đâu", cụ Phương xót xa.

Rốn lũ Hòa Thịnh: “Tôi chẳng biết bắt đầu lại từ đâu” - Ảnh 1.

Cụ Phương đứng ở căn nhà cấp 4 đổ nát một phần sau trận lũ lịch sử

Rốn lũ Hòa Thịnh: “Tôi chẳng biết bắt đầu lại từ đâu” - Ảnh 2.

Cụ Phương nhiều lần rớm nước mắt khi nói chuyện với PV Thanh Niên, giọng lắp bắp nói không biết dựng lại nhà từ đâu

Rốn lũ Hòa Thịnh: “Tôi chẳng biết bắt đầu lại từ đâu” - Ảnh 3.

Ngoài căn nhà bị đổ sập, ông Chọng còn gánh thiệt hại nặng khi đàn gia cầm hàng trăm con chết sạch

Rốn lũ Hòa Thịnh: “Tôi chẳng biết bắt đầu lại từ đâu” - Ảnh 4.

Chân sưng tấy nhưng ông Chọng vẫn nén đau dọn nhà cửa sau lũ

Con đường vào nhà của ông Võ Chọng (80 tuổi, thôn Phú Diễn Trong, xã Hòa Thịnh) vẫn đang còn bị cô lập do nước lũ chưa rút hẳn. Sau nhiều ngày đứng ngồi không yên vì lo lắng, ông Chọng khi về chân sưng tấy, bước chậm từng bước nhưng vẫn phải nén đau để dọn nhà.

"Nhà nuôi 3 con bò, gà vị trăm con chết hết, áo quần cũng trôi chẳng còn gì để mang. Nửa căn nhà của tôi bị sập, mái ngói, xà nhà đổ gãy tứ tung. Mấy hôm đi tránh lũ, chân tôi bị thương, ngâm trong nước giờ còn sưng tấy, đau lắm nhưng vẫn nén đau để dọn nhà dọn cửa", ông Chọng nói.

Đến thời điểm hiện tại, rất nhiều đoàn cứu trợ đổ về rốn lũ này, người tặng quà, người cho tiền… với mong muốn giúp đỡ cho bà con sớm vượt qua khó khăn, dựng lại cuộc sống vốn yên bình trước đây của làng quê Hòa Thịnh.

Rốn lũ Hòa Thịnh: “Tôi chẳng biết bắt đầu lại từ đâu” - Ảnh 5.

Ông Lê Tấm Cẩm bị mất bò. Nhà sập, ông phải leo lên gác lửng tránh lũ

Rốn lũ Hòa Thịnh: “Tôi chẳng biết bắt đầu lại từ đâu” - Ảnh 6.

Ông Cẩm hiện phải ở nhờ nhà con trai

Rốn lũ Hòa Thịnh: “Tôi chẳng biết bắt đầu lại từ đâu” - Ảnh 7.

Dù đã dọn dẹp lại nhưng nhà bà Nguyễn Thị Lam vẫn đổ nát, cửa chính, trần nhà sập

Rốn lũ Hòa Thịnh: “Tôi chẳng biết bắt đầu lại từ đâu” - Ảnh 8.

Cơ ngơi của ông Nguyễn Ngọc Liêm, thôn Phú Diễn bị đánh sập bởi nước lũ

Rốn lũ Hòa Thịnh: “Tôi chẳng biết bắt đầu lại từ đâu” - Ảnh 9.

Trải qua 6 ngày nhưng ông Liêm vẫn chưa dọn dẹp được đống đổ nát trước và sau nhà

Rốn lũ Hòa Thịnh: “Tôi chẳng biết bắt đầu lại từ đâu” - Ảnh 10.

Cảnh nhà cửa đìu hiu sau lũ dữ

Rốn lũ Hòa Thịnh: “Tôi chẳng biết bắt đầu lại từ đâu” - Ảnh 11.

Gạch đá ngổn ngang giữa nhà của một gia đình ở xã Hòa Thịnh

Khám phá thêm chủ đề

