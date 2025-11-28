Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Gia đình

Mất chồng trong lũ dữ, người vợ câm điếc một mình gồng gánh nuôi 3 con nhỏ

Hữu Tú
Hữu Tú
28/11/2025 19:29 GMT+7

Chồng bị lũ dữ cuốn trôi lúc sơ tán, người vợ câm điếc ở Đắk Lắk nay một mình gồng gánh nuôi 3 con nhỏ, nương tựa vào cha mẹ già giữa những khó khăn chồng chất.

Mất chồng trong trận lũ lịch sử

Nước lũ đã rút nhiều ngày nhưng đường vào nhà chị Nguyễn Thị Thương (32 tuổi, trú tại xã Hòa Xuân, Đắk Lắk; thuộc Phú Yên cũ) còn nham nhở bùn non, người dân vẫn gọi nhau đi nhận hàng cứu trợ.

Đứng đợi từ đầu ngõ, bà Lê Thị Ngọc Ánh (69 tuổi, mẹ chị Thương) dáng người nhỏ nhắn dẫn chúng tôi vào nhà. Trước bàn thờ của chồng, người vợ đầu mang khăn tang khóc nghẹn.

Mất chồng trong đợt lũ lịch sử: Vợ bị câm điếc gồng gánh nuôi 3 con thơ - Ảnh 1.

Chị Thương bên di ảnh của chồng

ẢNH: HỮU TÚ

Bà Ánh cho biết, vợ chồng chị Thương cưới nhau cách đây hơn 10 năm, có 3 con trai (hai cháu sinh đôi học lớp 7, một cháu học lớp 6). Anh T.N.T (41 tuổi, chồng chị Thương) làm phụ hồ còn chị Thương kiếm tiền từ công việc bóc vỏ điều. Mỗi ngày, hai vợ chồng có được 200.000 – 300.000 đồng thu nhập, chỉ đủ trang trải chi phí gia đình.

"Gia đình con khó khăn, vợ chồng già chúng tôi cũng phải mưu sinh, hỗ trợ cho con cháu. Vợ chồng già chúng tôi xem T. như con trai ruột. Chúng tôi đã phụ giúp cất nhà cho hai con", bà Ánh bộc bạch.

Mất chồng trong đợt lũ lịch sử: Vợ bị câm điếc gồng gánh nuôi 3 con thơ - Ảnh 2.

Cơn lũ dữ đã lấy đi sinh mạng của chồng chị Thương

ẢNH: HỮU TÚ

Ông Nguyễn Văn Trung (69 tuổi, bố chị Thương) ngậm ngùi kể lại ngày anh T. gặp nạn trong đợt lũ lịch sử vừa qua. Hôm 19.11, trời đổ mưa lớn, nước lũ dâng cao, ông cùng anh T. chèo thuyền sơ tán 3 con đến nơi an toàn. Lúc quay về, chiếc thuyền bị nước tràn vào, ông may mắn bám vào hàng rào thoát nạn, còn anh T. bị cuốn trôi.

"3 ngày sau, chúng tôi mới có thể tìm ra con để đưa về mai táng. Chúng tôi khó khăn lắm mới mua được áo quan để khâm liệm cho con. Sau đó, chúng tôi đưa con về nghĩa trang phường Hòa Hiệp để chôn cất…", ông Trung bày tỏ.

Mất chồng trong đợt lũ lịch sử: Vợ bị câm điếc gồng gánh nuôi 3 con thơ - Ảnh 3.

Ông Trung buồn bã khi con rể ra đi quá chóng vánh

ẢNH: HỮU TÚ

Sau khi anh T. mất, chị Thương khóc cạn nước mắt. Giờ đây, 4 mẹ con chị chỉ biết cố gắng từng ngày vượt qua nỗi đau, nương tựa vào ông bà ngoại đã gần 70 tuổi.

Cuộc gặp gỡ đẫm nước mắt của cô và trò

Từ nhỏ, chị Thương đã học ở ngôi trường có tên là "Niềm vui" (nay là Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Phú Yên). Sau khi ra trường, chị Thương vẫn giữ liên lạc với các thầy cô giáo từng dạy bảo chị.

Mất chồng trong đợt lũ lịch sử: Vợ bị câm điếc gồng gánh nuôi 3 con thơ - Ảnh 4.

Chị Thương khóc nghẹn khi cô giáo cũ đến thăm

ẢNH: HỮU TÚ

Khi PV Thanh Niên đến nhà cũng gặp cô giáo của chị - cô Trần Thị Thanh Xuyến. Chị ôm lấy cô, khóc òa, giải tỏa phần nào nỗi lòng dồn nén nhiều ngày qua. Chị Thương dùng ngôn ngữ ký hiệu bày tỏ cảm xúc khi các cô đến thăm.

Cô Xuyến vừa nghẹn ngào nói, vừa dùng ký hiệu miêu tả: "Hôm nay các cô trong trường đến thăm và động viên con. Giờ nỗi đau này, cô biết thật khó vượt qua nhưng hãy vì 3 con nhỏ đang tuổi ăn học mà cố gắng".

Mất chồng trong đợt lũ lịch sử: Vợ bị câm điếc gồng gánh nuôi 3 con thơ - Ảnh 5.

Cô giáo trò chuyện, động viên chị Thương bằng ngôn ngữ ký hiệu

ẢNH: HỮU TÚ

Cô Xuyến chia sẻ, chị Thương là một học trò ngoan, gắn bó thân thiết với cô. Sau khi chị Thương lập gia đình, các cô trong trường vẫn giữ liên lạc, dõi theo, động viên chị. Ngày chị báo tin chồng mất, các cô ai cũng thương xót. Cuộc sống của gia đình chị vốn đã khó khăn, nay mất chồng, đôi vai chị dường như mỏng manh hơn.

Giữa căn nhà trong con hẻm bùn lầy, tương lai của 4 mẹ con chị Thương trở nên khó khăn gấp bội và điều quan trọng trước mắt là chi phí để các con tiếp tục đi học. Tâm sự với PV Thanh Niên, ba mẹ chị Thương cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ cho con gái và 3 cháu trai trong khả năng hạn hẹp của ông bà. 

