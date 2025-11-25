Con trâu đứng trên mái nhà ở rốn lũ: Được bộ đội giải cứu, đoàn tụ với chủ

Khoảng 7 giờ, nhóm bộ đội thuộc Sư đoàn 315, Quân khu 5 đã dùng rơm, chất thành đống rồi sau đó kéo con trâu xuống đất. Trung đội trưởng, Trung đoàn bộ binh 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5, Nguyễn Văn Công kể lại, sau khi nhận được thông tin hộ gia đình nhà anh Vũ có con trâu đứng trên mái nhà suốt 5 ngày liền đơn vị đã tìm đến nhà hộ dân, khảo sát tình hình.

Từng chiến sĩ ôm từng bó rơm có ở trong nhà rồi đặt cạnh nhà vệ sinh thành hình bậc thang. Sau đó, các chiến sĩ bộ đội đạp thật mạnh xuống, tạo thành lối đi chắc chắn rồi dắt trâu đi xuống. Đồng thời, người chủ trâu cũng đã tìm đến để dắt trâu về.

Nhóm bộ đội thuộc Sư đoàn 315, Quân khu 5 đến nhà anh Vũ trợ giúp đưa con trâu xuống đất

Con trâu chênh vênh trên nóc nhà tắm, sống sót qua lũ dữ bằng cách nào?

"Khi dắt trâu vẫn khó khăn. Tinh thần của trâu còn hoảng sợ, bị thương ở một số nơi trên cơ thể. Cho nên chúng tôi mới cột dây, nhờ chủ leo lên dắt trâu của mình xuống. Khoảng 30 phút đến 1 tiếng mới dắt trâu xuống đất được", anh Công cho hay.

Anh Trần Minh Vũ (thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk) cho hay anh cũng không biết đơn vị bộ đội để đưa trâu xuống đất khi nào. Khi anh về nhà đã được nghe đưa trâu xuống và người chủ đến nhận trâu về. Đặc biệt con trâu này thuộc sở hữu của một người ở thôn Phú Hữu, cách thôn Mỹ Điền khoảng vài km.

Trước đó, khi nước lũ dâng cao, con trâu này từ nơi khác trôi dạt đến nhà mẹ anh. Sau đó, nó bám víu vào một số nơi và leo lên mái nhà vệ sinh ở góc trái của căn nhà. Nhờ có mái nhà vệ sinh chắc chắn nên con trâu tránh được đợt lũ kinh hoàng vừa qua.

Bộ đội đã dùng rơm có sẵn trong nhà, chất thành đống làm bậc thang cho trâu đi

Anh Vũ cho biết con trâu đứng suốt 5 ngày nay và có thể đã nhịn ăn 3 ngày trước đó trong thời điểm lũ lụt hoành hành. Sau khi nước rút, sẵn nhà có rơm khô, anh và mẹ thay nhau cho ăn mỗi sáng, kèm cho uống nước liên tục để con trâu duy trì sức lực.

"Đây là con trâu cái, mấy ngày nay về nhà mẹ để dọn dẹp giúp mẹ sau lũ, thấy tôi là nó lại kêu, mẹ tôi thấy con trâu đáng thương nên đi đâu gặp đội cứu hộ, chính quyền địa phương cũng nài nỉ mọi người tìm cách cứu con trâu. Nhưng mà, các anh đang bận giúp người dân nên chưa đến để mang con trâu xuống đất được", anh Vũ chia sẻ.

Sau khi thông báo với địa phương, anh Vũ hy vọng bài đăng trên mạng xã hội sẽ được lan tỏa để chủ nhân sớm tìm thấy con trâu bởi đây cũng là tài sản quý giá của người nông dân, đặc biệt là ở thời điểm này, nhiều hộ dân gần như mất trắng sau lũ.