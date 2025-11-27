Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM mời làm việc nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
27/11/2025 11:48 GMT+7

Nhóm người đàn ông tự ý giăng lưới, chiếm dụng lòng đường để đánh cầu lông gây cản trở giao thông qua địa bàn phường Tân Hưng (quận 7 cũ, TP.HCM).

Ngày 27.11, Công an phường Tân Hưng (quận 7 cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM mời làm việc với nhóm người đàn ông tự ý giăng lưới, chiếm dụng lòng đường để đánh cầu lông gây cản trở giao thông, sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

UBND phường Tân Hưng xác nhận, đã nắm thông tin và cho hay nhóm 4 người đàn ông liên quan có dấu hiệu vi phạm hành vi đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái phép trên đường bộ. Đồng thời, làm rõ ai đã vẽ sơn lên mặt đường nhựa.

Công an TP.HCM mời làm việc nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường- Ảnh 1.

Nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 10 giây ghi lại cảnh một nhóm người đàn ông lớn tuổi, ngang nhiên biến lòng đường thành sân cầu lông. 2 cọc lưới được họ dựng cố định ngay giữa tim đường, sau đó kẻ vạch chia sân ngay trên mặt đường nhựa, nơi xe cộ lưu thông.

Trong lúc thi đấu, 4 người đàn ông di chuyển liên tục, che toàn bộ phần đường dành cho các phương tiện qua lại.

Đáng chú ý, hàng loạt xe máy được dựng xung quanh, chiếm gần nửa diện tích mặt đường. Một số xe máy khác chạy đến phải giảm ga, vì nhóm chơi cầu lông không hề nhường đường.

Xung quanh hiện trường, một số người ngồi trên vỉa hè và quán cà phê theo dõi trận đấu. Hành động này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nếu phương tiện bất ngờ lao tới hoặc mất kiểm soát. 

Nhiều người xem clip bức xúc bình luận việc chiếm dụng đường phố làm sân thể thao là hành vi vô ý thức và gây nguy hiểm cho cả người chơi lẫn người đi đường.

Qua xác minh, bước đầu vụ việc xảy ra lúc 7 giờ 30 sáng 27.11, trên đường số 9, phường Tân Hưng. Người dân khu vực cho hay, việc nhóm người giăng lưới chiếm lòng đường đánh cầu đã diễn ra thời gian dài, gây ảnh hưởng giao thông qua khu vực, song đến hôm nay mới có người quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Trước đó, hồi giữa tháng 8, Công an phường Bình Trưng lập biên bản xử phạt hành chính nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường số 60, khu dân cư Văn Minh (thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM), từ nguồn mạng xã hội phản ánh.

Theo quy định, những người này bị xử lý về hành vi đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái phép trên đường bộ. Mức phạt cho mỗi người là 200.000 đồng - 250.000 đồng.

