Đời sống Gia đình

'Mẹ ơi…' tiếng gọi vô vọng của cậu bé mất mẹ vì lũ dữ ở Đắk Lắk

Hữu Tú
Hữu Tú
25/11/2025 19:29 GMT+7

Vụ sạt lở giữa lũ dữ ở phường Sông Cầu (Đắk Lắk) đã cướp đi người mẹ đơn thân, để lại tiếng gọi 'mẹ ơi…' xé lòng của cậu bé tiểu học khiến ai nghe kể lại vụ việc cũng nghẹn lòng.

Chiều cuối tháng 11, phía sau căn nhà nhỏ trên đồi ở phường Sông Cầu (Đắk Lắk, Phú Yên cũ), vết tích vụ sạt lở ngày 19.11 vẫn còn loang lổ như một vết thương chưa kịp khép lại. Đống đất đá đặc quánh sau mưa lớn đã cướp đi mạng sống của chị V.T.U (33 tuổi) - bí thư chi đoàn tổ dân phố Dân Phú 2, để lại đứa con trai nhỏ bơ vơ với nỗi đau mất mẹ.

Ngôi nhà nơi hai mẹ con nương tựa suốt nhiều năm nay vẫn im lặng, hương khói nghi ngút. Trên tường là những tấm giấy khen của cậu bé tiểu học chăm ngoan, từng là nguồn động lực để người mẹ trẻ vượt qua bao gian khó.

Cậu bé bơ vơ giữa nỗi đau mất mẹ sau trận lũ dữ ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Vụ sạt lở khiến nữ bí thư chi đoàn ở phường Sông Cầu ra đi mãi mãi, để lại con nhỏ

ẢNH: HỮU TÚ

Nỗi đau không nói thành lời

Chị Võ Thị Phố (39 tuổi), chị gái của nạn nhân, vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị kể hôm đó trời mưa như trút, đất phía sau nhà bất ngờ sụt xuống, cuốn theo em gái.

“Nghe tin em bị vùi lấp, tôi như quỵ xuống… Khi chạy đến nơi chỉ thấy một biển đất đá. Mọi người đào bới suốt 3 tiếng mới tìm thấy em. Cảnh tượng đó, đến giờ tôi vẫn không thể quên”, chị Phố nghẹn lời.

Cậu bé bơ vơ giữa nỗi đau mất mẹ sau trận lũ dữ ở Đắk Lắk - Ảnh 2.

Chị Phố nghẹn ngào kể lại ngày em gái ra đi mãi mãi

ẢNH: HỮU TÚ

Những năm qua, một mình chị U. nuôi con sau khi vợ chồng ly hôn. Cậu bé từng mắc ung thư máu, gia đình phải vay mượn khắp nơi mới lo được thuốc thang. Sau khi khỏi bệnh, cháu học rất giỏi, là niềm tự hào lớn nhất của mẹ.

Cậu bé bơ vơ giữa nỗi đau mất mẹ sau trận lũ dữ ở Đắk Lắk - Ảnh 3.

Vị trí tìm thấy nữ bí thư chi đoàn bị đất đá vùi lấp

ẢNH: HỮU TÚ

Tiếng gọi "mẹ ơi" giữa sạt lở

“Lúc em U. bị đất đá cuốn đi, cháu cứ chạy quanh kêu ‘mẹ ơi, mẹ ơi’, rồi lại hỏi ‘sao mẹ không trả lời nữa hả dì?’… Tôi nghe mà đứt ruột”, chị Phố lau nước mắt.

Người thân đã đưa cháu bé về chăm sóc tạm thời. Nhưng mỗi khi thấy chiếc áo của mẹ hay nghe tiếng mưa ngoài sân, cháu lại sụt sùi gọi mẹ.

Cậu bé bơ vơ giữa nỗi đau mất mẹ sau trận lũ dữ ở Đắk Lắk - Ảnh 4.

Đoàn công tác Trung ương Đoàn thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi đau

ẢNH: HỮU TÚ

Tương lai mịt mờ của một đứa trẻ mất mẹ

Trong căn nhà cấp 4 hướng ra biển, bàn thờ chị U. được đặt ở gian giữa, hoa trắng và ánh nến lập lòe. Bên cạnh là những vật dụng còn sót lại sau trận sạt lở – đôi dép, chiếc áo khoác, vài món đồ chơi cũ của con trai chị.

“Cháu còn nhỏ quá… Tương lai cháu sẽ thế nào khi thiếu mẹ?”, chị Phố nói, giọng run run.

Chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình. Nhưng nỗi đau mất mẹ mà cậu bé phải đối diện sau trận lũ này thì không gì bù đắp được.

Cậu bé bơ vơ giữa nỗi đau mất mẹ sau trận lũ dữ ở Đắk Lắk - Ảnh 5.

Con trai nhỏ của nữ bí thư chi đoàn tử nạn có thành tích học tập tốt

ẢNH: HỮU TÚ

Chị Trần Thị Phương Linh, Bí thư Đoàn phường Sông Cầu cho biết, chị U. là một người hiền lành, thân thiện. Ngày chị U. bị vùi lấp, chị Linh tức tốc từ trung tâm về đến điểm sạt lở, cách hơn 20 km. Ngay sau khi chị U. tử nạn, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình.

Tin liên quan

Mưa lũ cuốn trôi 2 con nhỏ: Người mẹ gục bên bàn thờ, khóc đến kiệt sức

Mưa lũ cuốn trôi 2 con nhỏ: Người mẹ gục bên bàn thờ, khóc đến kiệt sức

Mất 2 con nhỏ do bị lũ cuốn khi di chuyển bằng ghe để lánh nạn ở Đắk Lắk, người mẹ chỉ biết nằm gục bên bàn thờ các con, khóc cạn nước mắt.

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở lũ lịch sử Đắk Lắk Nữ bí thư mất mẹ Phú Yên
