Quân khu 5 kiểm tra, chỉ đạo nổ mìn phá đá khắc phục đèo Khánh Lê

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, đèo Khánh Lê xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, chia cắt giao thông. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa đã điều động lực lượng công binh triển khai nhiệm vụ xử lý sạt lở tại Km 44+400.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa (giữa), Phó Tham mưu trưởng Quân khu khảo sát và trực tiếp chỉ đạo nổ mìn khắc phục đèo Khánh Lê ẢNH: V.C.

Chuẩn bị thuốc nổ phá đá chắn đường trên đèo Khánh Lê ẢNH: V.C.



Tại hiện trường, lực lượng công binh đã khảo sát, khoan định vị, kết nối lượng nổ, tiến hành nhồi, lèn và nổ phá hơn 600 m³ đất đá bị sạt lở tại đèo Khánh Lê, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sau nổ mìn, các lực lượng tiếp tục phối hợp san ủi, giải phóng đất đá, đẩy nhanh tiến độ thông tuyến.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa yêu cầu các lực lượng thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn, không để xảy ra sự cố trong quá trình xử lý đá khối lớn.

Nhồi thuốc nổ vào khối đá hàng trăm tấn chuẩn bị cho nổ ẢNH: V.C.

Trước đó, ngày 24.11, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng đề nghị hỗ trợ nhân lực, thiết bị và tổ chức nổ mìn phá đá tại các điểm sạt lở. Theo văn bản, từ ngày 15.11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí ta luy bị xói lở, đất đá tràn xuống đường; đặc biệt khu vực đèo Khánh Lê xuất hiện nhiều tảng đá lớn chắn ngang mặt đường, vượt quá khả năng xử lý bằng máy móc thông thường.

Hình ảnh khối đá hàng trăm tấn đã bị phá dỡ ẢNH: V.C.

Trong phạm vi từ Km 28+800 đến Km 55+100, hàng chục điểm sạt lở lớn khiến tuyến Nha Trang - Đà Lạt bị tê liệt hơn 10 ngày qua. Dù Sở Xây dựng Khánh Hòa đã huy động tối đa phương tiện, nhưng chưa thể thông tuyến do khối lượng đất đá quá lớn và liên tục sạt thêm.

Xuyên đêm giải cứu đoàn xe bị cô lập 2 ngày 3 đêm ở đèo Khánh Lê

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ sạt lở tại đèo Khánh Lê những ngày trước đó còn khiến 6 người tử vong khi một xe khách bị đất đá rơi trúng trong lúc di chuyển qua đèo.

Hiện công tác khắc phục các điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê, QL27C vẫn được tiến hành khẩn trương, mục tiêu là sớm mở đường tạm để phương tiện có thể lưu thông an toàn trở lại.