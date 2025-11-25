Đèo Khánh Lê có 42 điểm sạt lở, hơn 104.000 m³ đất đá tràn xuống đường

Theo báo cáo của các đơn vị quản lý, QL27C qua đèo Khánh Lê, tuyến huyết mạch nối Nha Trang với Đà Lạt, đang trong tình trạng hư hỏng nghiêm trọng. Mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, rạn vỡ, nứt gãy và sình lún với tổng diện tích khoảng 1.500 m².

Các cơ quan chức năng đang khắc phục sạt lở đèo Khánh Lê ẢNH: V.K.

Toàn tuyến ghi nhận 42 điểm sạt lở, khối lượng đất đá tràn xuống đường ước tính 104.530 m³, cùng khoảng 100 cây xanh bị ngã đổ; trong đó 19 điểm gây tắc đường hoàn toàn, chia cắt tuyến suốt nhiều ngày.

Tại tỉnh lộ 9 (kết nối P.Ba Ngòi với H.Khánh Sơn cũ), tình trạng sạt lở taluy âm, taluy dương xuất hiện dày đặc trên đoạn Km 12 - Km 33; riêng Km 10 + 180 bị xói lở đầu cống. Sơ bộ toàn tuyến có 13 điểm sạt lở cần xử lý khẩn cấp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền (giữa) kiểm tra thực địa đèo Khánh Lê ẢNH: N.T

Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa đang huy động tối đa máy móc, nhân lực lên tuyến để khắc phục. Tuy nhiên, nhiều điểm bị đứt gãy sâu, lượng đất đá lớn khiến việc tiếp cận rất khó khăn. Dự báo quá trình sửa chữa, làm lại đường sẽ kéo dài, nhất là khi thời tiết diễn biến bất thường và bão số 15 đang hướng vào đất liền.

Phó chủ tịch UBND tỉnh - ông Lê Huyền yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế bám sát hiện trường, phối hợp giám sát chặt chẽ việc xử lý sạt lở tại đèo Khánh Lê. Sở Xây dựng được giao cử cán bộ trực tiếp túc trực tại hai tuyến đường để cập nhật và báo cáo liên tục. UBND tỉnh đã ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hệ thống giao thông, vì vậy Sở Xây dựng được phép áp dụng cơ chế đặc thù để thi công khẩn cấp, nhưng phải bảo đảm an toàn và tiến độ thông tuyến.

Theo ghi nhận của PV tại QL27C, nhiều khối đá lớn nằm chắn toàn bộ mặt đường, vượt quá khả năng xử lý của máy xúc và máy ủi. Trước đề nghị hỗ trợ từ địa phương, ngày 25.11, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã điều động lực lượng công binh đến hiện trường, triển khai khoan phá, nhồi lèn và nổ mìn phá đá để giải phóng mặt bằng tại các điểm sạt lở trọng yếu. Việc nổ mìn được thực hiện theo quy trình an toàn tuyệt đối, tạo điều kiện cho các lực lượng tiếp cận và xử lý những điểm ách tắc còn lại.