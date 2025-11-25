108 người chết và mất tích do mưa lũ tại miền Trung

Cụ thể, có 98 người thiệt mạng (Quảng Trị 1 người, Huế 2 người, Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 3 người, Đắk Lắk 63 người, Khánh Hòa 22 những, Lâm Đồng 5 những), tăng 7 người tại Khánh Hòa ; 10 người mất tích (Đà Nẵng 2 người; Đắk Lắk 8 người); 25 người bị thương (Đà Nẵng 4 người, Khánh Hòa 20 người, Gia Lai 1 người).

Tính đến tối 25.11, mưa lũ tại miền Trung những ngày qua đã làm 108 người chết và mất tích ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Về nhà ở, 413 nhà bị sập (Quảng Ngãi 9 nhà, Gia Lai 103 nhà, Đắk Lắk 120 nhà, Khánh Hòa 105 nhà, Lâm Đồng 76 nhà); 202.567 nhà ngập (Gia Lai 20.775 nhà, Đắk Lắk 150.000 nhà, Khánh Hòa 30.655 nhà, Lâm Đồng 1.137 nhà). Hiện tỉnh Đắk Lắk còn 4 xã, tỉnh Lâm Đồng còn 105 hộ dân bị ngập.

Trong ngày 25.11, Bộ Quốc phòng huy động 42.288 cán bộ chiến sĩ và 1.286 phương tiện các loại (832 ô tô, 133 tàu xuồng, 73 xe đặc chủng, 2 flycam, 13 máy bơm, 11 máy phát điện, 3 chó nghiệp vụ, 219 phương tiện khác) tổ chức hỗ trợ nhân dân tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã có công điện gửi các quân khu: 5, 7, 9; Quân chủng Hải quân; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới sắp trở thành bão số 15.

Bộ Tổng tham mưu yêu cầu quân khu 5, quân khu 7 khẩn trương cùng chính quyền và nhân dân các địa phương tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân sau đợt mưa, lũ lịch sử vừa qua; sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với đợt thiên tai tiếp theo.

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, nắm chắc tình hình thời tiết, diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện khi làm nhiệm vụ trên biển; chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Trị - An Giang phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng của địa phương, thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, để chủ động phòng, tránh, bảo đảm an toàn về người, phương tiện, tài sản. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.