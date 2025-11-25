Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

108 người chết và mất tích do mưa lũ tại miền Trung

Đình Huy - Phan Hậu
25/11/2025 20:43 GMT+7

Tối 25.11, thông tin từ Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cho biết, đợt mưa lũ ở miền Trung những ngày qua đã khiến 108 người chết và mất tích.

Cụ thể, có 98 người thiệt mạng (Quảng Trị 1 người, Huế 2 người, Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 3 người, Đắk Lắk 63 người, Khánh Hòa 22 những, Lâm Đồng 5 những), tăng 7 người tại Khánh Hòa ; 10 người mất tích (Đà Nẵng 2 người; Đắk Lắk 8 người); 25 người bị thương (Đà Nẵng 4 người, Khánh Hòa 20 người, Gia Lai 1 người).

Cập nhật thiệt hại mưa lũ miền Trung: Số người chết, mất tích tăng lên 108 - Ảnh 1.

Tính đến tối 25.11, mưa lũ tại miền Trung những ngày qua đã làm 108 người chết và mất tích

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Về nhà ở, 413 nhà bị sập (Quảng Ngãi 9 nhà, Gia Lai 103 nhà, Đắk Lắk 120 nhà, Khánh Hòa 105 nhà, Lâm Đồng 76 nhà); 202.567 nhà ngập (Gia Lai 20.775 nhà, Đắk Lắk 150.000 nhà, Khánh Hòa 30.655 nhà, Lâm Đồng 1.137 nhà). Hiện tỉnh Đắk Lắk còn 4 xã, tỉnh Lâm Đồng còn 105 hộ dân bị ngập.

Trong ngày 25.11, Bộ Quốc phòng huy động 42.288 cán bộ chiến sĩ và 1.286 phương tiện các loại (832 ô tô, 133 tàu xuồng, 73 xe đặc chủng, 2 flycam, 13 máy bơm, 11 máy phát điện, 3 chó nghiệp vụ, 219 phương tiện khác) tổ chức hỗ trợ nhân dân tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã có công điện gửi các quân khu: 5, 7, 9; Quân chủng Hải quân; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới sắp trở thành bão số 15.

Bộ Tổng tham mưu yêu cầu quân khu 5, quân khu 7 khẩn trương cùng chính quyền và nhân dân các địa phương tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân sau đợt mưa, lũ lịch sử vừa qua; sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với đợt thiên tai tiếp theo.

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, nắm chắc tình hình thời tiết, diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện khi làm nhiệm vụ trên biển; chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Trị - An Giang phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng của địa phương, thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, để chủ động phòng, tránh, bảo đảm an toàn về người, phương tiện, tài sản. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Tin liên quan

Biển Đông thời tiết rất xấu, gió giật tới cấp 10, sóng 2,5 - 7 m do không khí lạnh

Biển Đông thời tiết rất xấu, gió giật tới cấp 10, sóng 2,5 - 7 m do không khí lạnh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và áp thấp nhiệt đới sắp vào nên Biển Đông trong những ngày tới gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu, thuyền.

Khám phá thêm chủ đề

miền Trung Mưa lũ dự báo thời tiết Bộ Quốc phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận