Sức khỏe

Sáng nào cũng 1 tô phở bò: Khoa học phát hiện tin cực vui!

Thiên Lan
Thiên Lan
23/11/2025 00:09 GMT+7

Nhiều người thích ăn phở bò mỗi ngày nhưng vẫn băn khoăn liệu tiêu thụ thịt bò thường xuyên có thật sự gây hại như họ vẫn nghe nói.

Tuy nhiên, khoa học vừa mang đến phát hiện đầy bất ngờ và tích cực cho những ai mê phở bò, đặc biệt khi tô phở được bổ sung nhiều rau xanh và giá.

Thịt bò vốn thường bị xem là "thủ phạm" làm tăng nguy cơ bệnh tim do hàm lượng chất béo bão hòa và những lo ngại liên quan đến quá trình chuyển hóa tạo ra trimethylamine N-oxide (TMAO) - hợp chất gây nguy cơ tim mạch.

Sáng nào cũng 1 tô phở bò: Khoa học phát hiện tin cực vui! - Ảnh 1.

Phát hiện đầy bất ngờ và tích cực cho những ai mê phở bò, đặc biệt khi tô phở được bổ sung nhiều rau xanh và giá

Ảnh: AI

Tuy nhiên, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí của Hiệp hội tim mạch Mỹ JAHA đã minh oan cho món phở bò ngon miệng và chỉ ra cách ăn thịt bò không gây hại cho sức khỏe, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Các nhà khoa học tại Đại học Bang Pennsynvania (Mỹ) đã phân tích sức khỏe tim mạch và sự đa dạng hệ vi sinh đường ruột ở 30 người trẻ, khỏe mạnh nhằm hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa việc tiêu thụ thịt bò nạc và nồng độ TMAO nói trên.

Những người tham gia được luân phiên tuân theo 4 chế độ ăn, mỗi chế độ kéo dài 4 tuần với lượng và loại thịt bò khác nhau.

Chế độ ăn kiểu Mỹ: Thực đơn gồm 52% carbohydrate, 15% protein, 33% chất béo và 70 gram thịt bò có mỡ mỗi ngày. 

Chế độ ăn Địa Trung Hải với ít thịt bò nạc: Giàu dầu ô liu, rau quả và có tỷ lệ 42% carbohydrate, 17% protein và 41% chất béo; cùng với 14 gram thịt bò nạc hoặc siêu nạc mỗi ngày.

Chế độ ăn Địa Trung Hải với lượng vừa phải thịt bò: Lượng mỗi ngày là 70 gram thịt bò nạc.

Chế độ ăn Địa Trung Hải với nhiều thịt bò: Lượng mỗi ngày là 155 gram thịt bò nạc.

Những người tham gia được xét nghiệm máu, phân và nước tiểu để đo nồng độ TMAO và sự đa dạng của hệ vi sinh.

Ăn 70 gram thịt bò mỗi ngày, mức TMAO vẫn ổn

Kết quả đã phát hiện điều hết sức bất ngờ: Tiêu thụ thịt bò nạc kết hợp với chế độ ăn Địa Trung Hải ở mức 14 hoặc 70 gram thịt bò mỗi ngày đều dẫn đến mức TMAO thấp hơn, nghĩa là giảm nguy cơ gây bệnh tim mạch. Đồng thời, cách ăn thịt bò này cũng làm phong phú hệ vi sinh đường ruột, theo Scitech Daily.

Ngược lại, tiêu thụ thịt bò có mỡ theo chế độ ăn kiểu Mỹ hoặc 155 gram thịt bò nạc mỗi ngày theo kiểu Địa Trung Hải đều gây nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng chất lượng chế độ ăn tổng thể quan trọng hơn lượng thịt bò, và ăn thịt bò nạc kết hợp với chế độ ăn Địa Trung Hải không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Họ kết luận rằng ăn thịt bò nạc hằng ngày với lượng vừa phải vẫn lành mạnh nếu được kết hợp với chế độ ăn luôn nhiều rau củ, trái cây và chất béo tốt.

Khám phá thêm chủ đề

