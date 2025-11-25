13 giờ ngày 25.11 thông đèo Prenn sau 8 ngày tạm dừng vì sạt lở

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết được sự đồng ý của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, từ 13 giờ ngày 25.11 các phương tiện được phép lưu thông qua đèo Prenn (trừ xe tải).

Từ 13 giờ ngày 25.11 các phương tiện được phép lưu thông qua đèo Prenn đoạn sạt lở từ Km224+600 đến Km224+700 QL20 vừa được gia cố

ẢNH: LÂM VIÊN

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đi dọc tuyến đèo Prenn kiểm tra thực tế các điểm sạt lở, sụt lún, tiếp đó chủ trì buổi họp nhằm đánh giá thiệt hại và bàn giải pháp khắc phục hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Sở Xây dựng tỉnh kiểm tra thực tế đèo Prenn sáng 25.11 ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, sau đợt mưa bão kéo dài, ngày 17.11, cơ quan chức năng phát hiện đèo Prenn sạt lở nghiêm trọng tại vị trí từ Km224+600 đến Km224+700 - QL20. Để đảm bảo an toàn, tỉnh Lâm Đồng cấm các phương tiện lưu thông qua đèo Prenn đoạn sạt lở.

Trong những ngày qua, thực hiện sự chỉ đạo của ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng huy động phương tiện, máy móc gia cố khẩn cấp đoạn sạt lở đèo Prenn. Cụ thể đóng cọc cừ, ván thép ở tim đường để gia cố nền đường, ngăn nứt mở rộng. Bên cạnh đó có giải pháp thoát nước mặt nước ngầm, gia cố kết cấu yếu tại vị trí nứt lún.

"Đến nay việc gia cố đoạn đèo sạt lở từ Km224+600 đến Km224+700 QL20 cơ bản đảm bảo an toàn nên có thể cho phép các loại phương tiện lưu thông hạn chế qua 1/2 phần đường vị trí sạt lở. Riêng xe tải các loại không được lưu thông qua đèo Prenn", ông Hoàng Anh Tuấn nói.

Đơn vị thi công gia cố đèo Prenn đoạn từ Km224+600 đến Km224+700 - QL20 sạt lở nghiêm trọng, ẢNH: LÂM VIÊN

Lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng khuyến cáo đến người dân và các phương tiện, khi lưu thông qua đoạn đèo Prenn hạn chế việc lưu thông khi có mưa lớn, ban đêm, tầm nhìn bị hạn chế (sương mù); chủ động đi chậm, tuân thủ biển báo hiệu và phương án phân luồng tại các khu vực đang thi công sửa chữa trên tuyến đèo Prenn.

Liên quan đến vụ việc đèo Prenn mới đưa vào sử dụng hơn 1 năm mà Báo Thanh Niên đã phản ánh, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, cho biết do ảnh hưởng của đợt mưa bão vừa qua, ngoài từ Km224+600 đến Km224+700 - QL20 sạt lở nghiêm trọng, dọc đèo Prenn có 6 vị trí mặt đường bị lún, nứt với tổng chiều dài khoảng 300 m, bề rộng vết nứt từ 1 cm - 10 cm. Trong đó có khoảng 40 m đường sạt lở kè chắn taluy âm, sạt lở 1/2 nền đường rộng 7,5 m, các hư hỏng tại vị trí này có dấu hiệu tiếp tục phát triển và có nguy cơ sạt lở gây đứt đường.

Một đoạn sụt lún trên đèo Prenn ẢNH: LÂM VIÊN

Hiện nay, liên danh Công ty CP xây dựng Đèo Cả - Công ty CP đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả đang tiếp tục khắc phục các điểm sụt lún, sạt lở trên đèo Prenn.