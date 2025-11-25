Siêu thị 'cháy hàng' vì người dân TP.HCM đổ xô mua gửi cứu trợ đồng bào miền Trung

Hàng hóa "cháy" chỉ sau vài phút

Từ 17.11 tới nay, nhiều siêu thị lớn ở TP.HCM liên tục "cháy" các mặt hàng gạo, mì, sữa, băng vệ sinh… khi người dân ồ ạt mua nhu yếu phẩm gửi cứu trợ miền Trung, đặc biệt là Đắk Lắk (Phú Yên cũ), nơi đang oằn mình trong lũ dữ.

Ghi nhận của PV Thanh Niên tối 24.11 tại Emart Phan Văn Trị (phường An Nhơn), từng dòng người nườm nượp đến các quầy hàng. Người chọn thùng nước suối, người gom vài ký gạo, thêm vài hộp cá…

Hàng dài người nối nhau chờ đến lượt thanh toán, nhiều người phải đợi hơn 20 phút giữa không gian nhộn nhịp của siêu thị. Nhân viên liên tục điều phối, hướng dẫn để tránh tình trạng tắc nghẽn.

Emart Phan Văn Trị đông nghẹt người ẢNH: HÀ THƯƠNG

Các mặt hàng được mua nhiều là nước lọc, băng vệ sinh, cá hộp, bánh mì… Kệ hàng được nhân viên bổ sung liên tục nhưng chỉ một lát lại trống trơn.

Chị Bùi Thị Minh Thư (nhân viên Emart) cho biết: "Từ đầu tuần đến nay siêu thị lúc nào cũng đông nghẹt khách. Nhiều mặt hàng nếu mua theo thùng, như mì, gạo, sữa, nước suối, cá hộp rẻ hơn ngoài thị trường, nên người dân tranh thủ mua số lượng lớn gửi đi rất đông".

Những thùng nước suối được nhân viên bưng xuống quầy, nhanh chóng được người dân mua hết, để gửi đến đồng bào vùng lũ ẢNH: HÀ THƯƠNG

Không riêng Emart, Lotte Cộng Hòa (phường Bảy Hiền, TP.HCM) cũng trong tình trạng tương tự. Các loại mì, gạo, sữa… trống trơn trên quầy. Mặt hàng như xúc xích, cá hộp, bánh mì tươi, băng vệ sinh gần như hết sạch.

Kim Phương (19 tuổi, quê Gia Lai) chia sẻ: "Mình phải đi 2 nơi là Winmart và Lotte Cộng Hòa mới đủ đồ mang sang điểm tập kết. Hàng hóa cứ được bày lên kệ vài phút là trống trơn".

Cá hộp cũng nhanh chóng hết hàng vì nhiều người mua với số lượng lớn ẢNH: HÀ THƯƠNG

Tấm lòng người Việt với vùng lũ miền Trung: "Có nhiêu cho nhiêu"

Không chỉ người lớn, nhiều bạn trẻ cũng góp sức. Chị Bích Ngọc (23 tuổi, quê ở Đồng Nai) tất bật đẩy xe hàng, chọn từng thùng nước, từng bao gạo để kịp gửi đi trong đêm. Chị kể: "Sếp mới kêu gọi, 100% nhân viên đều đồng lòng. Chưa đầy vài giờ, cả công ty đã gom được khoảng 5 triệu đồng mua nhu yếu phẩm. Xem cảnh bà con bị lũ lụt mà xót lắm, góp được gì thì góp, miễn là giúp được họ phần nào".

Nhân viên siêu thị liên tục xếp hàng lên kệ, nhưng nhiều loại băng vệ sinh vẫn nhanh chóng hết sạch do nhu cầu cao từ người dân mua ủng hộ đồng bào vùng lũ ẢNH: HÀ THƯƠNG

Ở một góc khác, chị Nguyễn Lê Thanh Nhã (25 tuổi, quê Đồng Nai) kiên nhẫn lựa từng gói băng vệ sinh, món đồ thiết yếu với phụ nữ thường thiếu trong thiên tai. Suốt ngày bận rộn với công việc văn phòng, tối chị tranh thủ ghé siêu thị, mua hơn 3 triệu đồng hàng cứu trợ. "Mình không có nhiều, nhưng chút tấm lòng này hy vọng đến được đúng nơi cần", chị Nhã chia sẻ.

Chị Nguyễn Lê Thanh Nhã mua những mặt hàng thiết yếu, góp phần gửi đến đồng bào vùng lũ ẢNH: HÀ THƯƠNG

TP.HCM ngừng nhận hàng cứu trợ, khuyến khích người dân ủng hộ qua tài khoản

Bảo Khánh (21 tuổi, quê Đắk Lắk) mua đồ tại Emart Phan Văn Trị rồi mang sang các điểm tập kết gần đó để gửi đến bà con miền Trung vùng lũ.

Người có ô tô chất đầy hàng, người có xe máy chở từng thùng mì, gói bánh. Kim Phương ấn tượng mãi cảnh 2 bạn sinh viên bon bon xe máy đến kho, gửi thùng mì rồi rút thêm gói bánh từ cặp học sinh, xong còn hỏi kho có cần tình nguyện viên không để hỗ trợ thêm.

Bảo Khánh cùng những thùng nước suối được mang đến điểm tập kết, chuẩn bị gửi đến đồng bào vùng lũ ẢNH: HÀ THƯƠNG

Giữa siêu thị đông nghẹt người hay trên những chuyến xe vội vã, tình cảm người Việt được ghi nhận qua từng gói mì, thùng nước, hộp cá, âm thầm nhưng đầy sức mạnh, tiếp sức cho đồng bào vùng lũ miền Trung vượt qua những ngày gian khó này.