Con trâu mắc kẹt trên mái nhà 5 ngày: Đứng chênh vênh chờ chủ giữa rốn lũ

Hình ảnh con trâu mắc kẹt trên mái nhà đang được cư dân mạng chia sẻ nhiều. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, con trâu này hiện đang loay hoay trên mái nhà của mẹ anh Trần Minh Vũ (thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk) từ khi nước lũ dâng cao ngày 19.11 cho đến hôm nay.

Theo anh Vũ, khi nước lũ dâng cao, con trâu này từ nơi khác trôi dạt đến nhà mẹ anh. Sau đó, nó bám víu vào một số nơi và leo lên mái nhà vệ sinh ở góc trái của căn nhà. Nhờ có mái nhà vệ sinh chắc chắn nên con trâu tránh được đợt lũ kinh hoàng vừa qua.

Anh Vũ cho biết con trâu đứng suốt 5 ngày nay và có thể đã nhịn ăn 3 ngày trước đó trong thời điểm lũ lụt hoành hành. Sau khi nước rút, sẵn nhà có rơm khô, anh và mẹ thay nhau cho ăn mỗi sáng, kèm cho uống nước liên tục để con trâu duy trì sức lực.

Con trâu mắc kẹt trên mái nhà của một hộ dân ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ)

Con trâu đứng trên mái nhà vệ sinh suốt 5 ngày liền

Theo anh Vũ, con trâu có thể đã nhịn ăn 3 ngày

"Đây là con trâu cái, mấy ngày nay về nhà mẹ để dọn dẹp giúp mẹ sau lũ, thấy tôi là nó lại kêu, mẹ tôi thấy con trâu đáng thương nên đi đâu gặp đội cứu hộ, chính quyền địa phương cũng nài nỉ mọi người tìm cách cứu con trâu. Nhưng mà, các anh đang bận giúp người dân nên chưa đến để mang con trâu xuống đất được", anh Vũ chia sẻ.

Sau khi thông báo với địa phương, anh Vũ hy vọng bài đăng trên mạng xã hội sẽ được lan tỏa để chủ nhân sớm tìm thấy con trâu bởi đây cũng là tài sản quý giá của người nông dân, đặc biệt là ở thời điểm này, nhiều hộ dân gần như mất trắng sau lũ.

Con trâu đứng trên mái nhà suốt 5 ngày trong trận lũ lịch sử ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại nhà anh Vũ, đây là con trâu trưởng thành, giống cái. Nơi con trâu đứng có diện tích rất nhỏ, khoảng 2 m2, chỉ đủ cho nó xoay người khi cần thiết. Nghe tiếng người, trâu lại quay lại nhìn, ánh mắt như cầu cứu. Khi anh Vũ mang rơm đến mái nhà vệ sinh, nó lập tức ăn ngấu nghiến.

Đến thời điểm hiện tại, con trâu vẫn chưa được đưa xuống đất

Anh Vũ mang rơm, nước uống cho trâu ăn

Mỗi ngày anh đều mang rơm, nước để trâu duy trì thể trạng

Trong khi đó, bên trong nhà của mẹ anh Vũ còn rất ngổn ngang, đồ đạc bị nước cuốn trôi. Mái ngói nhà phía sau bị sập. Giường, tủ, bàn, ghế vẫn dính đầy bùn đất. Anh chưa thể dọn dẹp được nhiều dù nước lũ đã rút. Bên ngoài, hàng trăm kg lúa giống chờ gieo sạ mùa vụ mới cũng nảy mầm, hư hỏng hoàn toàn.

Anh kể, cả nhà vừa tụ họp về làm đám giỗ cho cha anh hơn 1 tuần trước. Sau trận lũ, khi trở về nhà thì bàn thờ đã đổ sập, di ảnh cha trôi đi đâu chưa tìm thấy.

Anh Vũ cũng từng đăng tải hình ảnh con trâu lên mạng xã hội nhưng vẫn chưa tìm lại được chủ