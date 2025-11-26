Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

'Thiên tai rút tới đâu, nhà xây xong đến đó': Bộ Công an hỗ trợ 1 tỉ đồng cho Gia Lai

Đức Nhật
Đức Nhật
26/11/2025 19:00 GMT+7

Bộ Công an phối hợp cùng UBND tỉnh Gia Lai khởi công xây dựng hàng chục căn nhà cho những hộ gia đình bị mất nhà do bão lũ, cam kết hoàn thành trước ngày 20.12.

Sáng 25.11, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức lễ khởi công xây dựng hàng chục căn nhà mới cho những hộ dân bị mất nhà do mưa bão. 

Dịp này, Bộ công an đã trao kinh phí 1 tỉ đồng hỗ trợ các hộ dân của Gia Lai có nhà bị sập đổ do bão số 13 và ngập lụt; đồng thời tặng quà động viên các lực lượng đã hỗ trợ cứu giúp, hỗ trợ người dân trong đợt thiên tai hoành hành này.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng trao tặng 50 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu nhằm chung tay hỗ trợ người dân tại Gia Lai vượt qua khó khăn sau mưa lũ.

- Ảnh 1.

UBND tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Bộ Công an khởi công xây dựng 20 căn nhà cho 20 hộ dân mất nhà do bão lũ

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an, nhấn mạnh bão lũ đã để lại nỗi đau và mất mát quá lớn với người dân Gia Lai. Bộ Công an luôn đồng cảm và chia sẻ sâu sắc với người dân nơi đây. Trong suốt thời gian mưa bão, lực lượng công an địa phương túc trực 24/24, cứu hộ cứu nạn và di dời dân khỏi vùng nguy hiểm.

Ngay sau khi nước rút, lực lượng công an tiếp tục đi sâu vào từng khu dân cư, trường học, bệnh viện để dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn và khắc phục môi trường.

"Chúng tôi xác định khi nào đời sống người dân chỉ còn tiếng cười thì lực lượng công an mới rút", thiếu tướng Nguyên cho biết.

Thiên tai rút đến đâu, nhà xây xong đến đó

Về việc xây dựng nhà mới, thiếu tướng Nguyên khẳng định Bộ Công an sẽ huy động tối đa lực lượng và phương tiện, hoàn thành trước ngày 20.12 để bà con đón năm mới trong ngôi nhà kiên cố.

"Xin phép chính quyền địa phương để lực lượng công an đi đầu, xây dựng nhà cho bà con theo phương châm thiên tai rút tới đâu, nhà xây xong đến đó. Chúng tôi sẽ không để bão số 15 ảnh hưởng tiến độ; không để người dân đói, rét hay màn trời chiếu đất", ông nhấn mạnh.

Bão lũ tàn phá, Bộ Công an và Gia Lai dựng 20 căn nhà, 110 triệu/căn - Ảnh 1.

Lực lượng công an đi sâu vào ngõ ngách để dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn, khắc phục môi trường

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bộ Công an cũng đã quyên góp ngày lương để bổ sung kinh phí, chuyển ngay về Công an tỉnh Gia Lai triển khai xây dựng. Song song với dựng nhà mới, lực lượng công an vận chuyển 900 tấn hàng hóa cứu trợ, đưa trang thiết bị y tế, sách giáo khoa và thiết bị giáo dục vào các khu vực thiệt hại nặng, giúp bệnh viện và trường học sớm hoạt động bình thường.

Gia Lai gánh thiệt hại nặng nề

Liên tiếp trong thời gian ngắn, Gia Lai hứng chịu mưa bão và lũ lịch sử, gây thiệt hại nặng về người và tài sản. Bão số 13 khiến 2 người chết, hơn 300 căn nhà sập hoàn toàn, 52.000 căn bị hư hỏng; 489 cơ sở giáo dục và 11 trạm y tế bị tàn phá; hàng trăm km đường giao thông bị chia cắt, tổng thiệt hại gần 6.000 tỉ đồng.

Chưa kịp khắc phục, từ 18 - 20.11, mưa lớn 200 - 500 mm, có nơi hơn 800 mm, khiến nước từ sông Hà Thanh, sông Kôn dâng cao, gây ngập nặng. Toàn tỉnh có 3 người tử vong, 3 người bị thương; hơn 19.000 hộ với hơn 71.000 người bị ngập, cô lập; hơn 500 cầu, cống và 170 tuyến giao thông hư hỏng. Thiệt hại ước hơn 1.500 tỉ đồng.

Bão lũ tàn phá, Bộ Công an và Gia Lai dựng 20 căn nhà, 110 triệu/căn - Ảnh 2.

Mưa bão khiến hàng trăm căn nhà tại Gia Lai đổ sập hoàn toàn

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong số những hộ dân được hỗ trợ xây dựng lại nhà, gia đình bà Võ Thị Danh (thôn Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai) hiện phải tá túc tại nhà hàng xóm sau khi bão số 13 làm căn nhà cũ kỹ sập hoàn toàn. Bà Danh chia sẻ: "Mình đến nhà họ ở nhờ, họ cũng giúp đỡ rất tận tình. Nhưng mình mất nhà rồi, ở nhờ cũng ái ngại".

Gia cảnh bà Danh vô cùng khó khăn. Bà ốm yếu, quanh quẩn chăm sóc 2 con, một đứa lớp 6, một đứa lớp 9. Chồng bà là ngư dân, đi đánh bắt xa bờ, công việc bấp bênh, hôm được hôm mất.

Bão lũ tàn phá, Bộ Công an và Gia Lai dựng 20 căn nhà, 110 triệu/căn - Ảnh 3.

Sau khi mất nhà, gia đình bà Danh đến ở nhà hàng xóm

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngôi nhà của gia đình đã xây gần 20 năm, từng chịu nhiều cơn bão trước, một bức tường bị đổ vỡ nhưng chỉ được tạm che chắn để tiếp tục sinh sống. Đến cơn bão số 13 vừa qua, căn nhà hoàn toàn sập, để lại bà và các con trắng tay, không chỗ ở.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của lực lượng công an trong suốt đợt bão lũ, từ cứu người, bảo vệ tài sản đến đồng hành khắc phục hậu quả. Ông đề nghị lực lượng Công an tiếp tục chủ động phương tiện, nhân lực để ứng phó hiệu quả trong tình huống thiên tai phức tạp thời gian tới.

Một đêm trắng trời: Đại gia đình ở rốn lũ Hòa Thịnh mất trắng 4 căn nhà

Một đêm trắng trời: Đại gia đình ở rốn lũ Hòa Thịnh mất trắng 4 căn nhà

Chỉ trong một đêm nước lũ tràn về rốn lũ Hòa Thịnh như cơn đại hồng thủy, đại gia đình sống cạnh nhau mất trắng 4 căn nhà, cha mẹ già phải sống tạm trong nhà vệ sinh.

