Vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi: Khẩn trương làm rõ nguyên nhân

Ngày 14.12, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã gửi văn bản đến Chi cục An toàn thực phẩm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, Trung tâm y tế Quảng Ngãi, cùng các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, yêu cầu khẩn trương xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, xảy ra tại P.Cẩm Thành và P.Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi).

Trưa 14.12, tiệm bánh mì Hồng Vân (trên đường Quang Trung, P.Cẩm Thành, Quảng Ngãi) tạm đóng cửa ẢNH: H.P

Theo Sở Y tế, trong ngày 13.12, Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng và Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân có các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm như sốt cao, mệt mỏi, đau bụng, nôn ói… Các bệnh nhân đều cho biết đã ăn bánh mì mua tại các điểm bán có bảng hiệu "Bánh mì Hồng Vân" trên địa bàn P.Nghĩa Lộ và P.Cẩm Thành, trước khi xuất hiện triệu chứng.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế tập trung điều trị tích cực cho bệnh nhân, đảm bảo an toàn tính mạng người bệnh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Chi cục An toàn thực phẩm và CDC tỉnh để điều tra, xử lý vụ việc; lấy mẫu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân.

Các đơn vị liên quan phải theo dõi sát tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, báo cáo diễn biến hằng ngày cho Sở Y tế đến khi các bệnh nhân xuất viện; đồng thời thực hiện báo cáo chùm ca bệnh theo đúng quy định.

Sở Y tế cũng giao Chi cục An toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tích cực điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm; tổng hợp, tham mưu báo cáo theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm; kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh...

CDC tỉnh Quảng Ngãi được giao phối hợp trong công tác điều tra, giám sát, xử lý vụ việc; lấy mẫu, kiểm nghiệm thực phẩm và bệnh phẩm, gửi mẫu lên tuyến trên khi cần thiết để xác định chính xác nguyên nhân ngộ độc…

Bác sĩ khám bệnh nhân nghi bị ngộ độc sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi ẢNH: H.P

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trưa nay 14.12, tiệm bánh mì Hồng Vân trên đường Quang Trung thuộc P.Cẩm Thành đã tạm đóng cửa, không bán. Đây là một trong những điểm bán bánh mì nổi tiếng ở Quảng Ngãi, ngày thường có rất đông người đến mua.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 13 đến sáng nay 14.12, Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng (Quảng Ngãi) đã tiếp nhận và điều trị cho 28 người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì. Các bệnh nhân này đều cho biết đã ăn bánh mì mang thương hiệu Hồng Vân (Quảng Ngãi; thông tin ban đầu ghi bánh mì H.V - PV) trước khi xuất hiện các triệu chứng như nêu trên.