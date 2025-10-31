Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Tai nạn lúc rạng sáng, đôi nam nữ thương vong

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
31/10/2025 08:46 GMT+7

Vụ tai nạn giữa xe máy với xe tải lúc rạng sáng tại giao lộ Phạm Huy Thông - Lê Đức Thọ (TP.HCM) khiến đôi nam nữ thương vong.

Sáng 31.10, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông trên địa bàn phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ) làm đôi nam nữ thương vong.

- Ảnh 1.

Vụ tai nạn lúc rạng sáng làm đôi nam nữ thương vong

ẢNH: CTV

Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, tài xế N.V.S (34 tuổi) chạy xe tải giao hàng đông lạnh ở khu vực quận Gò Vấp cũ về kho ở khu công nghiệp Sóng Thần (phường Dĩ An). Lúc xe tải qua giao lộ Phạm Huy Thông - Lê Đức Thọ (phường Hạnh Thông) thì xảy ra va chạm với xe máy do nam thanh niên 24 tuổi cầm lái chở cô gái phía sau.

Cú tông mạnh khiến 2 nạn nhân văng vào khu vực ghế đá ven đường. Trong đó, nạn nhân nữ tử vong tại chỗ, nam thanh niên nguy kịch.

Tại hiện trường, chiếc xe máy hư hỏng nặng, cách 10 mét là chiếc ô tô hư hỏng phần đầu, nhiều mảnh vụn văng tung tóe.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, ghi thông tin từ các nhân chứng để phục vụ công tác làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm đôi nam nữ thương vong.

Tin liên quan

TP.HCM: Xe bồn gây tai nạn liên hoàn, tài xế tử vong nghi đột quỵ

TP.HCM: Xe bồn gây tai nạn liên hoàn, tài xế tử vong nghi đột quỵ

Chiếc xe bồn đang chạy trên đường Đỗ Mười thì bất ngờ gây tai nạn liên hoàn. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nam tài xế tử vong, nghi đột quỵ.

Khám phá thêm chủ đề

tai nạn xe tải công an TP.HCM Thương vong tai nạn giao thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận