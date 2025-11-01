Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Người đàn ông tấn công hàng xóm rồi châm lửa đốt nhà

Trần Duy Khánh
01/11/2025 18:15 GMT+7

Một người đàn ông có biểu hiện bất thường, dùng hung khí tấn công làm hàng xóm bị thương rồi châm lửa đốt nhà, cố thủ bên trong.

Đến hơn 17 giờ ngày 1.11, Công an phường Tăng Nhơn Phú (thành phố Thủ Đức cũ) phối hợp các lực lượng nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, tìm cách khống chế người đàn ông có biểu hiện bất thường, tấn công hàng xóm trên đường 275, rồi châm lửa đốt nhà.

Người đàn ông tấn công hàng xóm rồi châm lửa đốt nhà, cố thủ

Sáng cùng ngày, trong lúc đi đổ rác, một số người dân sinh sống trên đường 275 bất ngờ bị một người đàn ông dùng hung khí tấn công. Vụ việc làm nạn nhân bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Gây án xong, người đàn ông cầm hung khí leo lên căn gác nhà mình (gần hiện trường) cố thủ.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt di tản người dân và triển khai các biện pháp nghiệp vụ khống chế, nhưng đối tượng hung hãn, bất hợp tác.

Đến trưa cùng ngày, người này châm lửa đốt nhà thì lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM kịp thời có mặt, dập tắt ngọn lửa.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người đàn ông tên P.V.H (49 tuổi, sống tại khu vực).

Vụ việc hiện đang được công an tiếp tục làm rõ.

tấn công châm lửa đốt nhà TP.HCM công an
