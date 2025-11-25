Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đèo Khánh Lê có 42 điểm sạt lở, hơn 104.000 m³ đất đá tràn xuống đường

Hiền Lương
Hiền Lương
25/11/2025 22:56 GMT+7

Chiều 25.11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền đã kiểm tra thực địa công tác khắc phục sạt lở đèo Khánh Lê trên QL27C và tỉnh lộ 9, sau đợt mưa lớn kéo dài.

Theo báo cáo của các đơn vị quản lý, QL27C qua đèo Khánh Lê, tuyến huyết mạch nối Nha Trang với Đà Lạt, đang trong tình trạng hư hỏng nghiêm trọng. Mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, rạn vỡ, nứt gãy và sình lún với tổng diện tích khoảng 1.500 m².

Đèo Khánh Lê có 42 điểm sạt lở, hơn 104.000 m³ đất đá tràn xuống đường - Ảnh 1.

Các cơ quan chức năng đang khắc phục sạt lở đèo Khánh Lê

ẢNH: V.K.

Toàn tuyến ghi nhận 42 điểm sạt lở, khối lượng đất đá tràn xuống đường ước tính 104.530 m³, cùng khoảng 100 cây xanh bị ngã đổ; trong đó 19 điểm gây tắc đường hoàn toàn, chia cắt tuyến suốt nhiều ngày.

Tại tỉnh lộ 9 (kết nối P.Ba Ngòi với H.Khánh Sơn cũ), tình trạng sạt lở taluy âm, taluy dương xuất hiện dày đặc trên đoạn Km 12 - Km 33; riêng Km 10 + 180 bị xói lở đầu cống. Sơ bộ toàn tuyến có 13 điểm sạt lở cần xử lý khẩn cấp.

Đèo Khánh Lê có 42 điểm sạt lở, hơn 104.000 m³ đất đá tràn xuống đường - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền (giữa) kiểm tra thực địa đèo Khánh Lê

ẢNH: N.T

Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa đang huy động tối đa máy móc, nhân lực lên tuyến để khắc phục. Tuy nhiên, nhiều điểm bị đứt gãy sâu, lượng đất đá lớn khiến việc tiếp cận rất khó khăn. Dự báo quá trình sửa chữa, làm lại đường sẽ kéo dài, nhất là khi thời tiết diễn biến bất thường và bão số 15 đang hướng vào đất liền.

Phó chủ tịch UBND tỉnh - ông Lê Huyền yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế bám sát hiện trường, phối hợp giám sát chặt chẽ việc xử lý sạt lở tại đèo Khánh Lê. Sở Xây dựng được giao cử cán bộ trực tiếp túc trực tại hai tuyến đường để cập nhật và báo cáo liên tục. UBND tỉnh đã ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hệ thống giao thông, vì vậy Sở Xây dựng được phép áp dụng cơ chế đặc thù để thi công khẩn cấp, nhưng phải bảo đảm an toàn và tiến độ thông tuyến.

Xem nhanh 20h ngày 25.11: Bão số 15 sẽ di chuyển rất chậm khi vào Biển Đông | Nổ mìn phá đá chắn đèo Khánh Lê

Theo ghi nhận của PV tại QL27C, nhiều khối đá lớn nằm chắn toàn bộ mặt đường, vượt quá khả năng xử lý của máy xúc và máy ủi. Trước đề nghị hỗ trợ từ địa phương, ngày 25.11, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã điều động lực lượng công binh đến hiện trường, triển khai khoan phá, nhồi lèn và nổ mìn phá đá để giải phóng mặt bằng tại các điểm sạt lở trọng yếu. Việc nổ mìn được thực hiện theo quy trình an toàn tuyệt đối, tạo điều kiện cho các lực lượng tiếp cận và xử lý những điểm ách tắc còn lại.

Tin liên quan

Quân khu 5 kiểm tra, chỉ đạo nổ mìn phá đá khắc phục đèo Khánh Lê

Quân khu 5 kiểm tra, chỉ đạo nổ mìn phá đá khắc phục đèo Khánh Lê

Ngày 25.11, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, dẫn đầu đã kiểm tra công tác khắc phục sạt lở tại đèo Khánh Lê trên tuyến QL27C.

QL27C nối Đà Lạt - Nha Trang gần đèo Khánh Lê tiếp tục sạt lở nghiêm trọng

Khánh Hòa: Đèo Khánh Lê xuất hiện thêm 7 điểm sạt lở nghiêm trọng

Khám phá thêm chủ đề

đèo Khánh Lê Sạt lở sạt lở đèo Khánh Lê QL27C Khánh Hòa mưa lớn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận