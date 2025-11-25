Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ấm lòng vùng lũ Đắk Lắk: Xin nước nấu phở miễn phí đãi đoàn cứu trợ
Video Thời sự

Ấm lòng vùng lũ Đắk Lắk: Xin nước nấu phở miễn phí đãi đoàn cứu trợ

25/11/2025 12:11 GMT+7

Chủ một quán phở ở phường Tuy Hòa, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) quyết định đãi phở miễn phí cho đoàn cứu trợ từ khắp mọi miền Tổ quốc đến hỗ trợ bà con vùng lũ. Lý do phía sau gây xúc động.

Những ngày này, từ khắp mọi miền đất nước, những đoàn xe cứu trợ cho bà con vùng lũ liên tục đổ về Đắk Lắk (Phú Yên cũ), nơi bà con chịu nhiều thiệt hại nặng nề vì lũ dữ.

Nhiều đoàn cứu trợ đồng bào vùng lũ hào hứng thưởng thức tô phở mà vợ chồng anh Dũng mời

Nhiều đoàn cứu trợ đồng bào vùng lũ hào hứng thưởng thức tô phở mà vợ chồng anh Dũng mời

ẢNH: CAO AN BIÊN

Từ đây, quán phở của vợ chồng anh Nguyễn Viết Dũng (34 tuổi) nằm trên đường Hùng Vương, phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) quyết định mở cửa, phục vụ phở miễn phí cho các đoàn cứu trợ.

Ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên hôm 24.11.2025, ngày đầu tiên anh Dũng đãi phở các nhà hảo tâm đến giúp đỡ cho bà con Phú Yên cũ, quán ăn đông nghẹt người tìm đến thưởng thức, có thời điểm ngồi kín bàn.

Các thành viên trong đoàn cứu trợ thưởng thức những tô phở ngon lành buổi sáng, nạp năng lượng để tiếp tục hành trình giúp đỡ bà con vùng lũ các loại nhu yếu phẩm, tái thiết lại cuộc sống sau lũ.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, anh Dũng cho biết anh và vợ là chị Trương Thị Tường Vi (26 tuổi) quyết định làm điều ý nghĩa này vì lý do đặc biệt. Sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh, anh Dũng vào Phú Yên cũ lập nghiệp, tính đến nay cũng đã hơn 5 năm.

Phật tử trắng tay sau lũ, sư thầy gom hàng cứu trợ Hòa Xuân

Phật tử trắng tay sau lũ, sư thầy gom hàng cứu trợ Hòa Xuân

Nước đã rút nhưng xã Hòa Xuân (Đắk Lắk, Phú Yên cũ) vẫn ngổn ngang. Từng đoàn xe mang theo nhu yếu phẩm tiếp tục đổ về, trong khi nhiều gia đình vẫn chưa biết bao giờ mới gượng dậy được sau một đêm trắng tay.

