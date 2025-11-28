Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai QL27C nối Đà Lạt - Nha Trang

Lâm Viên
Lâm Viên
28/11/2025 19:15 GMT+7

Tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai QL27C nối Đà Lạt - Nha Trang từ Km65+800 đến Km117+450.

Ngày 28.11, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2317/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đoạn Km65+800 đến Km117+450 QL27C, nối Đà Lạt - Nha Trang.

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai QL27C nối Đà Lạt – Nha Trang - Ảnh 1.

Sạt lở đất trên QL27C qua xã Lạc Dương (Lâm Đồng)

ẢNH: LÂM VIÊN

Lý do từ ngày 17 - 21.11 trên địa bàn có mưa lớn kéo dài nên tuyến QL27C từ Km65+800 đến Km117+450 qua địa bàn xã Lạc Dương và P.Lâm Viên - Đà Lạt xảy ra 33 điểm sạt lở, với khối lượng khoảng 22.158 m3. Trong đó, nghiêm trọng nhất tại vị trí tại Km65+800 khối lượng đất, đá sạt lở rất lớn khoảng 12.000 m3, vùi lấp toàn bộ mặt đường, gây chia cắt giao thông. Tại Km84+200 sạt lở taluy âm, xuất hiện vết nứt dọc vai đường chiều dài 40 m.

Còn tại Km85+050 sạt lở taluy âm, hư hỏng tường hộ lan với chiều dài khoảng 15 m; tương tự, đoạn Km81+500 - Km81+550 sạt lở taluy âm cách vai đường khoảng 1,5 m, có nguy cơ gãy nền mặt đường. Tại Km117+450 sạt lở đất taluy làm gãy kè đá hộc xây phía taluy dương và tràn ra mặt đường.

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai QL27C nối Đà Lạt – Nha Trang - Ảnh 2.

Khắc phục hậu quả sạt lở tại Km83+750 QL27C

ẢNH: LÂM VIÊN

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng cắm bảng cấm người và phương tiện vào khu vực sạt lở. Tổ chức trực ban tại công trình 24/24. Quan trắc theo dõi và đánh giá diễn biến thiên tai, sự dịch chuyển, nứt gãy, sạt trượt tại công trình.

Với xã Lạc Dương và P.Lâm Viên - Đà Lạt tổ chức di dời sơ tán ngay các hộ dân ở khu vực chân đồi, núi, có độ dốc lớn nguy hiểm..., tuyệt đối không để người dân quay lại khi chưa đảm bảo an toàn.

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai QL27C nối Đà Lạt – Nha Trang - Ảnh 3.

Trên QL27C đoạn qua xã Lạc Dương và P.Lâm Viên - Đà Lạt có 33 điểm sạt lở, tỉnh Lâm Đồng phải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

ẢNH: LÂM VIÊN

Chỉ đạo Ban Phòng thủ dân sự, Công an, Ban Chỉ huy quân sự bố trí lực lượng chốt trực 24/24, tổ chức phân luồng giao thông, sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, cảnh giới tại khu vực công trình, phối hợp Sở Xây dựng trong quá trình khắc phục sự cố.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết những ngày qua đang huy động nhiều máy móc, chia làm nhiều mũi đẩy nhanh tiến độ xử lý, hốt dọn đất, đá để sớm thông tuyến QL27C.

Tin liên quan

QL27C nối Đà Lạt - Nha Trang gần đèo Khánh Lê tiếp tục sạt lở nghiêm trọng

QL27C nối Đà Lạt - Nha Trang gần đèo Khánh Lê tiếp tục sạt lở nghiêm trọng

Tuyến QL27C nối Đà Lạt - Nha Trang đoạn gần đèo Khánh Lê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục sạt lở nhiều điểm, khiến giao thông ách tắc.

Khám phá thêm chủ đề

tình huống khẩn cấp về thiên tai Lâm Đồng QL27C tình huống khẩn cấp thiên tai Sạt lở
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận