Vụ tấn công hàng xóm rồi châm lửa đốt nhà: Nguyên nhân do bật nhạc ầm ĩ

Liên quan vụ TP.HCM: Người đàn ông tấn công hàng xóm rồi châm lửa đốt nhà, ngày 2.11, Công an phường Tăng Nhơn Phú (thành phố Thủ Đức cũ) phối hợp các đơn vị liên quan lấy lời khai, giám định tâm thần với ông P.V.H (49 tuổi) để làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định.

Người đàn ông tấn công hàng xóm rồi chạy về nhà đóng cửa cố thủ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, sáng 1.11, tại khu vực nhà dân trên đường 275 (phường Tăng Nhơn Phú), ông H. dùng hung khí tấn công làm một hàng xóm bị thương, phải đi viện cấp cứu. Gây án xong, ông H. cầm hung khí về nhà, đóng cửa cố thủ.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tìm cách tiếp cận và tổ chức vận động nhưng ông H. có biểu hiện bất thường về tâm lý, không hợp tác.

Tấn công hàng xóm, châm lửa đốt nhà rồi liên tục cố thủ

Đến trưa cùng ngày, người đàn ông gom quần áo lại rồi châm lửa đốt nhà. Lực lượng cảnh sát kịp thời có mặt dập tắt đám cháy.

Sau khoảng 15 giờ đồng hồ thuyết phục, đến tối 1.11, cơ quan chức năng thành công khống chế, đưa ông H. về trụ sở.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định mâu thuẫn xuất phát từ việc ông H. bực tức nhà hàng xóm thường xuyên bật nhạc ầm ĩ từ rạng sáng, làm ảnh hưởng giấc ngủ.

Sáng 1.11, ông qua nhắc nhở thì bị hàng xóm phản ứng rồi xảy ra cãi nhau. Sau đó, ông H. dùng hung khí là một con dao tấn công hàng xóm.

Được biết, ông H. sống một mình tại căn nhà trên đường 275 và có dấu hiệu bất thường về tâm lý.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.