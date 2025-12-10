TP.HCM: Truy xét nhóm thanh niên hành hung nam công nhân đến nhập viện

Ngày 10.12, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại vụ việc một nhóm nhiều người hành hung một người đàn ông khi người này đang ngồi trước cổng công ty.

Sau vụ hành hung, nạn nhân vào viện điều trị ẢNH: CTV

Theo đó, đoạn clip thể hiện người đàn ông ngồi trên vỉa hè trước cổng một công ty, khu vực xung quanh khá vắng, trời tối. Lúc này, một nhóm nhiều người (đều là nam giới) tiếp cận rồi dùng chân, nón bảo hiểm liên tấn công vào đầu nạn nhân khiến người này nằm ra đường. Khi nạn nhân đứng dậy, nhóm này tiếp tục đuổi đánh.

Liên quan vụ việc, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Công an phường Tam Bình (thành phố Thủ Đức cũ) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM truy xét nhóm nghi phạm.

Bước đầu, công an xác định nạn nhân là anh H.T.H (36 tuổi, quê An Giang), công nhân tại một công ty trong Khu chế xuất Linh Trung 2 (TP.HCM).

Trước đó, tối 30.11, anh H. ngồi trước cổng công ty thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên lao đến hành hung hội đồng. Sau vụ việc, anh H. đến Bệnh viện đa khoa Thủ Đức điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị tổn thương nông vùng đầu, kèm theo vết thương, chảy máu ở mặt và miệng.

Bước đầu, công an xác định nhóm nghi phạm có quan hệ đồng nghiệp với anh H. Tuy nhiên, nhóm này vừa bị công ty cho nghỉ việc.

Clip ghi lại vụ việc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Hiện cơ quan công an đang truy xét nhóm này để phục vụ công tác điều tra vụ hành hung.