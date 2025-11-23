Clip bò đứng trên mái nhà sau mưa lũ ở Đắk Lắk: Chủ đã đến đón về

Theo clip, một con bò đứng trên mái nhà, dù nước đã rút hết nhưng vẫn không xuống dưới đất. Nó đứng trên mái tôn, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ thăng bằng sau nhiều giờ cô lập.

Cảnh tượng này khiến dân mạng thương cảm, xót xa con vật phải trải qua khoảng thời gian ám ảnh mưa lũ.



Chia sẻ với Thanh Niên, anh Trần Nhật Ti (42 tuổi) cho biết đoạn clip được anh quay ở xã Xuân Phước, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) vào ngày 18.11. Thời điểm nước lũ dâng cao, nhiều nhà trong xã bị ngập đến mái nhà. Con bò đứng trên mái nhà của không phải của anh mà là của người dân nơi khác bị trôi đến.

Bò đứng trên mái nhà sau mưa lũ ở Đắk Lắk ẢNH: NVCC

"Bò trôi theo dòng nước rồi mắc kẹt trên mái nhà, nó đứng trên đó từ sáng đến chiều tối, khi nước rút một lúc lâu mới xuống được. Ngày hôm sau, chủ của con bò này đến đón về, họ nói vì lũ dâng nhanh nên không kịp đưa nó đi chỗ khác lánh nạn", anh Ti chia sẻ.

Gia đình anh Ti cũng bị ảnh hưởng nặng nề sau đợt mưa lũ lần này. Khi nước lũ dâng, gia đình anh quyết định "bỏ của chạy lấy người". Khi trở về, nhà cửa hoang toàn, mọi đồ đạc trong nhà như tủ lạnh, giường nệm… bị hư hỏng.

"Dù vậy tôi vẫn cảm thấy may mắn hơn so với bà con ở những khu vực bị ngập nặng trong địa bàn toàn tỉnh. Chúng tôi vẫn còn sống để vực lại, kiếm tiền sắm lại những thứ đã hư hỏng trong trận mưa lũ này", anh Ti bày tỏ.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đến 7 giờ hôm nay 23.11 mưa lũ tại miền Trung khiến 102 người chết và mất tích.

Mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã làm 1.154 nhà bị hư hỏng, tăng 208 nhà so với thống kê ngày 22.11, trong đó thiệt hại nhiều nhất ở tỉnh Lâm Đồng với 825 nhà.

Cũng theo thống kê, ở 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa đã có 185.733 nhà bị ngập (Gia Lai 19.200 nhà, Đắk Lắk 150.000 nhà, Khánh Hòa 15.396 nhà).

Đến sáng nay 23.11, Gia Lai không còn nhà dân bị ngập. Đắk Lắk còn 4 xã, phường: Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ còn bị ngập. Trong đó, nhiều khu vực thuộc xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân vẫn đang ngập sâu.