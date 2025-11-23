Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Ga metro TP.HCM nhận 180 tấn hàng cứu trợ, đêm nay ưu tiên: sữa, bánh, chăn, tã

Phạm Hữu
23/11/2025 20:40 GMT+7

Tính đến chiều 23.11, các nhà ga metro TP.HCM đã nhận hơn 180 tấn hàng cứu trợ các loại như nhu yếu phẩm, quần áo, chăn mền, áo phao, thuốc men... và dự tính số lượng sẽ tăng thêm khi người dân đang đem đến trong đêm.

Sáng 23.11, các nhà ga metro ở TP.HCM (tuyến Bến Thành - Suối Tiên) đón nhận rất nhiều tình cảm ấm áp của người dân. Sau đó, các gói hàng cứu trợ liên tục được chuyển ra xe để đến trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM. 

Tính đến chiều 23.11, các nhà ga metro đã nhận hơn 180 tấn hàng cứu trợ các loại như nhu yếu phẩm, quần áo, chăn mền, áo phao, thuốc men…

Lượng hàng hóa ở các ga metro dự tính sẽ còn tăng lên vì hiện tại, người dân các nơi vẫn đang tiếp tục gửi hàng cứu trợ về. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM có thông báo hiện ưu tiên tiếp nhận các mặt hàng lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu như: mì tôm, sữa, bánh các loại, gạo bịch 10 kg, chăn đắp, xúc xích, cá hộp, thịt hộp các loại, tã (trẻ em/người lớn).

Với các vật phẩm còn lại, đơn vị tiếp nhận vẫn đón nhận tấm lòng người dân và cho biết sẽ đóng gói kỹ lưỡng chuyển đến đồng bào vùng lũ.

Ga metro TP.HCM nhận 180 tấn hàng cứu trợ, đêm nay ưu tiên: sữa, bánh, chăn, tã- Ảnh 1.

Hàng hóa cứu trợ chuyển đến các ga metro

Ảnh: Đơn vị cung cấp

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cho biết rất mong quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân quan tâm hỗ trợ đúng nhóm mặt hàng trên để việc cứu trợ được kịp thời, thiết thực và hiệu quả hơn đối với bà con vùng lũ miền Trung.

Trước đó, tối 22.11, sau hơn 1 ngày có thông báo tiếp nhận hàng cứu trợ vùng lũ miền Trung, các ga metro đã tiếp nhận một lượng lớn hàng hóa. Ngay lập tức, hàng được chuyển lên các xe tải, nhanh chóng đến kho tập trung ở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

Những ngày qua, tập thể người lao động Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị số 1 đã cùng các lực lượng ở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân loại, soạn đồ đến 3 giờ sáng hôm sau để hoàn thành công tác nhập hàng hóa trong ngày.

Ga metro TP.HCM nhận 180 tấn hàng cứu trợ, đêm nay ưu tiên: sữa, bánh, chăn, tã- Ảnh 2.

Người dân được nhân viên nhà ga hướng dẫn gửi hàng cứu trợ

Ảnh: Đơn vị cung cấp

Tối nay, ga metro tiếp nhận hàng đến 23 giờ, sau đó chở đến kho tập trung để kịp thời chuyển ra vùng lũ miền Trung. 

Ngoài các ga metro, ở TP.HCM còn có nhiều điểm tiếp nhận hàng hóa cứu trợ lũ lụt. Xin quý độc giả xem thêm tại đây

Khám phá thêm chủ đề

