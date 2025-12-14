Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi: Phát hiện nhiều vi phạm

Chiều 14.12, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo chính thức về vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi nhiều người ăn bánh mì tại P.Cẩm Thành và Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi).

50 người nhập viện điều trị

Theo Sở Y tế, tính đến 10 giờ cùng ngày (14.12), tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị liên quan đến vụ việc là 50 người. Qua khai thác dịch tễ, từ khoảng 15 giờ ngày 11.12 đến 8 giờ ngày 13.12, các bệnh nhân đã mua và sử dụng bánh mì có nhân tại các quầy kinh doanh bánh mì Hồng Vân trên đường Huỳnh Thúc Kháng (khu Ngọc Bảo Viên, P.Nghĩa Lộ), đường Quang Trung (gần khách sạn Trung Tâm, P.Cẩm Thành), tại 1156 Quang Trung, 47 Trần Hưng Đạo (P.Cẩm Thành) và một số điểm bán khác mang thương hiệu Hồng Vân.

Một cơ sở bánh mì Hồng Vân ở đường Quang Trung (P.Cẩm Thành, Quảng Ngãi) đóng cửa ẢNH: H.P

Sau khi ăn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói, sốt cao, đau đầu và được đưa đến cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

Tiếp nhận thông tin, Sở Y tế Quảng Ngãi đã chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, Trung tâm y tế Quảng Ngãi, UBND P.Cẩm Thành cùng các trạm y tế, lực lượng công an và các bệnh viện liên quan tổ chức thu thập thông tin, xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.

Ngày 13.12, cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Vân tại địa chỉ 280 Nguyễn Nghiêm (P.Cẩm Thành) do ông Nguyễn Hồng làm chủ và các điểm bán bánh mì Hồng Vân trên địa bàn P.Cẩm Thành, P.Nghĩa Lộ.

Qua làm việc, ông Nguyễn Hồng xác nhận các quầy kinh doanh bánh mì nêu trên đều thuộc cơ sở của mình, riêng điểm bán tại 1156 Quang Trung được nhượng quyền tên Hồng Vân.

Chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; chưa có giấy khám sức khỏe và xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và nhân viên trực tiếp chế biến, kinh doanh.

Cơ sở cũng chưa chứng minh hồ sơ công bố sản phẩm đối với các loại chả sử dụng làm nhân bánh mì.

Bệnh nhân nhập viện điều trị sau khi ăn bánh mì Hồng Vân ẢNH: H.P

Đối với cơ sở tại địa chỉ 280 Nguyễn Nghiêm - nơi sản xuất các loại chả, xíu mại, bơ, tương ớt… (thuộc lĩnh vực do ngành nông nghiệp quản lý), đoàn kiểm tra xác định chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chưa được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc các giấy tờ tương đương.

Cơ sở này có diện tích khoảng 215 m², sản xuất và cung cấp chả, xíu mại, bơ, tương ớt, rau các loại cho các quầy bánh mì và bán lẻ ra thị trường. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận, khu vực sản xuất không bảo đảm nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng; khu vực sản xuất, kinh doanh không tách biệt với các nguồn ô nhiễm và yếu tố gây hại khác.

UBND P.Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ các mẫu thực phẩm còn lại tại các quầy kinh doanh bánh mì Hồng Vân và tại cơ sở 280 Nguyễn Nghiêm; yêu cầu các quầy bánh mì Hồng Vân tạm ngừng hoạt động để chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

CDC tỉnh Quảng Ngãi đã lấy 17 mẫu thực phẩm tại các điểm kinh doanh và cơ sở sản xuất, cùng 6 mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân để xét nghiệm, phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân vụ nghi ngộ độc.