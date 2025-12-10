Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Truy xét nhóm thanh niên hành hung nam công nhân đến nhập viện

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
10/12/2025 20:23 GMT+7

Công an TP.HCM đang truy xét nhóm nam công nhân hành hung một đồng nghiệp tại Khu chế xuất Linh Trung 2 (phường Tam Bình), khiến nạn nhân bị thương, phải nhập viện điều trị.

Ngày 10.12, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại vụ việc một nhóm nhiều người hành hung một người đàn ông khi người này đang ngồi trước cổng công ty.

TP.HCM: Truy xét nhóm thanh niên hành hung nam công nhân đến nhập viện- Ảnh 1.

Sau vụ hành hung, nạn nhân vào viện điều trị

ẢNH: CTV

Theo đó, đoạn clip thể hiện người đàn ông ngồi trên vỉa hè trước cổng một công ty, khu vực xung quanh khá vắng, trời tối. Lúc này, một nhóm nhiều người (đều là nam giới) tiếp cận rồi dùng chân, nón bảo hiểm liên tấn công vào đầu nạn nhân khiến người này nằm ra đường. Khi nạn nhân đứng dậy, nhóm này tiếp tục đuổi đánh.

Liên quan vụ việc, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Công an phường Tam Bình (thành phố Thủ Đức cũ) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM truy xét nhóm nghi phạm.

Bước đầu, công an xác định nạn nhân là anh H.T.H (36 tuổi, quê An Giang), công nhân tại một công ty trong Khu chế xuất Linh Trung 2 (TP.HCM).

Trước đó, tối 30.11, anh H. ngồi trước cổng công ty thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên lao đến hành hung hội đồng. Sau vụ việc, anh H. đến Bệnh viện đa khoa Thủ Đức điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị tổn thương nông vùng đầu, kèm theo vết thương, chảy máu ở mặt và miệng.

Bước đầu, công an xác định nhóm nghi phạm có quan hệ đồng nghiệp với anh H. Tuy nhiên, nhóm này vừa bị công ty cho nghỉ việc.

TP.HCM: Truy xét nhóm thanh niên hành hung nam công nhân đến nhập viện- Ảnh 2.

Clip ghi lại vụ việc

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Hiện cơ quan công an đang truy xét nhóm này để phục vụ công tác điều tra vụ hành hung.

Tin liên quan

TP.HCM: Đi bán rau mưu sinh, người phụ nữ gặp nạn tử vong thương tâm

TP.HCM: Đi bán rau mưu sinh, người phụ nữ gặp nạn tử vong thương tâm

Trên đường đi bán rau mưu sinh về nhà, người phụ nữ 52 tuổi chẳng may gặp tai nạn giao thông, tử vong trên đường Nguyễn Duy Trinh (TP.HCM).

Khám phá thêm chủ đề

hành hung công an công nhân TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận