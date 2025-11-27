Cán bộ Công an TP.HCM bị thương trong nhiệm vụ khắc phục ngập lụt ở Đắk Lắk

Ngày 27.11, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM cho biết, trong lúc xông pha làm nhiệm vụ hỗ trợ người dân vùng ngập lụt Đắk Lắk, một trung tá cảnh sát PCCC đã bị thương do xe container mất lái lao vào hiện trường.

Công an TP.HCM thăm hỏi, động viên trung tá Nguyễn Quang Minh (nằm trên giường bệnh) ẢNH: CACC

Người bị thương trong nhiệm vụ là trung tá Nguyễn Quang Minh, Phó đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 19, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM.

Tối 26.11, thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng (Phó giám đốc Công an TP.HCM) và các đơn vị nghiệp vụ đã đến thăm hỏi, đông viên trung tá Minh, đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM).

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 10 ngày 25.11, xe chữa cháy của tổ công tác đậu cập sát lề phải tại khu vực quốc lộ 1, Dốc Quýt, thôn Xuân Liêu, xã Xuân Thọ, Phú Yên cũ (tỉnh Đắk Lắk) để hỗ trợ vệ sinh nhà dân và trao quà cứu trợ.

Lúc này, bất ngờ có 1 xe container bị mất lái, tài xế xử lý lách xe qua phải lao lên lề giữa xe chữa cháy và nhà dân, tông làm ngã cột đèn chiếu sáng bằng thép, đè lên người trung tá Minh khiến anh bị đa chấn thương.

Theo Công an TP.HCM, vụ việc hiện đang được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, tình hình ngập lụt diễn biến phức tạp và để lại hậu quả hết sức nặng nề tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai. Để giúp người dân và chính quyền địa phương sớm khắc phục hậu quả, trở lại cuộc sống thường nhật, lực lượng Công an TP.HCM đã điều động khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ, tức tốc lên đường chi viện miền Trung.

Không chỉ chi viện nhân lực, Công an TP.HCM còn hỗ trợ gần 100 tấn hàng hóa cứu trợ. Nơi mà các chiến sĩ đi qua, người dân luôn bày tỏ tình cảm thương mến.