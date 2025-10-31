TP.HCM: Tai nạn lúc rạng sáng, đôi nam nữ thương vong

Sáng 31.10, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông trên địa bàn phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ) làm đôi nam nữ thương vong.

Vụ tai nạn lúc rạng sáng làm đôi nam nữ thương vong ẢNH: CTV

Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, tài xế N.V.S (34 tuổi) chạy xe tải giao hàng đông lạnh ở khu vực quận Gò Vấp cũ về kho ở khu công nghiệp Sóng Thần (phường Dĩ An). Lúc xe tải qua giao lộ Phạm Huy Thông - Lê Đức Thọ (phường Hạnh Thông) thì xảy ra va chạm với xe máy do nam thanh niên 24 tuổi cầm lái chở cô gái phía sau.

Cú tông mạnh khiến 2 nạn nhân văng vào khu vực ghế đá ven đường. Trong đó, nạn nhân nữ tử vong tại chỗ, nam thanh niên nguy kịch.

Tại hiện trường, chiếc xe máy hư hỏng nặng, cách 10 mét là chiếc ô tô hư hỏng phần đầu, nhiều mảnh vụn văng tung tóe.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, ghi thông tin từ các nhân chứng để phục vụ công tác làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm đôi nam nữ thương vong.