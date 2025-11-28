Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai QL27C nối Đà Lạt - Nha Trang

Ngày 28.11, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2317/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đoạn Km65+800 đến Km117+450 QL27C, nối Đà Lạt - Nha Trang.

Sạt lở đất trên QL27C qua xã Lạc Dương (Lâm Đồng) ẢNH: LÂM VIÊN

Lý do từ ngày 17 - 21.11 trên địa bàn có mưa lớn kéo dài nên tuyến QL27C từ Km65+800 đến Km117+450 qua địa bàn xã Lạc Dương và P.Lâm Viên - Đà Lạt xảy ra 33 điểm sạt lở, với khối lượng khoảng 22.158 m3. Trong đó, nghiêm trọng nhất tại vị trí tại Km65+800 khối lượng đất, đá sạt lở rất lớn khoảng 12.000 m3, vùi lấp toàn bộ mặt đường, gây chia cắt giao thông. Tại Km84+200 sạt lở taluy âm, xuất hiện vết nứt dọc vai đường chiều dài 40 m.

Còn tại Km85+050 sạt lở taluy âm, hư hỏng tường hộ lan với chiều dài khoảng 15 m; tương tự, đoạn Km81+500 - Km81+550 sạt lở taluy âm cách vai đường khoảng 1,5 m, có nguy cơ gãy nền mặt đường. Tại Km117+450 sạt lở đất taluy làm gãy kè đá hộc xây phía taluy dương và tràn ra mặt đường.

Khắc phục hậu quả sạt lở tại Km83+750 QL27C ẢNH: LÂM VIÊN

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng cắm bảng cấm người và phương tiện vào khu vực sạt lở. Tổ chức trực ban tại công trình 24/24. Quan trắc theo dõi và đánh giá diễn biến thiên tai, sự dịch chuyển, nứt gãy, sạt trượt tại công trình.

Với xã Lạc Dương và P.Lâm Viên - Đà Lạt tổ chức di dời sơ tán ngay các hộ dân ở khu vực chân đồi, núi, có độ dốc lớn nguy hiểm..., tuyệt đối không để người dân quay lại khi chưa đảm bảo an toàn.

Trên QL27C đoạn qua xã Lạc Dương và P.Lâm Viên - Đà Lạt có 33 điểm sạt lở, tỉnh Lâm Đồng phải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ẢNH: LÂM VIÊN

Chỉ đạo Ban Phòng thủ dân sự, Công an, Ban Chỉ huy quân sự bố trí lực lượng chốt trực 24/24, tổ chức phân luồng giao thông, sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, cảnh giới tại khu vực công trình, phối hợp Sở Xây dựng trong quá trình khắc phục sự cố.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết những ngày qua đang huy động nhiều máy móc, chia làm nhiều mũi đẩy nhanh tiến độ xử lý, hốt dọn đất, đá để sớm thông tuyến QL27C.